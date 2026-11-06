El Niño alcanza su pico máximo y encienden alertas operativas en el noreste argentino
PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
- El fenómeno climático El Niño consolida su fase de máxima intensidad, impulsando perspectivas hidrometeorológicas críticas para toda la región del NEA.
- Equipos científicos de Brasil y la UNNE advierten sobre precipitaciones extraordinarias concentradas en el sector oriental de la Cuenca del Plata.
- Organismos técnicos recomiendan verificar urgentemente los planes de contingencia, el estado de las represas y los recursos logísticos locales ante posibles anegamientos.
- El impacto en la provincia del Chaco exige un monitoreo dual estricto que combine las lluvias locales y la evolución de los grandes ríos limítrofes.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El fenómeno climático
- Mapa de Impacto Regional y Riesgo Hídrico NEA ================================================================================ DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO Y SECTORIZACIÓN DE RIESGO ================================================================================
[ SECTOR ORIENTAL DE LA CUENCA ] --> ██████████ RIESGO ALTO (Color Rojo)
- Precipitaciones: Muy por encima de lo normal (>400 mm).
- Zona: Alta cuenca del Paraná, Río Uruguay e Iguazú.
- Alerta: Alta saturación de embalses hidroeléctricos.
[ PROVINCIA DEL CHACO - ESTE ] --> ████████ RIESGO MODERADO-ALTO (Color Naranja)
- Precipitaciones: Superiores al promedio estacional.
- Factor Crítico: Dificultad de desagüe por nivel alto de los ríos Paraná y Paraguay.
- Alerta: Anegramientos urbanos y crecida de cauces secundarios.
[ CHACO CENTRO-OESTE & FORMOSA ] --> ██████ RIESGO MODERADO (Color Amarillo)
- Precipitaciones: Normales a ligeramente superiores.
- Factor Crítico: Humedad acumulada y comportamiento de escorrentía local.
================================================================================
| SISTEMA DE MONITOREO DUAL EN EL CHACO |
+-------------------------------------------------------------------------+
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+-------------------+-------------------+
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v v
[ ESCALA REGIONAL / CUENCA ] [ ESCALA LOCAL / PROVINCIAL ]
---------------------------- -----------------------------
• Monitoreo de represas en Brasil. • Acumulados de lluvia local.
• Caudales de los ríos Paraná y Paraguay. • Capacidad de escurrimiento.
• Pronósticos de mediano plazo (OMM/INA). • Nivel de humedad en suelo.
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v
+-----------------------------------------+
| CRUCE DE VARIABLES: PUNTO CRÍTICO |
| (Si los ríos principales suben, el |
| sistema local no logra desaguar) |
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1. Mapa de Impacto Regional y Riesgo Hídrico (NEA)
================================================================================
DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO Y SECTORIZACIÓN DE RIESGO
================================================================================
[ SECTOR ORIENTAL DE LA CUENCA ] --> ██████████ RIESGO ALTO (Color Rojo)
- Precipitaciones: Muy por encima de lo normal (>400 mm).
- Zona: Alta cuenca del Paraná, Río Uruguay e Iguazú.
- Alerta: Alta saturación de embalses hidroeléctricos.
[ PROVINCIA DEL CHACO - ESTE ] --> ████████ RIESGO MODERADO-ALTO (Color Naranja)
- Precipitaciones: Superiores al promedio estacional.
- Factor Crítico: Dificultad de desagüe por nivel alto de los ríos Paraná y Paraguay.
- Alerta: Anegramientos urbanos y crecida de cauces secundarios.
[ CHACO CENTRO-OESTE & FORMOSA ] --> ██████ RIESGO MODERADO (Color Amarillo)
- Precipitaciones: Normales a ligeramente superiores.
- Factor Crítico: Humedad acumulada y comportamiento de escorrentía local.
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2. Esquema Operativo de la Doble Escala de Vigilancia
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| SISTEMA DE MONITOREO DUAL EN EL CHACO |
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[ ESCALA REGIONAL / CUENCA ] [ ESCALA LOCAL / PROVINCIAL ]
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• Monitoreo de represas en Brasil. • Acumulados de lluvia local.
• Caudales de los ríos Paraná y Paraguay. • Capacidad de escurrimiento.
• Pronósticos de mediano plazo (OMM/INA). • Nivel de humedad en suelo.
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| CRUCE DE VARIABLES: PUNTO CRÍTICO |
| (Si los ríos principales suben, el |
| sistema local no logra desaguar) |
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3. Semáforo de Indicadores Clave de Riesgo
Crecida histórica del río Paraná y Paraguay: más de 2.200 afectados y operativos solidarios de organizaciones civiles en Chaco
Impacto masivo de las inundaciones: Un total de 2.200 personas (591 hogares) permanecen evacuadas y autoevacuadas en Chaco debido a la crecida sostenida de los ríos Paraná y Paraguay.