El Niño alcanza su pico máximo y encienden alertas operativas en el noreste argentino

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

El fenómeno climático El Niño consolida su fase de máxima intensidad, impulsando perspectivas hidrometeorológicas críticas para toda la región del NEA.

Equipos científicos de Brasil y la UNNE advierten sobre precipitaciones extraordinarias concentradas en el sector oriental de la Cuenca del Plata.

Organismos técnicos recomiendan verificar urgentemente los planes de contingencia, el estado de las represas y los recursos logísticos locales ante posibles anegamientos.

El impacto en la provincia del Chaco exige un monitoreo dual estricto que combine las lluvias locales y la evolución de los grandes ríos limítrofes.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El fenómeno climático El Niño transita su período de máxima intensidad y moviliza a los comités científicos e hídricos regionales. Un reciente informe conjunto elaborado por investigadores de la Universidad Federal de Santa María y de la Facultad de Ingeniería de la UNNE detalla que los modelos de simulación ubican el pico del evento entre octubre y los próximos meses. Los expertos enfatizan que, a pesar de registrar indicadores elevados en el índice ENOS , la situación actual presenta diferencias sustanciales frente a eventos históricos como el de 1982–1983, por lo que descartan una réplica automática de aquellos desastres. La señal de precipitaciones intensas se concentra principalmente en el sector oriental de la Cuenca del Plata , requiriendo un seguimiento riguroso y descentralizado en el territorio chaqueño.

Mapa de Impacto Regional y Riesgo Hídrico NEA ================================================================================ DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTO Y SECTORIZACIÓN DE RIESGO ================================================================================ [ SECTOR ORIENTAL DE LA CUENCA ] --> ██████████ RIESGO ALTO (Color Rojo) Precipitaciones: Muy por encima de lo normal (>400 mm).

Zona: Alta cuenca del Paraná, Río Uruguay e Iguazú.

Alerta: Alta saturación de embalses hidroeléctricos. [ PROVINCIA DEL CHACO - ESTE ] --> ████████ RIESGO MODERADO-ALTO (Color Naranja) Precipitaciones: Superiores al promedio estacional.

Factor Crítico: Dificultad de desagüe por nivel alto de los ríos Paraná y Paraguay.

Alerta: Anegramientos urbanos y crecida de cauces secundarios. [ CHACO CENTRO-OESTE & FORMOSA ] --> ██████ RIESGO MODERADO (Color Amarillo) Precipitaciones: Normales a ligeramente superiores.

Factor Crítico: Humedad acumulada y comportamiento de escorrentía local. ================================================================================