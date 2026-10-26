Alerta ambiental: más de 73.000 hectáreas de bosques nativos arrasadas en el Norte argentino por el avance agropecuario

La organización ecologista Greenpeace detecta mediante imágenes satelitales la destrucción masiva de más de 73.000 hectáreas de bosques nativos en el norte argentino. Ante el avance de la deforestación ilegal y el incumplimiento de las normativas ambientales, la sociedad civil impulsa redes de protección ciudadana para exigir la penalización de los desmontes.
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PUNTO CLAVE DE LA NOTICIA 


Deforestación crítica: Un reciente relevamiento satelital de Greenpeace confirma la pérdida de 73.224 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Impacto territorial: La superficie arrasada equivale al tamaño del Parque Nacional Calilegua o a cuatro veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires.

Provincias más afectadas: Santiago del Estero encabeza el ranking con 35.368 hectáreas destruidas, seguida por Salta, Chaco y Formosa.

Iniciativa ciudadana: La organización ecologista lanza la campaña "República de los Siete Bosques" para convocar a la ciudadanía a la defensa ambiental a través de su sitio web oficial.

BUENOS AIERS (Octubre de 2026).-  La organización ambientalista Greenpeace revela un nuevo e impactante relevamiento cartográfico basado en imágenes satelitales de alta resolución, que expone la devastación de 73.224 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Esta superficie arrasada, equivalente al territorio del Parque Nacional Calilegua, profundiza la crisis climática y acelera la pérdida irreversible de biodiversidad en el ecosistema del Gran Chaco. Lejos de detenerse, la presión del sector agropecuario intensifica los desmontes ilegales en la región norteña.

El análisis detallado de los datos satelitales muestra que Santiago del Estero encabeza la alarmante estadística con 35.368 hectáreas deforestadas entre enero y septiembre. Le siguen Salta con 20.122 hectáreas, Chaco con 9.339 hectáreas y Formosa con 8.395 hectáreas. Los especialistas señalan que las multas económicas vigentes resultan ineficientes, ya que las empresas infractoras calculan las sanciones como un costo operativo más dentro de su cadena de producción intensiva, desoyendo por completo las alertas de conservación.

Frente al avance de la destrucción ambiental, organizaciones sociales y comunidades locales articulan respuestas independientes mediante la plataforma "República de los Siete Bosques". Esta red de protección ambiental comunitaria convoca a la ciudadanía a registrarse en sietebosques.org para coordinar acciones de resistencia pacífica y monitoreo territorial. Paralelamente, la causa judicial presentada en 2019 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúa su curso legal a la espera de un fallo histórico que proteja el hábitat crítico de los últimos ejemplares de yaguareté en peligro de extinción.

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Gráficos, Cuadros e Infografías de la Situación Ambiental

Distribución de la Deforestación por Provincia (2026)

ProvinciaHectáreas ArrasadasPorcentaje del Total RegionalEcosistema Afectado
Santiago del Estero35.36848,3%Bosque chaqueño semiárido
Salta20.12227,5%Yungas y Chaco salteño
Chaco9.33912,7%Monte y bosque nativo
Formosa8.39511,5%Humedales y bosque seco
Total General73.224100%Región del Gran Chaco

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