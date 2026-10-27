Crecida histórica del río Paraná y Paraguay: más de 2.200 afectados y operativos solidarios de organizaciones civiles en Chaco

PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Alertas rojas y críticas: Localidades ribereñas estratégicas como Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito soportan el nivel máximo de alerta por desbordes hídricos y aislamiento parcial.

Respuesta social descentralizada: Vecinos, organizaciones comunitarias y redes de voluntarios asumen el rol central de asistencia, asistencia médica fluvial y contención en los centros de refugio temporal.

Monitoreo hidrométrico constante: Las mediciones oficiales de la Administración Provincial del Agua (APA) ubican al río Paraná en 7.23 metros y al río Paraguay en 8.00 metros, manteniendo en vilo a toda la cuenca.

La crecida extraordinaria de los grandes cursos hídricos del noreste argentino golpea con dureza a las comunidades ribereñas, mientras las aguas de los ríos Paraná y Paraguay alcanzan marcas críticas que obligan al desplazamiento masivo de familias enteras. En este escenario de emergencia climática, la cifra total de afectados asciende a 2.200 personas distribuidas entre evacuados y autoevacuados, según los últimos registros oficiales del reporte hidrológico regional.

Mientras los centros de contención provincial alojan a más de 150 personas en módulos habitacionales acondicionados, la sociedad civil y las redes solidarias organizan operativos de asistencia fluvial para llegar a los parajes más inaccesibles. Por su parte, la Administración Provincial del Agua (APA) registra marcas preocupantes en las estaciones de medición, posicionando al río Paraná en 7.23 metros y al río Paraguay en unos alarmantes 8.00 metros de altura, valores que mantienen en vilo a todo el ecosistema costero del Chaco.

En las zonas más golpeadas por la emergencia, tales como Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito, el panorama presenta escenarios de alerta roja con cientos de vecinos aislados en zonas de islas y albardones. Ante la urgencia operativa, brigadas de Defensa Civil y personal de salud despliegan operativos de evacuación en lanchas para asistir a los pobladores de Antequeras y San Pedro Pescador, donde las corrientes fluviales impiden el acceso por vía terrestre y requieren traslados sanitarios de urgencia hacia los centros de salud de la región.

Las comunidades locales y las organizaciones barriales articulan redes de ayuda humanitaria para garantizar la distribución de suministros básicos, alimentos y asistencia psicológica en los refugios habilitados. En paralelo, los intendentes de localidades vecinas como Las Palmas reportan una leve Estabilización y una incipiente bajante en el riacho Quia, aunque advierten sobre nuevas crecidas repentinas en la cuenca del río Bermejo que obligan a redoblar la guardia en todo el valle de inundación.