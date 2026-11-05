Feligreses chaqueños ultiman los preparativos para el histórico viaje hacia los encuentros con el Papa León XIV en Argentina

Claves del acontecimiento histórico para la fe chaqueña

Movilización regional masiva: Cientos de micros de larga distancia y contingentes parroquiales coordinan sus salidas desde el Chaco hacia los principales puntos de concentración en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

Presencia del papa León XIV en suelo argentino: El pontífice realiza su recorrido apostólico oficial entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, encabezando misas abiertas, vigilias juveniles y visitas a sectores vulnerables.

Encuentro central de la juventud: Delegaciones de jóvenes representantes de la arquidiócesis local viajan de forma prioritaria para la histórica vigilia del lunes 9 de noviembre en Palermo.

Acompañamiento pastoral a sectores sociales: El Santo Padre destina espacios centrales de su itinerario al encuentro con personas con discapacidad en Claypole y privados de la libertad en Devoto.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La comunidad católica de la provincia del Chaco acelera los detalles logísticos de los colectivos y charters particulares que parten desde la región para acompañar la visita apostólica del papa León XIV. Cientos de devotos, familias e integrantes de movimientos eclesiales se preparan para recorrer cientos de kilómetros con el fin de participar en las misas multitudinarias programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En las parroquias y santuarios de la diócesis local, los fieles ultiman la coordinación de viajes y alojamiento para garantizar la representación del Nordeste. Las agrupaciones de jóvenes centran su planificación en la emblemática vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, donde se aguarda una concurrencia superior a las mil personas provenientes del interior provincial. De la misma manera, familias de la capital provincial enfocan sus esfuerzos en asistir a la misa de despedida en el santuario de Luján.

Cronograma y recorridos de la visita pontificia en Argentina

Fecha Ubicación / Sede Evento principal Domingo 8 de Noviembre CABA - Centro Cultural Llegada al país y bienvenida institucional Lunes 9 de Noviembre Claypole - Palermo - CABA Visita al Cottolengo Don Orione, Misa pública y Vigilia de Jóvenes Martes 10 de Noviembre Escuela de Aviación de Córdoba Santa Misa masiva y reunión con el clero Miércoles 11 de Noviembre Penal de Devoto - Luján Visita pastoral, Misa de Clausura en la Basílica y partida

La movilización popular refleja un profundo espíritu de devoción comunitaria y solidaridad eclesial en las comunidades del Chaco. Durante los encuentros informativos previos al viaje, una de las feligresas a cargo del contingente parroquial de Resistencia expresa: "Este viaje representa una oportunidad única para renovar la fe y llevar las intenciones de las familias norteñas hasta la presencia del Santo Padre". Por su parte, un referente del movimiento juvenil católico añade: "Viajamos en caravana con la convicción de que el mensaje de esperanza del pontífice transformará la realidad de nuestra juventud".

El itinerario pastoral contempla momentos clave de cercanía humana. Entre las actividades más esperadas por las delegaciones norteñas sobresale la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y el recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. La participación masiva del pueblo chaqueño en este periplo religioso consolida la histórica tradición de peregrinaje del Norte Grande.