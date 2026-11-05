Feligreses chaqueños ultiman los preparativos para el histórico viaje hacia los encuentros con el Papa León XIV en Argentina

Delegaciones de la diócesis de Resistencia y San Roque organizan el traslado colectivo para las históricas misas multitudinarias en Palermo, Córdoba y Luján. La comunidad católica del Nordeste Argentino moviliza colectivos y contingentes con el objetivo de presenciar la histórica visita apostólica.
Sociedad05 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

Claves del acontecimiento histórico para la fe chaqueña

  • Movilización regional masiva: Cientos de micros de larga distancia y contingentes parroquiales coordinan sus salidas desde el Chaco hacia los principales puntos de concentración en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján.

  • Presencia del papa León XIV en suelo argentino: El pontífice realiza su recorrido apostólico oficial entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, encabezando misas abiertas, vigilias juveniles y visitas a sectores vulnerables.

  • Encuentro central de la juventud: Delegaciones de jóvenes representantes de la arquidiócesis local viajan de forma prioritaria para la histórica vigilia del lunes 9 de noviembre en Palermo.

  • Acompañamiento pastoral a sectores sociales: El Santo Padre destina espacios centrales de su itinerario al encuentro con personas con discapacidad en Claypole y privados de la libertad en Devoto.

    Papa-Leon-XIV-26-11-05-01Papa-Francisco-25-04-21-01

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La comunidad católica de la provincia del Chaco acelera los detalles logísticos de los colectivos y charters particulares que parten desde la región para acompañar la visita apostólica del papa León XIV. Cientos de devotos, familias e integrantes de movimientos eclesiales se preparan para recorrer cientos de kilómetros con el fin de participar en las misas multitudinarias programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

En las parroquias y santuarios de la diócesis local, los fieles ultiman la coordinación de viajes y alojamiento para garantizar la representación del Nordeste. Las agrupaciones de jóvenes centran su planificación en la emblemática vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles, donde se aguarda una concurrencia superior a las mil personas provenientes del interior provincial. De la misma manera, familias de la capital provincial enfocan sus esfuerzos en asistir a la misa de despedida en el santuario de Luján.

Cronograma y recorridos de la visita pontificia en Argentina

FechaUbicación / SedeEvento principal
Domingo 8 de NoviembreCABA - Centro CulturalLlegada al país y bienvenida institucional
Lunes 9 de NoviembreClaypole - Palermo - CABAVisita al Cottolengo Don Orione, Misa pública y Vigilia de Jóvenes
Martes 10 de NoviembreEscuela de Aviación de CórdobaSanta Misa masiva y reunión con el clero
Miércoles 11 de NoviembrePenal de Devoto - LujánVisita pastoral, Misa de Clausura en la Basílica y partida

La movilización popular refleja un profundo espíritu de devoción comunitaria y solidaridad eclesial en las comunidades del Chaco. Durante los encuentros informativos previos al viaje, una de las feligresas a cargo del contingente parroquial de Resistencia expresa: "Este viaje representa una oportunidad única para renovar la fe y llevar las intenciones de las familias norteñas hasta la presencia del Santo Padre". Por su parte, un referente del movimiento juvenil católico añade: "Viajamos en caravana con la convicción de que el mensaje de esperanza del pontífice transformará la realidad de nuestra juventud".

El itinerario pastoral contempla momentos clave de cercanía humana. Entre las actividades más esperadas por las delegaciones norteñas sobresale la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y el recorrido por el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. La participación masiva del pueblo chaqueño en este periplo religioso consolida la histórica tradición de peregrinaje del Norte Grande.

HTML

Movilización Pastoral Chaqueña | Papa León XIV 2026

+1.200 Feligreses inscriptos en contingentes coordinados
3 Destinos Palermo, Córdoba y Basílica de Luján
24 Horas Duración estimada del traslado carretero de ida

Últimas noticias
Presentación-del-Mapa-Social-de-la-Deuda-Pyme-26-11-04-02

Radiografía crítica de la economía regional: el Mapa de la Deuda PyME expone una crisis de morosidad sin precedentes en el tejido productivo

Chaco On Line
Actualidad - Provincia05 de noviembre de 2026
La presentación del Mapa de la Deuda PyME en el Senado nacional revela una emergencia financiera alarmante que golpea de lleno a las pequeñas y medianas empresas de la región. En un contexto de retracción generalizada del consumo, el sector productivo reclama herramientas urgentes para evitar una bancarrota masiva de comercios locales.
Inundaciones-Puerto-Vilelas-26-11-04-01

Alerta climática en Chaco: las intensas precipitaciones mantienen en jaque al Gran Resistencia

Chaco On Line
Actualidad - Provincia04 de noviembre de 2026
 Las persistentes precipitaciones mantienen en estado de extrema alerta a diversas localidades del Chaco, alcanzando los registros pluviométricos más elevados en las comunidades de Basail y Charadai. La nueva acumulación de agua agrava la vulnerabilidad de los suelos y complica el drenaje tras los devastadores acumulados del temporal registrado a inicios de semana.
Te puede interesar
Donaciones-para-afectados-por-las-inundaciones-Puerto-Anteueras-28-10-26-01

Emergencia hídrica en el Litoral: la solidaridad comunitaria se moviliza en Resistencia para asistir a los afectados de Puerto Antequeras

Chaco On Line
Sociedad28 de octubre de 2026
La fundación Argentina' Ité junto a vecinos y colectivos solidarios de la capital chaqueña organizan una colecta urgente de insumos básicos para acompañar a las familias damnificadas por las crecidas en la zona costera de Antequeras. La iniciativa autogestionada centraliza la recepción de donaciones en un punto neurálgico de Resistencia con el objetivo de llevar asistencia prioritaria antes del fin de semana. 
 
Lo más visto
mate-prohibido-26-11-03-01

Prohibición del mate en Barranqueras: Cómo afecta a los trabajadores

Chaco On Line
Actualidad - Provincia03 de noviembre de 2026
Los empleados de la administración municipal adaptan sus rutinas laborales y esquemas de pausa tras la entrada en vigencia de la restricción para consumir mate en las oficinas de atención. Las delegaciones de base analizan el impacto de la norma en el clima de trabajo cotidiano y reclaman priorizar la entrega de insumos tecnológicos para optimizar la atención ciudadana.
Intergremial-Judicial-Asuntos-Constitucionales-26-11-05-02

Trabajadores del Poder Judicial defienden la porcentualidad salarial frente al Proyecto 2141/26

Chaco On Line
Actualidad - Provincia04 de noviembre de 2026
Los sindicatos judiciales del Chaco rechazan de plano el polémico proyecto de Ley 2141/26 en la Legislatura provincial y exigen la inmediata implementación de la media nacional. En un fuerte bloque común, las entidades gremiales defienden la vigencia de la porcentualidad salarial y advierten sobre nuevas acciones legales ante presuntas irregularidades institucionales.
Inundaciones-Puerto-Vilelas-26-11-04-01

Alerta climática en Chaco: las intensas precipitaciones mantienen en jaque al Gran Resistencia

Chaco On Line
Actualidad - Provincia04 de noviembre de 2026
 Las persistentes precipitaciones mantienen en estado de extrema alerta a diversas localidades del Chaco, alcanzando los registros pluviométricos más elevados en las comunidades de Basail y Charadai. La nueva acumulación de agua agrava la vulnerabilidad de los suelos y complica el drenaje tras los devastadores acumulados del temporal registrado a inicios de semana.
Boletín de noticias