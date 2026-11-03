Concurso Docente nivel Inicial 2026: Calendario y claves de la adjudicación de cargos en Resistencia

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Fechas confirmadas: Del 10 al 13 de noviembre de 2026 se definen los cargos de maestras y maestros de sección.

Instancias convocadas: Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 54 e Ingreso a la Docencia N° 53.

Sede presencial: Escuela de Educación Técnica (EET) N° 21 "Gral. Manuel Belgrano" (Av. Paraguay 410, Resistencia).

Documentación requerida: Presentación obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI) físico al momento del llamado.

Consulta previa: Listados vigentes habilitados a través de la aplicación SIE en la plataforma digital oficial.

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RESISTENCIA.- La docencia chaqueña de nivel Inicial inicia una semana decisiva con la puesta en marcha de las asambleas presenciales de titularización y movilidad profesional. La agenda oficial establece que el martes 10 de noviembre, desde las 8:00 horas, se adjudican los cargos del Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 54, abarcando desde el orden N° 01 (con un puntaje base de 150,99 puntos) hasta agotar la nómina de aspirantes. Este llamado prioritario permite la reorganización del plantel docente en las distintas salas de jardines maternales e infantiles. Consultar nómina completa en la plataforma Tu Gobierno Digital - App SIE .

La continuidad del proceso marca el arranque del Concurso de Ingreso a la Docencia N° 53 durante la jornada del miércoles 11 de noviembre. En el turno mañana (8:00 hs), el llamado abarca desde el orden N° 01 (116,19 puntos) hasta el N° 250 (65,04 puntos), mientras que el turno tarde (14:00 hs) convoca desde el orden N° 251 (64,93 puntos) hasta el N° 501 (58,25 puntos). La distribución por rangos busca garantizar la fluidez organizativa frente a la alta concurrencia de educadores aspirantes. Revisar antecedentes sobre estatuto docente y puntajes de clasificación .

El esquema de convocatoria despliega su fase central el jueves 12 de noviembre con dos nuevas franjas horarias organizadas estrictamente por puntaje. A primera hora de la mañana concurren los postulantes ubicados entre los órdenes N° 502 (58,24 puntos) y N° 752 (52,64 puntos); seguidamente, a partir de las 14:00 horas, el proceso avanza con los órdenes N° 753 (52,63 puntos) al N° 1003 (47,09 puntos). El sistema de puntuación pondera la antigüedad, el perfeccionamiento continuo y el legajo de cada profesional.

La jornada de cierre concluye las asignaciones el viernes 13 de noviembre a partir de las 8:00 horas, incluyendo a la totalidad de los inscriptos desde el orden N° 1004 (47,09 puntos) hasta finalizar el listado. Todos los actos administrativos tienen lugar en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 21, ubicada en Avenida Paraguay N° 410 (Resistencia). Es requisito indispensable acudir portando el Documento Nacional de Identidad en formato físico para validar la identidad en mesa de acreditación. Ver guía de trámites y requisitos para la toma de posesión del cargo .

Infografías y Cuadros Comparativos

1. Cronograma detallado de Adjudicación (nivel Inicial 2026)

Fecha Turno / Hora Concurso Rango de Orden Puntaje (Desde - Hasta) Martes 10/11 08:00 hs Traslado y Reinc. N° 54 N° 01 hasta finalizar 150,99 pts → Fin Miércoles 11/11 08:00 hs Ingreso N° 53 (Parte 1) N° 01 a N° 250 116,19 pts → 65,04 pts Miércoles 11/11 14:00 hs Ingreso N° 53 (Parte 2) N° 251 a N° 501 64,93 pts → 58,25 pts Jueves 12/11 08:00 hs Ingreso N° 53 (Parte 3) N° 502 a N° 752 58,24 pts → 52,64 pts Jueves 12/11 14:00 hs Ingreso N° 53 (Parte 4) N° 753 a N° 1003 52,63 pts → 47,09 pts Viernes 13/11 08:00 hs Ingreso N° 53 (Cierre) N° 1004 hasta finalizar 47,09 pts → Fin

2. Visualización del flujo de convocatoria docente (infografía)

[ INICIO DEL CRONOGRAMA ] │ ├──► MARTES 10/11 ──► 08:00 hs ──► Concurso N° 54 (Traslados) ──► Desde orden N° 1 (150,99 pts) │ ├──► MIÉRCOLES 11/11 ─┬─► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 001 a 250 (116,19 a 65,04 pts) │ └─► 14:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 251 a 501 (64,93 a 58,25 pts) │ ├──► JUEVES 12/11 ────┬─► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 502 a 752 (58,24 a 52,64 pts) │ └─► 14:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 753 a 1003 (52,63 a 47,09 pts) │ └──► VIERNES 13/11 ───► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 (Cierre) ──────► Orden 1004 al final (47,09 pts a Fin)

3. Mapa informativo del recorrido / Ubicación de la sede

Plaintext 📍 LUGAR DEL EVENTO: E.E.T. N° 21 "Gral. Manuel Belgrano" (Av. Paraguay 410 - Resistencia) [ Av. Italia ] │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ ├───────┤ 📍 E.E.T. N° 21 (Av. Paraguay 410) │ │ │ • Punto de acreditación y asamblea presencial │ [ Av. Vélez Sarsfield ] │ • Ingreso obligatorio con DNI físico │ │ └────────────────────────────────────────────────────────┘ │ [ Av. Paraguay ] ◄── (Acceso principal vehicular y peatonal)