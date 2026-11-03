Concurso Docente nivel Inicial 2026: Calendario y claves de la adjudicación de cargos en Resistencia
PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Fechas confirmadas: Del 10 al 13 de noviembre de 2026 se definen los cargos de maestras y maestros de sección.
Instancias convocadas: Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 54 e Ingreso a la Docencia N° 53.
Sede presencial: Escuela de Educación Técnica (EET) N° 21 "Gral. Manuel Belgrano" (Av. Paraguay 410, Resistencia).
Documentación requerida: Presentación obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI) físico al momento del llamado.
Consulta previa: Listados vigentes habilitados a través de la aplicación SIE en la plataforma digital oficial.
RESISTENCIA.- La docencia chaqueña de nivel Inicial inicia una semana decisiva con la puesta en marcha de las asambleas presenciales de titularización y movilidad profesional. La agenda oficial establece que el martes 10 de noviembre, desde las 8:00 horas, se adjudican los cargos del Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 54, abarcando desde el orden N° 01 (con un puntaje base de 150,99 puntos) hasta agotar la nómina de aspirantes. Este llamado prioritario permite la reorganización del plantel docente en las distintas salas de jardines maternales e infantiles.
La continuidad del proceso marca el arranque del Concurso de Ingreso a la Docencia N° 53 durante la jornada del miércoles 11 de noviembre. En el turno mañana (8:00 hs), el llamado abarca desde el orden N° 01 (116,19 puntos) hasta el N° 250 (65,04 puntos), mientras que el turno tarde (14:00 hs) convoca desde el orden N° 251 (64,93 puntos) hasta el N° 501 (58,25 puntos). La distribución por rangos busca garantizar la fluidez organizativa frente a la alta concurrencia de educadores aspirantes.
El esquema de convocatoria despliega su fase central el jueves 12 de noviembre con dos nuevas franjas horarias organizadas estrictamente por puntaje. A primera hora de la mañana concurren los postulantes ubicados entre los órdenes N° 502 (58,24 puntos) y N° 752 (52,64 puntos); seguidamente, a partir de las 14:00 horas, el proceso avanza con los órdenes N° 753 (52,63 puntos) al N° 1003 (47,09 puntos). El sistema de puntuación pondera la antigüedad, el perfeccionamiento continuo y el legajo de cada profesional.
La jornada de cierre concluye las asignaciones el viernes 13 de noviembre a partir de las 8:00 horas, incluyendo a la totalidad de los inscriptos desde el orden N° 1004 (47,09 puntos) hasta finalizar el listado. Todos los actos administrativos tienen lugar en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 21, ubicada en Avenida Paraguay N° 410 (Resistencia). Es requisito indispensable acudir portando el Documento Nacional de Identidad en formato físico para validar la identidad en mesa de acreditación.
Infografías y Cuadros Comparativos
1. Cronograma detallado de Adjudicación (nivel Inicial 2026)
|Fecha
|Turno / Hora
|Concurso
|Rango de Orden
|Puntaje (Desde - Hasta)
|Martes 10/11
|08:00 hs
|Traslado y Reinc. N° 54
|N° 01 hasta finalizar
|150,99 pts → Fin
|Miércoles 11/11
|08:00 hs
|Ingreso N° 53 (Parte 1)
|N° 01 a N° 250
|116,19 pts → 65,04 pts
|Miércoles 11/11
|14:00 hs
|Ingreso N° 53 (Parte 2)
|N° 251 a N° 501
|64,93 pts → 58,25 pts
|Jueves 12/11
|08:00 hs
|Ingreso N° 53 (Parte 3)
|N° 502 a N° 752
|58,24 pts → 52,64 pts
|Jueves 12/11
|14:00 hs
|Ingreso N° 53 (Parte 4)
|N° 753 a N° 1003
|52,63 pts → 47,09 pts
|Viernes 13/11
|08:00 hs
|Ingreso N° 53 (Cierre)
|N° 1004 hasta finalizar
|47,09 pts → Fin
2. Visualización del flujo de convocatoria docente (infografía)
[ INICIO DEL CRONOGRAMA ]
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├──► MARTES 10/11 ──► 08:00 hs ──► Concurso N° 54 (Traslados) ──► Desde orden N° 1 (150,99 pts)
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├──► MIÉRCOLES 11/11 ─┬─► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 001 a 250 (116,19 a 65,04 pts)
│ └─► 14:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 251 a 501 (64,93 a 58,25 pts)
│
├──► JUEVES 12/11 ────┬─► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 502 a 752 (58,24 a 52,64 pts)
│ └─► 14:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 753 a 1003 (52,63 a 47,09 pts)
│
└──► VIERNES 13/11 ───► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 (Cierre) ──────► Orden 1004 al final (47,09 pts a Fin)
3. Mapa informativo del recorrido / Ubicación de la sede
📍 LUGAR DEL EVENTO: E.E.T. N° 21 "Gral. Manuel Belgrano" (Av. Paraguay 410 - Resistencia)
[ Av. Italia ]
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├───────┤ 📍 E.E.T. N° 21 (Av. Paraguay 410) │
│ │ • Punto de acreditación y asamblea presencial │
[ Av. Vélez Sarsfield ] │ • Ingreso obligatorio con DNI físico │
│ └────────────────────────────────────────────────────────┘
│
[ Av. Paraguay ] ◄── (Acceso principal vehicular y peatonal)
Nota para los asistentes: Se sugiere verificar con anticipación la app SIE en Tu Gobierno Digital y concurrir 15 minutos antes de la franja horaria correspondiente al orden de mérito.