Concurso Docente nivel Inicial 2026: Calendario y claves de la adjudicación de cargos en Resistencia

La Junta de Clasificación convoca a cientos de educadores entre el 10 y el 13 de noviembre para definir la titularización y movilidad en jardines maternales y de infantes. El proceso presencial establece turnos específicos por puntaje y orden de mérito en la capital chaqueña.
Educación - Docentes03 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 

  • Fechas confirmadas: Del 10 al 13 de noviembre de 2026 se definen los cargos de maestras y maestros de sección.

  • Instancias convocadas: Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 54 e Ingreso a la Docencia N° 53.

  • Sede presencial: Escuela de Educación Técnica (EET) N° 21 "Gral. Manuel Belgrano" (Av. Paraguay 410, Resistencia).

  • Documentación requerida: Presentación obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI) físico al momento del llamado.

  • Consulta previa: Listados vigentes habilitados a través de la aplicación SIE en la plataforma digital oficial.

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RESISTENCIA.-  La docencia chaqueña de nivel Inicial inicia una semana decisiva con la puesta en marcha de las asambleas presenciales de titularización y movilidad profesional. La agenda oficial establece que el martes 10 de noviembre, desde las 8:00 horas, se adjudican los cargos del Concurso de Traslado y Reincorporaciones N° 54, abarcando desde el orden N° 01 (con un puntaje base de 150,99 puntos) hasta agotar la nómina de aspirantes. Este llamado prioritario permite la reorganización del plantel docente en las distintas salas de jardines maternales e infantiles. Consultar nómina completa en la plataforma Tu Gobierno Digital - App SIE.

La continuidad del proceso marca el arranque del Concurso de Ingreso a la Docencia N° 53 durante la jornada del miércoles 11 de noviembre. En el turno mañana (8:00 hs), el llamado abarca desde el orden N° 01 (116,19 puntos) hasta el N° 250 (65,04 puntos), mientras que el turno tarde (14:00 hs) convoca desde el orden N° 251 (64,93 puntos) hasta el N° 501 (58,25 puntos). La distribución por rangos busca garantizar la fluidez organizativa frente a la alta concurrencia de educadores aspirantes. Revisar antecedentes sobre estatuto docente y puntajes de clasificación.

El esquema de convocatoria despliega su fase central el jueves 12 de noviembre con dos nuevas franjas horarias organizadas estrictamente por puntaje. A primera hora de la mañana concurren los postulantes ubicados entre los órdenes N° 502 (58,24 puntos) y N° 752 (52,64 puntos); seguidamente, a partir de las 14:00 horas, el proceso avanza con los órdenes N° 753 (52,63 puntos) al N° 1003 (47,09 puntos). El sistema de puntuación pondera la antigüedad, el perfeccionamiento continuo y el legajo de cada profesional.

La jornada de cierre concluye las asignaciones el viernes 13 de noviembre a partir de las 8:00 horas, incluyendo a la totalidad de los inscriptos desde el orden N° 1004 (47,09 puntos) hasta finalizar el listado. Todos los actos administrativos tienen lugar en las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica N° 21, ubicada en Avenida Paraguay N° 410 (Resistencia). Es requisito indispensable acudir portando el Documento Nacional de Identidad en formato físico para validar la identidad en mesa de acreditación. Ver guía de trámites y requisitos para la toma de posesión del cargo.

Infografías y Cuadros Comparativos

1. Cronograma detallado de Adjudicación (nivel Inicial 2026)

FechaTurno / HoraConcursoRango de OrdenPuntaje (Desde - Hasta)
Martes 10/1108:00 hsTraslado y Reinc. N° 54N° 01 hasta finalizar150,99 pts → Fin
Miércoles 11/1108:00 hsIngreso N° 53 (Parte 1)N° 01 a N° 250116,19 pts → 65,04 pts
Miércoles 11/1114:00 hsIngreso N° 53 (Parte 2)N° 251 a N° 50164,93 pts → 58,25 pts
Jueves 12/1108:00 hsIngreso N° 53 (Parte 3)N° 502 a N° 75258,24 pts → 52,64 pts
Jueves 12/1114:00 hsIngreso N° 53 (Parte 4)N° 753 a N° 100352,63 pts → 47,09 pts
Viernes 13/1108:00 hsIngreso N° 53 (Cierre)N° 1004 hasta finalizar47,09 pts → Fin

2. Visualización del flujo de convocatoria docente (infografía)

  [ INICIO DEL CRONOGRAMA ]
             │
             ├──► MARTES 10/11 ──► 08:00 hs ──► Concurso N° 54 (Traslados) ──► Desde orden N° 1 (150,99 pts)
             │
             ├──► MIÉRCOLES 11/11 ─┬─► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 001 a 250 (116,19 a 65,04 pts)
             │                     └─► 14:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 251 a 501 (64,93 a 58,25 pts)
             │
             ├──► JUEVES 12/11 ────┬─► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 502 a 752 (58,24 a 52,64 pts)
             │                     └─► 14:00 hs ──► Ingreso N° 53 ────────────► Órdenes 753 a 1003 (52,63 a 47,09 pts)
             │
             └──► VIERNES 13/11 ───► 08:00 hs ──► Ingreso N° 53 (Cierre) ──────► Orden 1004 al final (47,09 pts a Fin)

3. Mapa informativo del recorrido / Ubicación de la sede

Plaintext
 📍 LUGAR DEL EVENTO: E.E.T. N° 21 "Gral. Manuel Belgrano" (Av. Paraguay 410 - Resistencia)

       [ Av. Italia ]
             │
             │       ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
             ├───────┤  📍 E.E.T. N° 21 (Av. Paraguay 410)                     │
             │       │  • Punto de acreditación y asamblea presencial          │
 [ Av. Vélez Sarsfield ] │  • Ingreso obligatorio con DNI físico                   │
             │       └────────────────────────────────────────────────────────┘
             │
       [ Av. Paraguay ] ◄── (Acceso principal vehicular y peatonal)

Nota para los asistentes: Se sugiere verificar con anticipación la app SIE en Tu Gobierno Digital y concurrir 15 minutos antes de la franja horaria correspondiente al orden de mérito.

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