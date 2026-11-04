Trabajadores del Poder Judicial defienden la porcentualidad salarial frente al Proyecto 2141/26

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Rechazo total: La Intergremial Judicial y el Tribunal de Cuentas exigen el archivo inmediato del proyecto de Ley 2141/26 por considerarlo inconstitucional y regresivo.

Defensa salarial: Los representantes gremiales blindan la vigencia del régimen de porcentualidad (Ley 468-A) frente a modificaciones inconsultas.

Demanda sectorial: Exigen la implementación efectiva del artículo 9 de la Ley 3424-A para garantizar la Media Nacional en todo el fuero.

Acciones legales y políticas: Impulsan nuevas presentaciones judiciales, cuestionan el accionar del Tribunal Ad-hoc tras la excusación del juez Cáceres Olivera y ratifican un plan de lucha sostenido.









RESISTENCIA (Noviembre de 2026). Representantes de la Intergremial Judicial del Chaco y del Gremio del Tribunal de Cuentas concurren masivamente a la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para manifestar su categórico rechazo y pedido de archivo del Proyecto de Ley 2141/26. Los referentes sindicales argumentan que la iniciativa resulta inconstitucional, regresiva e incompatible con el régimen salarial vigente establecido por la Ley 468-A, exigiendo en simultáneo la inmediata efectivización del artículo 9 de la Ley 3424-A para garantizar la Media Nacional en todo el Poder Judicial.

Durante el debate legislativo, los sectores gremiales recuerdan formalmente las presentaciones acumuladas en los expedientes locales, sumando una ampliación reciente motivada por la excusación del juez Cáceres Olivera. Ante este escenario de tensión institucional, las organizaciones promueven un amparó bajo los mismos términos jurídicos y exigen una investigación transparente sobre el desempeño del Tribunal Ad-hoc, blindando así las garantías procesales de los trabajadores.

Por su parte, el ámbito parlamentario registra la presencia presencial de la presidencia de la comisión legislativa, quien exterioriza reparos frente a la normativa resistida, mientras que la vicepresidencia ratifica la apertura a debatir las observaciones gremiales. No obstante, el protagonismo absoluto de la jornada recae sobre las bases trabajadoras, quienes sostienen que cualquier modificación unilateral vulnera derechos adquiridos de larga data en el fuero provincial.

Frente a este panorama de incertidumbre normativa, la Intergremial Judicial ratifica que continúa impulsando todas las herramientas legales y sindicales necesarias para defender el sistema salarial vigente. Bajo la consigna de unidad y firmeza, los agentes judiciales sostienen su plan de acción en defensa de la porcentualidad, advirtiendo que no tolerarán recortes ni normativas que perjudiquen el poder adquisitivo del sector.