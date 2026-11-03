Chaco Vibra: festival solidario con La Sole, Los de Imaguaré y Los Tekis

PUNTOS CLAVE DEL EVENTO

Convocatoria masiva: El festival reúne a máximos exponentes de la música popular argentina durante tres jornadas consecutivas.

Acción solidaria: Se habilitan postas de recepción para alimentos no perecederos e insumos destinados a proteccionistas de animales.

Articulación civil: Diversas organizaciones sociales y fundaciones gestionan de manera directa la recolección y distribución de las donaciones.

Impacto turístico y cultural: La propuesta potencia el desarrollo económico regional y posiciona a la región como polo de atracción artística.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El festival Chaco Vibra inicia sus vibrantes jornadas artísticas en el predio ferial, convocando a multitudes que llegan desde distintos puntos de la región para disfrutar de una cartelera de jerarquía nacional. Con una propuesta que fusiona la identidad regional y los ritmos tradicionales, el evento marca un hito en la agenda cultural del nordeste argentino. Las familias recorren los espacios dispuestos mientras comparten mates, gastronomía típica y artesanías locales en un clima de absoluta festividad.

Las organizaciones sociales y fundaciones asumen un rol estrictamente protagónico en la gestión comunitaria, coordinando la logística de las donaciones mediante puestos estratégicamente ubicados en los accesos. Los asistentes colaboran voluntariamente con alimentos no perecederos e insumos para animales, demostrando un fuerte compromiso humanitario que trasciende el mero espectáculo artístico. Esta articulación civil garantiza que cada aporte llegue de manera transparente a quienes más lo necesitan, consolidando una red de contención impulsada por la propia comunidad.

Sobre el imponente escenario principal, los consagrados referentes del folclore argentino despliegan todo su talento ante un público que corea cada una de las canciones. Figuras de la talla del Indio Lucio Rojas, Los Tekis, Los de Imaguaré, Lázaro Caballero y Soledad Pastorutti brindan actuaciones memorables que hacen vibrar a miles de espectadores. La potencia vocal y la puesta en escena cautivan a los presentes, quienes inundan las redes sociales con registros audiovisuales del acontecimiento.

El impacto económico y turístico beneficia directamente al sector hotelero, gastronómico y de servicios, que registra niveles de ocupación plena durante todo el fin de semana largo. Los comerciantes locales destacan el repunte en las ventas gracias al flujo constante de visitantes que recorren los atractivos de la zona. De este modo, la iniciativa afianza su perfil como motor de desarrollo productivo y proyecta a la región como un destino ineludible en el circuito de festivales nacionales.

Gráficos y Cuadros Informativos

Cuadro 1: Grilla de Artistas y Horarios Principales

Jornada Artista Destacado Horario Estimado Estilo Musical Viernes 13 Los de Imaguaré 21:30 hs Chamamé / Folclore Litoral Sábado 14 Indio Lucio Rojas - Lázaro Caballero 22:00 hs Folclore Tradicional / Norteño Domingo 15 Soledad Pastorutti - Los Tekis 21:00 hs Folclore / Fusión Andina

Cuadro 2: Distribución de Postas Solidarias

Entidad Beneficiaria Tipo de Insumo Recibido Destino Final de la Ayuda Cáritas Argentina Alimentos no perecederos Comedores comunitarios locales Fundación 4 Patitas Alimento balanceado / Insumos Refugios de animales rescatados Fundación Animales Chaco Alimentos y elementos de curación Asistencia veterinaria comunitaria Fundación Castraciones Chaco Insumos descartables y alimentos Campañas de salud animal

Infografía: Circuito de Acceso y Participación Solidaria

[ Ingreso Principal ] │ ├──► 📍 Posta Solidaria 1 (Cáritas Argentina) ──► Recepción de Alimentos No Perecederos │ ├──► 📍 Posta Solidaria 2 (Fundación 4 Patitas) ──► Recepción de Alimento para Animales │ └──► 🎟️ Control de Ingresos / Predio Ferial ──► Escenario Mayor "Chaco Vibra"

Mapa de Ubicación y Recorrido del Predio