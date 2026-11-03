Chaco Vibra: festival solidario con La Sole, Los de Imaguaré y Los Tekis
PUNTOS CLAVE DEL EVENTO
Convocatoria masiva: El festival reúne a máximos exponentes de la música popular argentina durante tres jornadas consecutivas.
Acción solidaria: Se habilitan postas de recepción para alimentos no perecederos e insumos destinados a proteccionistas de animales.
Articulación civil: Diversas organizaciones sociales y fundaciones gestionan de manera directa la recolección y distribución de las donaciones.
Impacto turístico y cultural: La propuesta potencia el desarrollo económico regional y posiciona a la región como polo de atracción artística.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El festival
Las
Sobre el imponente escenario principal, los consagrados referentes del
El impacto económico y turístico beneficia directamente al sector hotelero, gastronómico y de servicios, que registra niveles de ocupación plena durante todo el fin de semana largo. Los comerciantes locales destacan el repunte en las ventas gracias al flujo constante de visitantes que recorren los atractivos de la zona. De este modo, la iniciativa afianza su perfil como motor de desarrollo productivo y proyecta a la región como un destino ineludible en el circuito de festivales nacionales.
Gráficos y Cuadros Informativos
Cuadro 1: Grilla de Artistas y Horarios Principales
|Jornada
|Artista Destacado
|Horario Estimado
|Estilo Musical
|Viernes 13
|Los de Imaguaré
|21:30 hs
|Chamamé / Folclore Litoral
|Sábado 14
|Indio Lucio Rojas - Lázaro Caballero
|22:00 hs
|Folclore Tradicional / Norteño
|Domingo 15
|Soledad Pastorutti - Los Tekis
|21:00 hs
|Folclore / Fusión Andina
Cuadro 2: Distribución de Postas Solidarias
|Entidad Beneficiaria
|Tipo de Insumo Recibido
|Destino Final de la Ayuda
|Cáritas Argentina
|Alimentos no perecederos
|Comedores comunitarios locales
|Fundación 4 Patitas
|Alimento balanceado / Insumos
|Refugios de animales rescatados
|Fundación Animales Chaco
|Alimentos y elementos de curación
|Asistencia veterinaria comunitaria
|Fundación Castraciones Chaco
|Insumos descartables y alimentos
|Campañas de salud animal
Infografía: Circuito de Acceso y Participación Solidaria
[ Ingreso Principal ]
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├──► 📍 Posta Solidaria 1 (Cáritas Argentina) ──► Recepción de Alimentos No Perecederos
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├──► 📍 Posta Solidaria 2 (Fundación 4 Patitas) ──► Recepción de Alimento para Animales
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└──► 🎟️ Control de Ingresos / Predio Ferial ──► Escenario Mayor "Chaco Vibra"
Mapa de Ubicación y Recorrido del Predio
[ Ruta de Acceso Norte ]
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[ Estacionamiento General ] ──► [ Ingreso Peatonal ] ──► [ Sector Gastronómico ]
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[ Escenario Principal ]