Resistencia respira teatro: Empieza el 47° Festival Provincial con más de 200 artistas en escena
El teatro chaqueño despliega su magia desde este miércoles 4 al domingo 8. En escena, con 27 elencos conquistan Resistencia se llena de magia en sus escenarios teatrales
PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA:
Despliegue escénico histórico: Mas de 200 artistas y 27 elencos representativos de localidades como Charata, Las Breñas, San Bernardo, Villa Ángela, Sáenz Peña y Resistencia dinamizan la escena provincial.
Cinco sedes teatrales activas: El público disfruta de obras continuas en Complejo Cultural Guido Miranda, Sala 88, La Máscara Teatro, Teatro Galatea, Cecupo y el Domo del Centenario.
Acceso democrático a la cultura: La modalidad de ingreso es "a la gorra", garantizando la participación de toda la comunidad en cinco jornadas intensas de programación.
Diversidad de géneros: La grilla abarca desde teatro infantil y comedia dramática hasta danza-teatro, magia e investigaciones escénicas contemporáneas.
RESISTENCIA (Noviembre La capital chaqueña se transforma en el epicentro de las artes escénicas del Nordeste Argentino con el esperado inicio del 47º Encuentro Provincial de Teatro. A lo largo de cinco jornadas consecutivas, las salas independientes y los recintos culturales de la ciudad reciben a más de 200 artistas independientes pertenecientes a 27 compañías teatrales. La propuesta ofrece una entrada a la gorra y libre acceso, democratizando el disfrute cultural y promoviendo el encuentro directo entre los hacedores teatrales y la comunidad norteña.
Las tablas locales vibran con una amplia diversidad de lenguajes artísticos que van desde la comedia y el drama clásico hasta la danza contemporánea, los espectáculos infantiles y la magia. Espacios escénicos emblemáticos abren sus puertas como sedes de este hito cultural: la Sala 88, el Teatro Galatea, La Máscara Teatro, el histórico Cecupo, el Domo del Centenario y el emblemático Complejo Cultural Guido Miranda. En esta edición, la organización coordinada entre hacedores independientes y espacios comunitarios fortalece la red escénica regional del Chaco.
La representación territorial alcanza una cobertura federal y federalizada dentro de la geografía chaqueña, reuniendo agrupaciones escénicas de San Bernardo, Las Breñas, Charata, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y la ciudad anfitriona. Obras aclamadas como Imago Mundi, La casa de Bernarda Alba, La Nona y Roma Forever encabezan una grilla con funciones diarias en continuado. La respuesta del público consolida este festival como una cita ineludible para amantes de las tablas y familias enteras.
La modalidad participativa a la gorra fomenta la valorización del trabajo artístico independiente y garantiza que la oferta teatral llegue a espectadores de todos los barrios y edades. El encuentro cierra su intensa programación dominical tras convertir a la ciudad en un gran escenario abierto donde la actuación, la dramaturgia local y la pasión por el teatro marcan la agenda cultural de toda la provincia.
Infografía y Cuadro de Programación Destacada
Cuadro Resumen: Sedes y Elencos por Localidad
Infografía Digital: Distribución Diaria de Funciones
🗓️ MIÉRCOLES 4
├── 19:00 hs | Apertura Oficial (Complejo Guido Miranda)
├── 20:00 hs | "Imago Mundi" (Complejo Guido Miranda)
├── 21:40 hs | "El sueño de Rebeca" (Teatro Galatea)
└── 22:45 hs | "Archivo once" (Sala 88)
🗓️ JUEVES 5
├── 09:30 hs | "Súper reciclador 3 pelitos" (Domo del Centenario)
├── 16:00 hs | "Romeo x Julieta" (Complejo Guido Miranda)
├── 19:00 hs | "Tácita" (Complejo Guido Miranda)
├── 20:30 hs | "Malicia inocua" (Cecupo)
├── 21:45 hs | "Salida 15 hs" (La Máscara Teatro)
└── 23:00 hs | "Social por naturaleza" (Teatro Galatea)
🗓️ VIERNES 6
├── 09:30 hs | "Cachito el terrible" (Complejo Guido Miranda)
├── 14:30 hs | "El agujerito finito" (Sala 88)
├── 18:00 hs | "Freak show" (La Máscara Teatro)
├── 19:15 hs | "La casa de Bernarda Alba" (Sala 88)
├── 20:30 hs | "Anestesia" (Sala 88)
├── 21:45 hs | "Yo soldado" (Teatro Galatea)
├── 22:50 hs | "¿Estoy muerto?" (Teatro Galatea)
└── 23:45 hs | "Las Piculinis" (Cecupo)
🗓️ SÁBADO 7
├── 18:00 hs | "No era para tanto..." (La Máscara Teatro)
├── 19:15 hs | "Quince... (o la tierra sucia)" (Sala 88)
├── 20:30 hs | "Guantánamo" (Sala 88)
├── 21:50 hs | "¡No me gusta el pollo!" (Cecupo)
└── 22:30 hs | "Noche Alba" (Teatro Galatea)
🗓️ DOMINGO 8
├── 17:00 hs | "Piantaos – La locura de la magia" (La Máscara Teatro)
├── 18:00 hs | "El círculo de Deudalina" (Teatro Galatea)
├── 19:15 hs | "Último día de visitas" (Sala 88)
├── 20:30 hs | "La Nona" (La Máscara Teatro)
└── 21:45 hs | "Roma Forever" (Teatro Galatea)