Resistencia respira teatro: Empieza el 47° Festival Provincial con más de 200 artistas en escena

El teatro chaqueño despliega su magia desde este miércoles 4 al domingo 8. En escena, con 27 elencos conquistan Resistencia se llena de magia en sus escenarios teatrales

Espectáculos - Teatro03 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA:

  • Despliegue escénico histórico: Mas de 200 artistas y 27 elencos representativos de localidades como Charata, Las Breñas, San Bernardo, Villa Ángela, Sáenz Peña y Resistencia dinamizan la escena provincial.

  • Cinco sedes teatrales activas: El público disfruta de obras continuas en Complejo Cultural Guido Miranda, Sala 88, La Máscara Teatro, Teatro Galatea, Cecupo y el Domo del Centenario.

  • Acceso democrático a la cultura: La modalidad de ingreso es "a la gorra", garantizando la participación de toda la comunidad en cinco jornadas intensas de programación.

  • Diversidad de géneros: La grilla abarca desde teatro infantil y comedia dramática hasta danza-teatro, magia e investigaciones escénicas contemporáneas.

RESISTENCIA (Noviembre La capital chaqueña se transforma en el epicentro de las artes escénicas del Nordeste Argentino con el esperado inicio del 47º Encuentro Provincial de Teatro. A lo largo de cinco jornadas consecutivas, las salas independientes y los recintos culturales de la ciudad reciben a más de 200 artistas independientes pertenecientes a 27 compañías teatrales. La propuesta ofrece una entrada a la gorra y libre acceso, democratizando el disfrute cultural y promoviendo el encuentro directo entre los hacedores teatrales y la comunidad norteña.

Las tablas locales vibran con una amplia diversidad de lenguajes artísticos que van desde la comedia y el drama clásico hasta la danza contemporánea, los espectáculos infantiles y la magia. Espacios escénicos emblemáticos abren sus puertas como sedes de este hito cultural: la Sala 88, el Teatro Galatea, La Máscara Teatro, el histórico Cecupo, el Domo del Centenario y el emblemático Complejo Cultural Guido Miranda. En esta edición, la organización coordinada entre hacedores independientes y espacios comunitarios fortalece la red escénica regional del Chaco.

La representación territorial alcanza una cobertura federal y federalizada dentro de la geografía chaqueña, reuniendo agrupaciones escénicas de San Bernardo, Las Breñas, Charata, Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y la ciudad anfitriona. Obras aclamadas como Imago Mundi, La casa de Bernarda Alba, La Nona y Roma Forever encabezan una grilla con funciones diarias en continuado. La respuesta del público consolida este festival como una cita ineludible para amantes de las tablas y familias enteras.

La modalidad participativa a la gorra fomenta la valorización del trabajo artístico independiente y garantiza que la oferta teatral llegue a espectadores de todos los barrios y edades. El encuentro cierra su intensa programación dominical tras convertir a la ciudad en un gran escenario abierto donde la actuación, la dramaturgia local y la pasión por el teatro marcan la agenda cultural de toda la provincia.

Infografía y Cuadro de Programación Destacada

Cuadro Resumen: Sedes y Elencos por Localidad

LocalidadElencos ParticipantesObras Destacadas en Cartelera
ResistenciaImago, Cia. Sandra Sisti, Folio, Vanesa al cuadrado, Rosca, Jopará, Zíngara, Ilusionistas Urbanos, Cia. GalateaImago Mundi, El sueño de Rebeca, La casa de Bernarda Alba, Roma Forever
San BernardoLa Estigia, DramonesAnestesia, Guantánamo, ¡No me gusta el pollo!
CharataEscena 1¿Estoy muerto?, Quince... (o la tierra sucia)
Las BreñasGrupo ConcertadoYo soldado
Sáenz PeñaMutante, Grupo Viento, Elenco VecinalNo era para tanto..., Último día de visitas, La Nona
Villa ÁngelaDes-Plaza-Dos Arte EscénicoEl círculo de Deudalina

Infografía Digital: Distribución Diaria de Funciones

 🗓️ MIÉRCOLES 4
 ├── 19:00 hs | Apertura Oficial (Complejo Guido Miranda)
 ├── 20:00 hs | "Imago Mundi" (Complejo Guido Miranda)
 ├── 21:40 hs | "El sueño de Rebeca" (Teatro Galatea)
 └── 22:45 hs | "Archivo once" (Sala 88)

 🗓️ JUEVES 5
 ├── 09:30 hs | "Súper reciclador 3 pelitos" (Domo del Centenario)
 ├── 16:00 hs | "Romeo x Julieta" (Complejo Guido Miranda)
 ├── 19:00 hs | "Tácita" (Complejo Guido Miranda)
 ├── 20:30 hs | "Malicia inocua" (Cecupo)
 ├── 21:45 hs | "Salida 15 hs" (La Máscara Teatro)
 └── 23:00 hs | "Social por naturaleza" (Teatro Galatea)

 🗓️ VIERNES 6
 ├── 09:30 hs | "Cachito el terrible" (Complejo Guido Miranda)
 ├── 14:30 hs | "El agujerito finito" (Sala 88)
 ├── 18:00 hs | "Freak show" (La Máscara Teatro)
 ├── 19:15 hs | "La casa de Bernarda Alba" (Sala 88)
 ├── 20:30 hs | "Anestesia" (Sala 88)
 ├── 21:45 hs | "Yo soldado" (Teatro Galatea)
 ├── 22:50 hs | "¿Estoy muerto?" (Teatro Galatea)
 └── 23:45 hs | "Las Piculinis" (Cecupo)

 🗓️ SÁBADO 7
 ├── 18:00 hs | "No era para tanto..." (La Máscara Teatro)
 ├── 19:15 hs | "Quince... (o la tierra sucia)" (Sala 88)
 ├── 20:30 hs | "Guantánamo" (Sala 88)
 ├── 21:50 hs | "¡No me gusta el pollo!" (Cecupo)
 └── 22:30 hs | "Noche Alba" (Teatro Galatea)

 🗓️ DOMINGO 8
 ├── 17:00 hs | "Piantaos – La locura de la magia" (La Máscara Teatro)
 ├── 18:00 hs | "El círculo de Deudalina" (Teatro Galatea)
 ├── 19:15 hs | "Último día de visitas" (Sala 88)
 ├── 20:30 hs | "La Nona" (La Máscara Teatro)
 └── 21:45 hs | "Roma Forever" (Teatro Galatea)
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