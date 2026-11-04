Black Fin de Año Chaco: qué bancos participan y cómo comprar en cuotas sin interés del 12 al 15 de noviembre?

El sector mercantil chaqueño activa una megacampaña de ventas frente a la recesión que atraviesan las economías locales.
Las pequeñas y medianas empresas de más de 20 municipios ofrecen planes de hasta 12 cuotas sin interés para dinamizar el consumo regional.
Actualidad - Provincia04 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PUNTOS CLAVE DE LA INICIATIVA COMERCIAL 


Fechas del evento: La campaña de ventas con descuentos especiales se extiende del 12 al 15 de noviembre.

Financiación bancaria: Entidades públicas y privadas facilitan esquemas de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

Alcance provincial: Participan comercios adheridos de más de 20 localidades del interior del territorio chaqueño.

Cierre de inscripciones: Los locales comerciales completan su registro hasta el 6 de noviembre.

Objetivo de mercado: Inyectar liquidez y aliviar el impacto del enfriamiento del consumo en las PYMES regionales.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El sector comercial de la provincia activa una ambiciosa estrategia de ventas denominada "Black Fin de Año Chaco" con el objetivo de reactivar el consumo en un contexto macroeconómico desafiante. La iniciativa mercantil, impulsada por las distintas cámaras empresariales del interior y la Federación Económica del Chaco (FEChACO), busca transformar cuatro jornadas de noviembre en un motor de liquidez para los negocios de cercanía. Ante el estancamiento de las ventas minoristas, la comisión organizadora prioriza acuerdos financieros estratégicos para que la población acceda a bienes durables e indumentaria sin pagar recargos en las compras de fin de año.

Las entidades bancarias despliegan un abanico de promociones de pago en cuotas fijas para sostener la actividad comercial de las PYMES locales. A través de la Tarjeta Tuya del Nuevo Banco del Chaco, los establecimientos adheridos operan con 6, 9 y 12 cuotas sin interés en todos los rubros, sumado a facilidades similares mediante el Banco Nación. De forma complementaria, entidades privadas como Banco Galicia, Naranja X y Banco Credicoop incorporan financiación extendida para categorías clave como electrodomésticos, indumentaria, construcción y librerías, permitiendo a los comerciantes chaqueños amortiguar la merma en el poder adquisitivo de los consumidores.

La fragilidad económica que afecta a las distintas localidades chaqueñas impulsa una articulación directa entre los centros comerciales urbanos y las redes mercantiles del interior golpeadas por la inflación. Las cámaras de comercio de ciudades estratégicas como Presidencia Roque Sáenz Peña, Hermoso Campo y la capital provincial articulan esfuerzos colectivos para descentralizar los beneficios y garantizar que las promociones alcancen a los pequeños comercios barriales. Esta cobertura territorial amplia responde a la urgencia del sector privado por liquidar stocks acumulados antes del cierre del ejercicio anual.

El registro de locales comerciales para sumarse a la nómina oficial del evento permanece abierto en la plataforma del sector mercantil hasta el 6 de noviembre. Representantes de las distintas firmas bancarias y referentes gremiales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacan que la flexibilización de los costos de acreditación y los plazos financieros resultan fundamentales para mantener operativas las persianas comerciales. Con una ventana de cuatro días de ofertas agresivas, la red comercial del territorio chaqueño apuesta a resistir la contracción económica mediante sinergias crediticias y promociones masivas.

Entidad FinancieraOpciones de FinanciaciónRubros y Medios de Pago AdheridosPlazo de Acreditación / Plataforma
Nuevo Banco del Chaco6, 9 y 12 cuotas sin interésTodos los rubros comerciales adheridos (Tarjeta Tuya)10 a 12 días hábiles
Banco NaciónHasta 12 cuotas sin interésComercios adheridos mediante tarjetas Visa y MastercardLiquidación según condiciones del comercio
Naranja X9 cuotas sin interésIndumentaria, electro, autos, motos, bicis, juguetes, construcciónTerminales de cobro pos/digitales
Banco Credicoop6 cuotas sin interésTarjetas CABAL y Crédito CredicoopPlataformas Fiserv o Payway
Banco Galicia3 y 6 cuotas sin interésTarjetas Visa y Mastercard de la entidadPlataforma de cobro NAVE

Cronograma y plazos clave para el comercio

[ Hasta 6 de Noviembre ] -------> [ 12 al 15 de Noviembre ] -------> [ 10-12 Días Hábiles ]
  Inscripción y registro            Desarrollo del Black Fin           Acreditación de ventas
  de comercios adheridos            de Año Chaco (4 jornadas)          (Nuevo Banco del Chaco)


  • Black Fin de Año Chaco

  • Descuentos Chaco

  • Promociones Chaco nov 2026

  • Cuotas sin interés Chaco

  • Ofertas comercio Chaco

2. Entidades financieras y tarjetas (Búsqueda transaccional)

  • Tarjeta Tuya promociones

  • Nuevo Banco del Chaco cuotas

  • Banco Nación cuotas sin interés

  • Naranja X 9 cuotas

  • Banco Credicoop Payway Fiserv

  • Banco Galicia NAVE

3. Sector comercial y ubicación (SEO local y regional)

  • Comercio Chaco

  • FECHACO

  • CAME Chaco

  • Cámara de Comercio Resistencia

  • Cámara de Comercio Sáenz Peña

  • Economía provincial Chaco

4. Long-tail / Frases clave (Captura de intenciones específicas)

  • Cómo inscribir comercio Black Fin de Año Chaco

  • Cuándo es el Black Fin de Año en Chaco

  • Compras en cuotas sin interés interior chaqueño

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