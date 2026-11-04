Alerta climática en Chaco: las intensas precipitaciones mantienen en jaque al Gran Resistencia

 Las persistentes precipitaciones mantienen en estado de extrema alerta a diversas localidades del Chaco, alcanzando los registros pluviométricos más elevados en las comunidades de Basail y Charadai. La nueva acumulación de agua agrava la vulnerabilidad de los suelos y complica el drenaje tras los devastadores acumulados del temporal registrado a inicios de semana.
Actualidad - Provincia04 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 

  • Impacto crítico en pobladores: La cifra oficial de personas evacuadas y autoevacuadas asciende a 2.239 (pertenecientes a 629 hogares) a raíz de la combinación destructiva entre la crecida de los grandes ríos y las lluvias persistentes.

  • Localidades en Alerta Roja: Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito concentran la máxima contingencia, con miles de desplazados ribereños y sectores costeros completamente aislados por vía terrestre.

  • Comportamiento hidrológico alarmante: Los niveles del río Paraná (sobre los 7,10 - 7,22 metros) y del río Paraguay (cerca de los 7,97 metros) superan largamente los umbrales de evacuación, manteniendo una onda de inundación lenta pero progresiva.

  • Municipios bajo vigilancia: Un total de 12 comunas permanecen bajo sistema de alerta oficial, destacándose los niveles naranjas en zonas como Basail, Resistencia y Colonia Benítez.

Gráficos, Cuadros y Datos de la Emergencia

📊 Estado de Situación: Localidades bajo Alerta y Evacuados

Localidad / MunicipioNivel de Alerta OficialSituación General y Desplazados
Puerto Vilelas🔴 Alerta Roja (Crítica)Mayor foco de evacuados y autoevacuados (más de 1.350 afectados directos).
Barranqueras🔴 Alerta RojaMás de 250 personas desplazadas; sectores ribereños anegados.
Isla del Cerrito🔴 Alerta RojaAccesos terrestres condicionados y 142 personas evacuadas.
Resistencia🟠 Alerta NaranjaCentros urbanos con napas saturadas y familias autoevacuadas.
Basail / Col. Benítez🟠 Alerta NaranjaMonitoreo riguroso de caminos rurales y centros de contención locales.
Las Palmas / La Leonesa🟡 Alerta AmarillaSeguimiento de riberas secundarias y familias relocalizadas preventivamente.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La provincia del Chaco atraviesa un delicado escenario de emergencia hídrica impulsado por el impacto combinado de los pulsos de tormentas y la sostenida crecida de los grandes cursos fluviales. Los reportes oficiales actualizados confirman que 2.239 personas debieron abandonar sus hogares, estructurando un panorama crítico donde 629 núcleos familiares sufren de manera directa las consecuencias del anegamiento generalizado en franjas urbanas y rurales.


En el mapa de contingencias, Puerto Vilelas encabeza el registro de afectados al concentrar el mayor volumen de población desplazada —tanto en centros de asistencia formal como el predio Kagiva como en asentamientos temporarios al margen de los terraplenes—. Junto a esta localidad, Barranqueras e Isla del Cerrito se mantienen bajo estricta Alerta Roja, resistiendo el embate de una masa líquida que presiona implacablemente sobre los sistemas de defensas ribereñas y los flancos costeros bajos.

Los registros hidrométricos provistos por la Administración Provincial del Agua (APA) exhiben mediciones sumamente preocupantes: el río Paraná perfora los 7,22 metros frente al puerto capitalino, en tanto que el río Paraguay trepa hasta los 7,97 metros, ambos medidores posicionados muy por encima de las líneas de evacuación habituales. A este comportamiento se acoplan las alertas de nivel naranja en distritos como Basail, Resistencia y Colonia Benítez, y las prevenciones amarillas que alcanzan a comunas norteñas como Las Palmas, La Leonesa, General Vedia, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón.

La dinámica de la catástrofe climática evidencia las características propias de una onda de crecida larga y progresiva típica de la topografía en llanura, donde el escurrimiento pluvial encuentra canales naturales colapsados por la saturación hídrica previa. Mientras cuadrillas de asistencia humanitaria operan en los centros de alojamiento instalados en Antequeras, San Pedro Pescador y La Usina Urbana en Resistencia, las comunidades ribereñas permanecen en vigilia permanente ante el pronóstico de inestabilidad continua.

🌊 Infografía Hidrológica: Alturas Actuales de los Ríos

  • Río Paraná (Barranqueras): 7,22 metros (Supera el nivel de evacuación)
  • Río Paraguay: 7,97 metros (Tendencia sostenida en cotas críticas)
  • Río Bermejo: 3,23 metros (Monitoreo de crecientes aguas arriba)
Balance Provincial: 2.239 personas fuera de sus hogares distribuidas en 629 grupos familiares asistidos por comités de emergencia locales y provinciales.

Impacto en los evacuados y las localidades en alerta por la crecida de los ríos en Chaco

La provincia registra un total de 2.239 personas evacuadas y autoevacuadas (correspondientes a 629 hogares afectados) debido al desborde de los ríos y las intensas precipitaciones. Actualmente, 12 municipios permanecen bajo contingencia oficial, con la zona costera y ribereña en situación crítica. Principales aspectos observados: Localidades en Alerta Roja (nivel máximo): Puerto Vilelas es el punto más afectado al concentrar 1.350 personas desplazadas (aproximadamente el 60% del total provincial). Le siguen Barranqueras con 253 evacuados e Isla del Cerrito con 142 personas evacuadas (quedando esta última aislada por vía terrestre). Localidades en Alerta Naranja y Amarilla: En nivel Naranja se encuentran Basail, Colonia Benítez y Resistencia. En nivel Amarillo continúan General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón. Comportamiento e hidrología de los ríos: El río Paraná se ubica en torno a los 7,00 metros y el río Paraguay en 7,55–7,62 metros, ambos por encima del nivel de evacuación. En tanto, el río Bermejo registra subas progresivas posicionándose en los 3,33 metros. 

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