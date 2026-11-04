Alerta climática en Chaco: las intensas precipitaciones mantienen en jaque al Gran Resistencia

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Impacto crítico en pobladores: La cifra oficial de personas evacuadas y autoevacuadas asciende a 2.239 (pertenecientes a 629 hogares) a raíz de la combinación destructiva entre la crecida de los grandes ríos y las lluvias persistentes.

Localidades en Alerta Roja: Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito concentran la máxima contingencia, con miles de desplazados ribereños y sectores costeros completamente aislados por vía terrestre.

Comportamiento hidrológico alarmante: Los niveles del río Paraná (sobre los 7,10 - 7,22 metros) y del río Paraguay (cerca de los 7,97 metros) superan largamente los umbrales de evacuación, manteniendo una onda de inundación lenta pero progresiva.

Municipios bajo vigilancia: Un total de 12 comunas permanecen bajo sistema de alerta oficial, destacándose los niveles naranjas en zonas como Basail, Resistencia y Colonia Benítez.

Gráficos, Cuadros y Datos de la Emergencia

📊 Estado de Situación: Localidades bajo Alerta y Evacuados

Localidad / Municipio Nivel de Alerta Oficial Situación General y Desplazados Puerto Vilelas 🔴 Alerta Roja (Crítica) Mayor foco de evacuados y autoevacuados (más de 1.350 afectados directos). Barranqueras 🔴 Alerta Roja Más de 250 personas desplazadas; sectores ribereños anegados. Isla del Cerrito 🔴 Alerta Roja Accesos terrestres condicionados y 142 personas evacuadas. Resistencia 🟠 Alerta Naranja Centros urbanos con napas saturadas y familias autoevacuadas. Basail / Col. Benítez 🟠 Alerta Naranja Monitoreo riguroso de caminos rurales y centros de contención locales. Las Palmas / La Leonesa 🟡 Alerta Amarilla Seguimiento de riberas secundarias y familias relocalizadas preventivamente.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La provincia del Chaco atraviesa un delicado escenario de emergencia hídrica impulsado por el impacto combinado de los pulsos de tormentas y la sostenida crecida de los grandes cursos fluviales . Los reportes oficiales actualizados confirman que 2.239 personas debieron abandonar sus hogares , estructurando un panorama crítico donde 629 núcleos familiares sufren de manera directa las consecuencias del anegamiento generalizado en franjas urbanas y rurales.

Impacto en los evacuados y las localidades en alerta por la crecida de los ríos en Chaco

La provincia registra un total de 2.239 personas evacuadas y autoevacuadas (correspondientes a 629 hogares afectados) debido al desborde de los ríos y las intensas precipitaciones. Actualmente, 12 municipios permanecen bajo contingencia oficial, con la zona costera y ribereña en situación crítica. Principales aspectos observados: Localidades en Alerta Roja (nivel máximo): Puerto Vilelas es el punto más afectado al concentrar 1.350 personas desplazadas (aproximadamente el 60% del total provincial). Le siguen Barranqueras con 253 evacuados e Isla del Cerrito con 142 personas evacuadas (quedando esta última aislada por vía terrestre). Localidades en Alerta Naranja y Amarilla: En nivel Naranja se encuentran Basail, Colonia Benítez y Resistencia. En nivel Amarillo continúan General Vedia, La Leonesa, Las Palmas, Margarita Belén, Puerto Bermejo y Puerto Eva Perón. Comportamiento e hidrología de los ríos: El río Paraná se ubica en torno a los 7,00 metros y el río Paraguay en 7,55–7,62 metros, ambos por encima del nivel de evacuación. En tanto, el río Bermejo registra subas progresivas posicionándose en los 3,33 metros.