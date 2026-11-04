Las lluvias no ceden en Chaco: el acumulado de agua en el interior genera alerta en varias localidades

Actualidad - Provincia04 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

  • Estado de alerta máxima: Diversas localidades del interior chaqueño sufren un estado de extrema vulnerabilidad ante el avance de tormentas persistentes.

  • Registros pluviométricos alarmantes: La localidad de Basail encabeza los acumulados con 38 milímetros, seguida de cerca por Charadai con 24 mm.

  • Impacto acumulativo: El fenómeno agrava de manera crítica los anegamientos provocados por el temporal previo de 127 mm en Barranqueras y 95 mm en Resistencia.

  • Comunidades en vilo: Vecinos de zonas rurales y urbanas organizan cortes de rutas y exigen asistencia urgente ante la falta de respuestas estructurales.

Infografía: Impacto Acumulado del Temporal

[ TEMPORAL EN EL CHACO: LÍNEA DE TIEMPO DEL COLAPSO ] ─────────────────────────────────────────────────────────── LUNES / MARTES: [ 127 mm (Barranqueras) ] ──> Saturación total de suelos [ 95 mm (Resistencia) ] ──> Colapso de desagües [ 79 mm (Pto. Vilelas) ] ──> Anegamientos masivos ─────────────────────────────────────────────────────────── MIÉRCOLES (07:00hs): [ 38 mm (Basail) ] ──> Alerta máxima y rutas cortadas [ 24 mm (Charadai) ] ──> Comunidades aisladas ─────────────────────────────────────────────────────────── ESTADO ACTUAL: Población movilizada exigiendo asistencia urgente.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- La provincia del Chaco atraviesa horas de profunda zozobra y sufre un drástico cuadro de alerta meteorológica debido a los persistentes anegamientos pluviales. Mientras los centros urbanos y rurales reclaman asistencia inmediata, las precipitaciones multiplican los daños y mantienen en vilo a miles de familias.

El territorio provincial vive momentos de extrema tensión climática este miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando las intensas precipitaciones en Chaco desatan una situación de alerta generalizada en múltiples localidades. Las constantes tormentas severas golpean con fuerza a los vecinos y profundizan un escenario crítico de vulnerabilidad social y productiva que requiere un seguimiento permanente a través del Servicio Meteorológico Nacional.

En este contexto de emergencia, las mediciones pluviométricas de las primeras horas de la jornada marcan registros preocupantes: Basail encabeza la estadística con 38 milímetros, Charadai registra 24 mm, Barranqueras acumula 13 mm, y Puerto Vilelas alcanza los 12 mm. Estos volúmenes de agua incrementan de forma exponencial los riesgos de desbordes hídricos, dejando a diversos barrios y caminos rurales al borde de la intransitabilidad.

La gravedad de la coyuntura climática no responde únicamente a los chaparrones de este miércoles, sino que conecta directamente con los graves antecedentes del temporal que azotó a la región entre el lunes y el martes pasado. Aquel desastre dejó marcas demoledoras con 127 milímetros en Barranqueras, 95 milímetros en Resistencia y 79 milímetros en Puerto Vilelas, cifras que saturan por completo los desagües naturales y multiplican las pérdidas materiales en los hogares chaqueños.

Frente a este escenario de angustia comunitaria, las familias afectadas multiplican los reclamos vecinales y organizan ollas populares y cortes parciales de rutas secundarias para visibilizar el abandono estructural. Los ciudadanos reclaman la urgente provisión de alimentos, agua potable y asistencia sanitaria, mientras las organizaciones sociales y los propios habitantes asumen el rol solidario de contención ante la inacción de los estamentos estatales tradicionales.

Gráficos, Cuadros e Infografías

Cuadro de Registros Pluviométricos (Miércoles 4 de Noviembre)

LocalidadLluvia Registrada (mm)Estado / Alerta
Basail38 mmAlerta Roja
Charadai24 mmAlerta Naranja
Barranqueras13 mmAlerta Amarilla
Puerto Vilelas12 mmAlerta Amarilla
La Sabana10 mmPrecaución
La Vicuña10 mmPrecaución
Chorotis10 mmPrecaución
Puerto Tirol7 mmNormal
Cote Lai7 mmNormal
Resistencia5 mmMonitoreo

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