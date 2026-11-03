Paro nodocente de 24 horas: la UNNE y la UTN funcionan sin personal administrativo ni de servicio

SÍNTESIS DE LA NOTICIA

Plan unificado: La FATUN ejecuta este martes 3 de noviembre la primera de tres jornadas de protestas nodocentes programadas para este mes.

Cronograma en marcha: Las siguientes medidas de fuerza de 24 horas tendrán lugar el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre .

Afectación plena: Se suspenden los servicios de atención administrativa, tareas generales, maestranza y apoyo técnico en la UNNE y la UTN .

Motivo de fondo: Deterioro del salario real del personal no docente y demandas no resueltas de cobertura asistencial de salud.

RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Los trabajadores nodocentes llevan a cabo este martes una jornada nacional de huelga que interrumpe la actividad en las dependencias universitarias de la región. La resolución dispuesta por el Consejo Directivo de la federación encuentra un acatamiento unánime en el personal técnico y de servicios, que reclama una urgente recomposición salarial.

El desarrollo operativo de las facultades se ve severamente afectado por la falta de personal de bedelía, mesa de entradas, informática y mantenimiento. Las autoridades del gremio destacan que la medida refleja el compromiso solidario de todo el cuerpo de empleados en defensa del poder adquisitivo de sus sueldos.

La jornada de hoy constituye la primera etapa de una secuencia de protestas planificadas que continuará el próximo jueves 12 y culminará el lunes 16 de noviembre. Los trabajadores reafirman que la continuidad de las jornadas de cese de actividades busca visibilizar la delicada situación de las obras sociales universitarias y la falta de partidas operativas.

La determinación del sector nodocente mantiene en alerta al sistema universitario de la región ante la paralización de expedientes y gestiones administrativas clave. El personal reafirma su vocación de mantener la unidad gremial hasta obtener respuestas satisfactorias a sus reclamos salariales.

📉 Gráfico de Reclamaciones Directas del Sector Nodocente

#UNNE #UTN #NoticiasCh

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│ JORNADA DE Huelga NODOCENTE - FATUN │

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│ CAMPUS UNNE │ │ CAMPUS UTN │

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│ 🛑 Mesa de Entradas Cerrada │ │ 🛑 Talleres Inactivos │

│ 🛑 Bedelía Limitada │ │ 🛑 Cómputos sin Atención │

│ 🛑 Mantenimiento Suspendido │ │ 🛑 Certificaciones Frenadas │

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