Emergencia hídrica en el Litoral: la solidaridad comunitaria se moviliza en Resistencia para asistir a los afectados de Puerto Antequeras

La fundación Argentina' Ité junto a vecinos y colectivos solidarios de la capital chaqueña organizan una colecta urgente de insumos básicos para acompañar a las familias damnificadas por las crecidas en la zona costera de Antequeras. La iniciativa autogestionada centraliza la recepción de donaciones en un punto neurálgico de Resistencia con el objetivo de llevar asistencia prioritaria antes del fin de semana. 
 
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SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CLAVES DE LA NOTICIA 

  • Campaña activa: La ciudadanía resucita redes de contención social e inicia el acopio de alimentos no perecederos, agua potable y elementos de limpieza en el centro de Resistencia.

  • Foco de la emergencia: La comunidad ribereña de Puerto Antequeras enfrenta serias complicaciones hídricas que obligan al auxilio directo e inmediato de la sociedad civil.

  • Centro de acopio: El punto de recolección funciona en Roque Sáenz Peña 1756 (Resistencia), con fecha límite de entrega programada para el día sábado.

  • Insumos prioritarios: Se reciben víveres, indumentaria, insumos sanitarios, cargadores portátiles, artículos infantiles y alimento para mascotas.

  • Contacto directo: Quienes buscan colaborar de forma rápida pueden comunicarse vía WhatsApp al número 3624511532.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La creciente del río Paraná impacta con fuerza en la zona ribereña del Chaco, situando a la localidad de Puerto Antequeras en una posición de suma vulnerabilidad. Frente a este escenario adverso, la fundación Argentina' Ité  y vecinos solidarios de Resistencia activan un dispositivo de ayuda comunitaria de manera urgente para recolectar bienes de primera necesidad. La movilización ciudadana se transforma así en el principal motor de contención para aliviar las consecuencias inmediatas de la emergencia hídrica.

El centro principal de logística e integración de donaciones establece su sede en la arteria Roque Sáenz Peña 1756, en Resistencia. En este espacio, voluntarios de distintas edades recepcionan, clasifican y embalan la ayuda que aportan diariamente cientos de resis tencianos. La meta fijada por la organización prevé el traslado e ingreso de todo lo recolectado a la zona afectada a más tardar este sábado, garantizando que la asistencia llegue de forma directa a los damnificados.

La lista de insumos con alta prioridad de recepción incluye agua mineral, alimentos no perecederos, lavandina (Ayudín), creolina, ropa, sábanas y sogas para asegurar infraestructura provisoria. Asimismo, la convocatoria extiende el pedido hacia elementos tecnológicos y educativos de primera necesidad como cargadores portátiles, pilas, juguetes y lápices de colores para contener a las infancias, además de alimento para mascotas. La respuesta de los comercios barriales y particulares consolida una red autogestionada que opera de manera ininterrumpida.

Mientras la crecida del río genera complejidades operativas en la cuenca del Plata, el protagonismo de la jornada recae de forma exclusiva en la resiliencia social y la cooperación entre iguales. La organización comunitaria demuestra una efectividad inmediata para mapear requerimientos específicos y distribuir los recursos sin intermediaciones. Para coordinar entregas directas o solicitar información adicional sobre cómo colaborar, la red solidaria habilita el número de contacto 3624511532.

Infografía y Guía Visual de Donaciones

Tabla de Insumos Críticos solicitados por la Comunidad

Categoría de AsistenciaArtículos y Productos PrioritariosFinalidad e Impacto Sanitario

Alimentación y Agua

Agua mineral, enlatados, legumbres, arroz, fideos.

Hidratación segura y nutrición inmediata.

Higiene y Desinfección

Lavandina (Ayudín), creolina, elementos de limpieza.

Prevención de enfermedades en zonas anegadas.

Abrigo y Logística

Sábanas, ropa de abrigo/cambio, sogas.

Confort térmico y sujeción de carpas/estructuras.

Energía y Conectividad

Cargadores portátiles, pilas.

Mantener la comunicación en zonas sin luz.

Infancia y Bienestar Animal

Juguetes, lápices de colores, alimento balanceado.

Apoyo emocional infantil y cuidado de mascotas.

Esquema Infográfico de Logística de Ayuda Social

[ COMUNIDAD SOLIDARIA DE RESISTENCIA ]
                │
                ▼
  [ PUNTO DE ACOPIO DE DONACIONES ]
     Roque Sáenz Peña 1756, Rcia.
     Contacto WhatsApp: 3624511532
                │
                ▼
  [ CLASIFICACIÓN Y EMBALAJE ]
  (Alimentos, Agua, Limpieza, Tecnología)
                │
                ▼
  [ TRASLADO DIRECTO - SÁBADO ]
                │
                ▼
[ FAMILIAS DAMNIFICADAS EN PUERTO ANTEQUERAS ]

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