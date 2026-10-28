Emergencia hídrica en el Litoral: la solidaridad comunitaria se moviliza en Resistencia para asistir a los afectados de Puerto Antequeras
SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CLAVES DE LA NOTICIA
Campaña activa: La ciudadanía resucita redes de contención social e inicia el acopio de alimentos no perecederos, agua potable y elementos de limpieza en el centro de Resistencia
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Foco de la emergencia: La comunidad ribereña de Puerto Antequeras enfrenta serias complicaciones hídricas que obligan al auxilio directo e inmediato de la sociedad civil
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Centro de acopio: El punto de recolección funciona en Roque Sáenz Peña 1756 (Resistencia), con fecha límite de entrega programada para el día sábado
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Insumos prioritarios: Se reciben víveres, indumentaria, insumos sanitarios, cargadores portátiles, artículos infantiles y alimento para mascotas
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Contacto directo: Quienes buscan colaborar de forma rápida pueden comunicarse vía WhatsApp al número 3624511532
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RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La creciente del río Paraná impacta con fuerza en la zona ribereña del Chaco, situando a la localidad de Puerto Antequeras en una posición de suma vulnerabilidad
El centro principal de logística e integración de donaciones establece su sede en la arteria Roque Sáenz Peña 1756, en Resistencia
La lista de insumos con alta prioridad de recepción incluye agua mineral, alimentos no perecederos, lavandina (Ayudín), creolina, ropa, sábanas y sogas para asegurar infraestructura provisoria
Mientras la crecida del río genera complejidades operativas en la cuenca del Plata, el protagonismo de la jornada recae de forma exclusiva en la resiliencia social y la cooperación entre iguales. La organización comunitaria demuestra una efectividad inmediata para mapear requerimientos específicos y distribuir los recursos sin intermediaciones. Para coordinar entregas directas o solicitar información adicional sobre cómo colaborar, la red solidaria habilita el número de contacto 3624511532
Infografía y Guía Visual de Donaciones
Tabla de Insumos Críticos solicitados por la Comunidad
|Categoría de Asistencia
|Artículos y Productos Prioritarios
|Finalidad e Impacto Sanitario
Alimentación y Agua
Agua mineral, enlatados, legumbres, arroz, fideos
Hidratación segura y nutrición inmediata
Higiene y Desinfección
Lavandina (Ayudín), creolina, elementos de limpieza
Prevención de enfermedades en zonas anegadas
Abrigo y Logística
Sábanas, ropa de abrigo/cambio, sogas
Confort térmico y sujeción de carpas/estructuras
Energía y Conectividad
Cargadores portátiles, pilas
Mantener la comunicación en zonas sin luz
Infancia y Bienestar Animal
Juguetes, lápices de colores, alimento balanceado
Apoyo emocional infantil y cuidado de mascotas
Esquema Infográfico de Logística de Ayuda Social
[ COMUNIDAD SOLIDARIA DE RESISTENCIA ]
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[ PUNTO DE ACOPIO DE DONACIONES ]
Roque Sáenz Peña 1756, Rcia.
Contacto WhatsApp: 3624511532
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[ CLASIFICACIÓN Y EMBALAJE ]
(Alimentos, Agua, Limpieza, Tecnología)
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[ TRASLADO DIRECTO - SÁBADO ]
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[ FAMILIAS DAMNIFICADAS EN PUERTO ANTEQUERAS ]