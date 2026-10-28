Emergencia hídrica en el Litoral: la solidaridad comunitaria se moviliza en Resistencia para asistir a los afectados de Puerto Antequeras

SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES CLAVES DE LA NOTICIA

Campaña activa: La ciudadanía resucita redes de contención social e inicia el acopio de alimentos no perecederos, agua potable y elementos de limpieza en el centro de Resistencia .

Foco de la emergencia: La comunidad ribereña de Puerto Antequeras enfrenta serias complicaciones hídricas que obligan al auxilio directo e inmediato de la sociedad civil .

Centro de acopio: El punto de recolección funciona en Roque Sáenz Peña 1756 (Resistencia) , con fecha límite de entrega programada para el día sábado .

Insumos prioritarios: Se reciben víveres, indumentaria, insumos sanitarios, cargadores portátiles, artículos infantiles y alimento para mascotas .

Contacto directo: Quienes buscan colaborar de forma rápida pueden comunicarse vía WhatsApp al número 3624511532 .

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- La creciente del río Paraná impacta con fuerza en la zona ribereña del Chaco, situando a la localidad de Puerto Antequeras en una posición de suma vulnerabilidad . Frente a este escenario adverso, la fundación Argentina' Ité y vecinos solidarios de Resistencia activan un dispositivo de ayuda comunitaria de manera urgente para recolectar bienes de primera necesidad . La movilización ciudadana se transforma así en el principal motor de contención para aliviar las consecuencias inmediatas de la emergencia hídrica .

El centro principal de logística e integración de donaciones establece su sede en la arteria Roque Sáenz Peña 1756, en Resistencia . En este espacio, voluntarios de distintas edades recepcionan, clasifican y embalan la ayuda que aportan diariamente cientos de resis tencianos . La meta fijada por la organización prevé el traslado e ingreso de todo lo recolectado a la zona afectada a más tardar este sábado, garantizando que la asistencia llegue de forma directa a los damnificados .

La lista de insumos con alta prioridad de recepción incluye agua mineral, alimentos no perecederos, lavandina (Ayudín), creolina, ropa, sábanas y sogas para asegurar infraestructura provisoria . Asimismo, la convocatoria extiende el pedido hacia elementos tecnológicos y educativos de primera necesidad como cargadores portátiles, pilas, juguetes y lápices de colores para contener a las infancias, además de alimento para mascotas . La respuesta de los comercios barriales y particulares consolida una red autogestionada que opera de manera ininterrumpida .

Mientras la crecida del río genera complejidades operativas en la cuenca del Plata, el protagonismo de la jornada recae de forma exclusiva en la resiliencia social y la cooperación entre iguales. La organización comunitaria demuestra una efectividad inmediata para mapear requerimientos específicos y distribuir los recursos sin intermediaciones. Para coordinar entregas directas o solicitar información adicional sobre cómo colaborar, la red solidaria habilita el número de contacto 3624511532 .

Infografía y Guía Visual de Donaciones

Tabla de Insumos Críticos solicitados por la Comunidad

Categoría de Asistencia Artículos y Productos Prioritarios Finalidad e Impacto Sanitario Alimentación y Agua Agua mineral, enlatados, legumbres, arroz, fideos . Hidratación segura y nutrición inmediata . Higiene y Desinfección Lavandina (Ayudín), creolina, elementos de limpieza . Prevención de enfermedades en zonas anegadas . Abrigo y Logística Sábanas, ropa de abrigo/cambio, sogas . Confort térmico y sujeción de carpas/estructuras . Energía y Conectividad Cargadores portátiles, pilas . Mantener la comunicación en zonas sin luz . Infancia y Bienestar Animal Juguetes, lápices de colores, alimento balanceado . Apoyo emocional infantil y cuidado de mascotas .

Esquema Infográfico de Logística de Ayuda Social

[ COMUNIDAD SOLIDARIA DE RESISTENCIA ]

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[ PUNTO DE ACOPIO DE DONACIONES ]

Roque Sáenz Peña 1756, Rcia.

Contacto WhatsApp: 3624511532

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[ CLASIFICACIÓN Y EMBALAJE ]

(Alimentos, Agua, Limpieza, Tecnología)

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[ TRASLADO DIRECTO - SÁBADO ]

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[ FAMILIAS DAMNIFICADAS EN PUERTO ANTEQUERAS ]