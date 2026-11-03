Prohibición del mate en Barranqueras: Cómo afecta a los trabajadores

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Reorganización en las dependencias: La planta de personal administrativo ajusta sus dinámicas de descanso y atención al público ante la aplicación de la restricción del uso del mate en puestos de trabajo.

Malestar por la estigmatización: Los empleados señalan que la prohibición traslada la responsabilidad de las filas largas al trabajador, invisibilizando la falta de recursos técnicos.

Causas reales de las demoras: Diagnósticos del personal de ventanilla atribuyen la lentitud de los trámites a la conectividad deficiente y a la escasez de impresoras o insumos.

Alerta regional: Cuadrillas y administrativos del Gran Resistencia observan con preocupación el caso ante el riesgo de que la norma siente un precedente desfavorable en la zona metropolitana.

BARRANQUERAS (Noviembre de 2026).- El personal administrativo y los trabajadores de atención directa en las dependencias públicas de Barranqueras reorganizan sus esquemas de desempeño cotidiano tras la implementación de la restricción para consumir mate en los puestos de trabajo. Los agentes de mesas de entrada, cajas de cobro y emisión de licencias de conducir adaptan sus hábitos diarios y pausas de descanso para cumplir con las exigencias directivas, sosteniendo el flujo constante de trámites en medio de jornadas de alta demanda ciudadana.

Las representaciones del personal y los delegados de las distintas áreas manifiestan una honda preocupación por el impacto de la medida en el clima laboral. Según explican los propios empleados que atienden las consultas tributarias y comerciales, las demoras en los mostradores obedecen primordialmente a fallas en los sistemas informáticos y problemas de conectividad , desvinculando la velocidad de resolución de los expedientes del consumo de la infusión tradicional.

En las dependencias locales, la planta de trabajadores reivindica la importancia de contar con condiciones de empleo dignas y espacios de pausa regulados. Distintas áreas operativas mantienen reuniones informativas para evaluar el alcance de la restricción , sosteniendo que el mate forma parte del entorno cultural del trabajo en el Litoral y que su consumo no interfiere con el trato respetuoso y profesional hacia los contribuyentes.

La situación trasciende los límites del municipio y en los sectores administrativos de las ciudades vecinas del Gran Resistencia los empleados siguen con atención el desarrollo de las medidas aplicadas. Las comisiones de trabajadores de la región demandan la apertura de instancias de diálogo paritario que prioricen la modernización tecnológica y la provisión de insumos informáticos básicos por sobre la imposición de sanciones a las costumbres tradicionales en el ámbito de trabajo.

📊 IMPACTO Y PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES

Cuadro 1: Distribución del tiempo operativo de un trabajador de atención (Jornada de 6 horas)

Tarea / Actividad Tiempo Estimado Impacto por la Prohibición Atención directa en mostrador 4 horas Mayor presión por celeridad en ventanilla Carga de datos y expedientes 1.5 horas Exigencia de concentración sostenida sin pausas breves Pausas/Descanso reglamentario 30 minutos Reestructuración total de las infusiones compartidas