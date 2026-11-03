Prohibición del mate en Barranqueras: Cómo afecta a los trabajadores
PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Reorganización en las dependencias: La planta de personal administrativo ajusta sus dinámicas de descanso y atención al público ante la aplicación de la restricción del uso del mate en puestos de trabajo.
Malestar por la estigmatización: Los empleados señalan que la prohibición traslada la responsabilidad de las filas largas al trabajador, invisibilizando la falta de recursos técnicos.
Causas reales de las demoras: Diagnósticos del personal de ventanilla atribuyen la lentitud de los trámites a la conectividad deficiente y a la escasez de impresoras o insumos.
Alerta regional: Cuadrillas y administrativos del Gran Resistencia observan con preocupación el caso ante el riesgo de que la norma siente un precedente desfavorable en la zona metropolitana.
BARRANQUERAS (Noviembre de 2026).- El personal administrativo y los trabajadores de atención directa en las dependencias públicas de Barranqueras reorganizan sus esquemas de desempeño cotidiano tras la implementación de la restricción para consumir mate en los puestos de trabajo. Los agentes de mesas de entrada, cajas de cobro y emisión de licencias de conducir
Las representaciones del personal y los delegados de las distintas áreas manifiestan una honda preocupación por el impacto de la medida en el clima laboral. Según explican los propios empleados que atienden las consultas tributarias y comerciales, las demoras en los mostradores
En las dependencias locales, la planta de trabajadores reivindica la importancia de contar con condiciones de empleo dignas y espacios de pausa regulados. Distintas áreas operativas
La situación trasciende los límites del municipio y en los sectores administrativos de las ciudades vecinas del Gran Resistencia los empleados siguen con atención el desarrollo de las medidas aplicadas. Las comisiones de trabajadores de la región
📊 IMPACTO Y PERCEPCIÓN DE LOS TRABAJADORES
Cuadro 1: Distribución del tiempo operativo de un trabajador de atención (Jornada de 6 horas)
|Tarea / Actividad
|Tiempo Estimado
|Impacto por la Prohibición
|Atención directa en mostrador
|4 horas
|Mayor presión por celeridad en ventanilla
|Carga de datos y expedientes
|1.5 horas
|Exigencia de concentración sostenida sin pausas breves
|Pausas/Descanso reglamentario
|30 minutos
|Reestructuración total de las infusiones compartidas
Cuadro 2: Percepción de los empleados sobre los factores de demora en la atención
|Cuestión señalada por los trabajadores
|Porcentaje de incidencia reportado
|Fallas de red y caída del sistema
|48%
|Falta de computadoras e impresoras operativas
|32%
|Falta de personal en períodos pico de recaudación
|12%
|Hábitos de pausas / Consumo de mate
|8%
🗺️ RECORRIDO Y MAPA DE DEPENDENCIAS AFECTADAS
El trayecto de las inspecciones y la zona donde se concentra la reestructuración del trabajo comprende las principales sedes administrativas:
MAPA DE RECORRIDO DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA NORMATIVA
[Inicio: Edificio Central Av. Maipú]
|
v
[Zona 1: Cajas y Área de Tributos] ---> (Restricción estricta de mate)
|
v
[Zona 2: Oficina de Licencias de Conducir] ---> (Inspección de puestos)
|
v
[Zona 3: Depósito y Cuadrillas de Servicios] ---> (Zonas operativas)
|
v
[Fin del Recorrido: Delegación Puerto Barranqueras]
Punto de inicio: Edificio Central de Administración (Av. Maipú).
Tramo intermedio: Cajas de cobro y emisión de licencias (Calle Belgrano).
Punto final: Delegación de la zona portuaria (Av. Gaboto).
Con#dicionesDeTrabajo #PolémicaPorElMate #ResistenciaChaco #AtenciónAlPúblico #GremioMunicipal