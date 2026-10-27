Socios del club Sarmiento crean la agrupación Raúl Alejo Gronda para exigir transparencia y ordenar la gestión

Un nutrido grupo de asociados conforma este espacio interno con el objetivo de fiscalizar los recursos económicos e impulsar balances abiertos a toda la comunidad decana. La iniciativa busca devolverle el protagonismo a la masa societaria mediante una administración clara que priorice el crecimiento institucional.
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

  • Nacimiento de la agrupación Raúl Alejo Gronda: Socios y socias del Club Atlético Sarmiento conforman un nuevo espacio político-institucional en homenaje al histórico dirigente para rescatar la identidad sarmientista.

  • Ejes rectores de la propuesta: El espacio basa su plataforma en tres pilares fundamentales que incluyen la transparencia institucional, el orden administrativo y el desarrollo deportivo.

  • Compromiso con la comunidad: La agrupación impulsa mecanismos de control financiero y fortalece el rol social del club como herramienta de inclusión para las nuevas generaciones.

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RESISTENCIA (Octubre de 2026)-Socios y socias de Sarmiento conforman la agrupación Raúl Alejo Gronda para ordenar la institución y recuperar el compromiso social y deportivo en Resistencia. Este nuevo espacio nace ante la necesidad de fortalecer la identidad sarmientista mediante una gestión basada en la transparencia y la construcción colectiva.

Un grupo de asociados y asociadas del Club Atlético Sarmiento impulsa la creación de la Agrupación Raúl Alejo Gronda, inspirándose en el legado del histórico ex presidente de la institución. En este contexto de renovación, los referentes del espacio firman una declaración de bases orientada a garantizar el orden administrativo y el crecimiento institucional, sosteniendo firmemente que un club debidamente organizado alcanza el éxito deportivo. La iniciativa busca devolverle al decano chaqueño el protagonismo histórico que representa para la comunidad regional, alejando la gestión de cualquier dependencia o injerencia de los estamentos gubernamentales municipales o provinciales.

La propuesta central gira en torno a tres ejes fundamentales que priorizan la identidad y el sentimiento sarmientista, la transparencia económica y el desarrollo integral del deporte. Los integrantes de la agrupación exigen rendiciones de cuentas periódicas, acceso público a los balances y un control riguroso de los recursos provenientes de las cuotas sociales y patrocinios. Mediante estas acciones, la comunidad de socios recupera el protagonismo en la toma de decisiones, fortaleciendo los vínculos comunitarios que caracterizan históricamente a la entidad aurirroja.

En el plano deportivo y social, el espacio focaliza sus esfuerzos en potenciar las divisiones formativas y jerarquizar la labor de entrenadores y profesores. Los promotores de la iniciativa entienden al deporte como un motor fundamental de inclusión, educación y contención social para niños, niñas y jóvenes. De este modo, convocan a toda la masa societaria a sumarse a un proyecto colectivo que revaloriza el patrimonio social, humano y edilicio construido durante generaciones de esfuerzo familiar.

Indicadores de Gestión y Estructura Institucional

Eje EstratégicoObjetivo PrincipalHerramienta de Control
Transparencia FinancieraConocer el destino de los ingresos y gastosRendiciones de cuentas periódicas y balances abiertos
Identidad SarmientistaPreservar la memoria histórica y los valores fundacionalesArchivos documentales y programas para nuevas generaciones
Desarrollo DeportivoJerarquizar disciplinas y divisiones formativasApoyo a entrenadores, familias y mejora de infraestructura

Nota institucional: La Agrupación Raúl Alejo Gronda reitera su carácter autónomo y democrático, enfatizando que el crecimiento de las asociaciones civiles depende exclusivamente del compromiso cotidiano de sus socios, al margen de las fluctuaciones políticas de turno.

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