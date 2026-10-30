La comunidad de Resistencia celebra la salud y la integración física en la Cuarta Maratón 10K
SÍNTESIS DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA
Inclusión e integración social: Trazado de 3K participativos libre para todas las edades y capacidades físicas.
Promoción de la medicina preventiva: Puestos informativos organizados por el Círculo Médico de Resistencia.
Punto de encuentro urbano: Predio accesible en el Parque de la Democracia desde las 8:00 horas.
Solidaridad e impacto social: Coordinación comunitaria guiada por la fundación María Rosa.
La promoción del bienestar físico y la vida sana cobra impulso con la realización de la Cuarta Maratón 10K Ciudad de las Esculturas. Desde las primeras horas de la mañana, familias enteras y grupos de entrenamiento se concentran en el Parque de la Democracia para ser parte de una fiesta del deporte adaptado. La propuesta busca concientizar a la población sobre los beneficios cardiovasculares de la caminata y el running. Quienes deseen conocer más guías de prevención de la salud pueden dirigirse al sitio informativo de
El coordinador de la jornada, Javier Galarza, destaca que la iniciativa contempla espacios de participación equitativa para toda la comunidad. La modalidad recreativa de 3K participativos invita a vecinos de distintas edades a realizar dos recorridos pausados alrededor del parque, promoviendo la actividad física sin la presión de la marca personal. Para revisar actividades comunitarias e iniciativas sociales en curso, los usuarios pueden ingresar a fundación María Rosa
Por otro lado, la prueba de 10K competitivos convoca a quienes eligen el atletismo de calle como estilo de vida. El circuito se expande hacia la avenida Sarmiento, conectando con la avenida Paraguay y el icónico Monumento a los Caídos, antes de retornar al predio central. Para obtener asesoramiento sobre eventos deportivos de calle y registros a nivel nacional, se encuentra disponible la plataforma
El evento cuenta con un firme dispositivo de prevención coordinado por profesionales del Círculo Médico de Resistencia, quienes brindan controles preventivos de presión arterial y recomendaciones de hidratación a cada uno de los participantes. Esta labor conjunta reafirma la importancia del deporte como herramienta fundamental de la medicina preventiva urbana. Todos los detalles de la jornada y testimonios de los corredores están disponibles en
RECURSOS VISUALES E INFOGRAFÍAS
1. Cuadro de beneficios por categoría de participante
|Categoria / Grupo
|Distancia Sugerida
|Beneficio Principal para la Salud
|Nivel de Intensidad
|Niños y Familias
|3K Participativos
|Estimulación motriz y convivencia familiar
|Baja / Recreativa
|Adultos Mayores
|3K Participativos
|Fortalecimiento articular y salud cardiovascular
|Moderada / Caminata
|Runners Recreativos
|10K Competitivos
|Mejora de la capacidad aeróbica y resistencia
|Media-Alta
|Atletas Avanzados
|10K Competitivos
|Optimización de marcas y resistencia láctica
|Alta Competencia
2. Diagrama de flujo del circuito familiar 3K
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ LARGADA: PARQUE DE LA DEMOCRACIA │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PRIMERA VUELTA INTERNA (Caminata / Trote liviano 1.5K) │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SEGUNDA VUELTA INTERNA (Completado de circuito 3.0K) │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
│
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ LLEGADA: PUESTO DE FRUTAS E HIDRATACIÓN │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
3. Cuadro de Cronograma General de la Jornada
|Horario
|Actividad
|Ubicación / Sector
|07:00 hs
|Apertura de guardarrepa y ajustes finales de chip
|Zona Central del Parque
|07:30 hs
|Entrada en calor guiada y elongación colectiva
|Frente al Arco de Largada
|08:00 hs
|Largada Oficial 10K Competitivos
|Portón Principal Parque
|08:15 hs
|Largada Oficial 3K Participativos
|Anillo Interior Parque
|09:30 hs
|Entrega de premios e hidratación final
|Escenario Principal