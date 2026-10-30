La comunidad de Resistencia celebra la salud y la integración física en la Cuarta Maratón 10K

SÍNTESIS DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Inclusión e integración social: Trazado de 3K participativos libre para todas las edades y capacidades físicas.

Promoción de la medicina preventiva: Puestos informativos organizados por el Círculo Médico de Resistencia .

Punto de encuentro urbano: Predio accesible en el Parque de la Democracia desde las 8:00 horas .

Solidaridad e impacto social: Coordinación comunitaria guiada por la fundación María Rosa.

La promoción del bienestar físico y la vida sana cobra impulso con la realización de la Cuarta Maratón 10K Ciudad de las Esculturas. Desde las primeras horas de la mañana, familias enteras y grupos de entrenamiento se concentran en el Parque de la Democracia para ser parte de una fiesta del deporte adaptado. La propuesta busca concientizar a la población sobre los beneficios cardiovasculares de la caminata y el running. Quienes deseen conocer más guías de prevención de la salud pueden dirigirse al sitio informativo de Running & Salud .

El coordinador de la jornada, Javier Galarza, destaca que la iniciativa contempla espacios de participación equitativa para toda la comunidad. La modalidad recreativa de 3K participativos invita a vecinos de distintas edades a realizar dos recorridos pausados alrededor del parque, promoviendo la actividad física sin la presión de la marca personal. Para revisar actividades comunitarias e iniciativas sociales en curso, los usuarios pueden ingresar a fundación María Rosa .

Por otro lado, la prueba de 10K competitivos convoca a quienes eligen el atletismo de calle como estilo de vida. El circuito se expande hacia la avenida Sarmiento, conectando con la avenida Paraguay y el icónico Monumento a los Caídos, antes de retornar al predio central. Para obtener asesoramiento sobre eventos deportivos de calle y registros a nivel nacional, se encuentra disponible la plataforma CADDRA Atletismo Argentina .

El evento cuenta con un firme dispositivo de prevención coordinado por profesionales del Círculo Médico de Resistencia, quienes brindan controles preventivos de presión arterial y recomendaciones de hidratación a cada uno de los participantes. Esta labor conjunta reafirma la importancia del deporte como herramienta fundamental de la medicina preventiva urbana. Todos los detalles de la jornada y testimonios de los corredores están disponibles en Chaco Deportes .

RECURSOS VISUALES E INFOGRAFÍAS

1. Cuadro de beneficios por categoría de participante

Categoria / Grupo Distancia Sugerida Beneficio Principal para la Salud Nivel de Intensidad Niños y Familias 3K Participativos Estimulación motriz y convivencia familiar Baja / Recreativa Adultos Mayores 3K Participativos Fortalecimiento articular y salud cardiovascular Moderada / Caminata Runners Recreativos 10K Competitivos Mejora de la capacidad aeróbica y resistencia Media-Alta Atletas Avanzados 10K Competitivos Optimización de marcas y resistencia láctica Alta Competencia

2. Diagrama de flujo del circuito familiar 3K

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ LARGADA: PARQUE DE LA DEMOCRACIA │ └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ PRIMERA VUELTA INTERNA (Caminata / Trote liviano 1.5K) │ └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SEGUNDA VUELTA INTERNA (Completado de circuito 3.0K) │ └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ LLEGADA: PUESTO DE FRUTAS E HIDRATACIÓN │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Cuadro de Cronograma General de la Jornada