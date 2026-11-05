Radiografía crítica de la economía regional: el Mapa de la Deuda PyME expone una crisis de morosidad sin precedentes en el tejido productivo

La presentación del Mapa de la Deuda PyME en el Senado nacional revela una emergencia financiera alarmante que golpea de lleno a las pequeñas y medianas empresas de la región. En un contexto de retracción generalizada del consumo, el sector productivo reclama herramientas urgentes para evitar una bancarrota masiva de comercios locales.
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PRINCIPALES ÍTEMS CLAVE DE LA NOTICIA 

  • Morosidad crítica: El territorio chaqueño registra un 12,3% de morosidad empresarial, ubicándose entre las jurisdicciones con mayor índice del país según el relevamiento oficial.

  • Impacto en el consumo: La caída del poder adquisitivo y la retracción de las ventas minoristas asfixian la supervivencia cotidiana de los negocios locales.

  • Carencia de respuestas: Las entidades empresarias advierten sobre la falta de asistencia estatal efectiva mientras se priorizan beneficios para grandes capitales externos.

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BUENOS AIRES (Noviembre de 2026).- La presentación del Mapa de la Deuda PyME en el Senado nacional revela una emergencia financiera alarmante que golpea de lleno a las pequeñas y medianas empresas de la región. En un contexto de retracción generalizada del consumo, el sector productivo reclama herramientas urgentes para evitar una bancarrota masiva de comercios locales.

El ecosistema productivo regional atraviesa un escenario de extrema vulnerabilidad comercial, tal como lo confirma el reciente informe del Mapa de la Deuda PyME presentado en el ámbito legislativo nacional. Las pequeñas y medianas empresas locales soportan una presión financiera asfixiante impulsada por la brutal caída del consumo interno, el encarecimiento de los servicios públicos y la suba sostenida de los insumos básicos para la producción.

Frente a esta coyuntura crítica, los referentes del sector comercial exigen medidas urgentes de alivio fiscal y tarifario para frenar la ola de cierres definitivos de establecimientos. Los indicadores difundidos por el Centro de Estudios para la Ciudad y la APYME muestran un incremento exponencial de los pasivos empresariales, evidenciando que la rentabilidad de los negocios minoristas se desploma mes a mes sin que se vislumbren soluciones estructurales a corto plazo.

Indicadores Clave de la Situación PyME

Indicador EconómicoValor RegistradoSituación Sectorial
Morosidad Empresarial en Chaco12,3%Tercer distrito más afectado del país
Pérdida de Poder de CompraAlta retracciónCaída sostenida en ventas minoristas
Deuda Comercial AcumuladaCrecimiento exponencialDificultades para cancelar compromisos

Mientras las grandes corporaciones concentran los beneficios de regímenes de incentivo extraordinarios, el entramado de microemprendimientos locales sobrevive en absoluta desprotección. Diversos analistas económicos advierten que la falta de financiamiento accesible condena al sector a una espiral de insolvencia, afectando de manera directa la generación de empleo genuino en la provincia.

Distribución de la Morosidad por Regiones del NEA

[ Santiago del Estero ] 13.3%  ███████████████
[ Provincia de Chaco ] 12.3%   █████████████
[ Promedio Nacional    ]  8.5%   █████████

La continuidad operativa de miles de unidades productivas depende exclusivamente de la implementación inmediata de moratorias flexibles y de un esquema de subsidios a las tarifas energéticas. Las cámaras mercantiles insisten en que el Estado debe redireccionar sus prioridades hacia el rescate de la economía real, priorizando la preservación del capital de trabajo por encima de especulaciones financieras de corto plazo.

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