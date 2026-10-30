Preinscripciones escolares 2027 en Chaco: habilita el trámite digital para Inicial y Primaria desde el 1 de noviembre

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Período de inscripción: Del 1 al 15 de noviembre de 2026.

Niveles alcanzados: Ingreso a Nivel Inicial y 1.º Grado de Escuela Primaria.

Modalidad: 100 % virtual a través del módulo SIE en la plataforma digital.

Opciones de elección: Se permite seleccionar hasta dos instituciones educativas por orden de preferencia.

Instituciones: Aplica a escuelas públicas estatales, sociales, interculturales y jardines privados.

Preinscripción online

El proceso de admisión escolar para el Ciclo Lectivo 2027 comienza formalmente este mes de noviembre, permitiendo que miles de familias en toda la provincia aseguren su vacante escolar de manera ágil y transparente. Los tutores y responsables legales acceden al portal unificado mediante sus credenciales digitales para registrar las solicitudes correspondientes al nivel Inicial y al primer grado del nivel primario. Esta iniciativa técnica garantiza la asignación equitativa de cupos, evitando filas presenciales e integrando a las instituciones de gestión estatal, social, intercultural y jardines privados dentro de una misma infraestructura informática.

Los usuarios ingresan al módulo SIE (Sistema Integral de Educación) para completar la planilla de datos personales y pedagógicos del estudiante. El sistema ofrece la posibilidad de elegir hasta dos establecimientos educativos priorizados según el orden de preferencia familiar o cercanía geográfica. En cuanto a los colegios primarios de gestión privada, el procedimiento mantiene modalidades específicas, por lo que las familias consultan de manera directa los cronogramas particulares fijados por cada entidad directiva.

La infraestructura digital absorbe el volumen total de peticiones provinciales para proyectar la demanda de matrícula antes del cierre del año lectivo. Gracias a la sistematización de datos, la plataforma cruza la información geográfica con los cupos disponibles de cada distrito escolar. Este mecanismo informático garantiza la prioridad de vacantes para hermanos de alumnos cursantes y estudiantes domiciliados dentro del radio de cobertura de cada establecimiento.









El diseño de la plataforma brinda asistencia remota a los tutores durante todo el trayecto de carga de documentación de los menores. Al finalizar la solicitud online, la herramienta genera un comprobante con código de seguimiento que certifica la correcta postulación en el sistema provincial. La validación digital de requisitos reduce considerablemente los tiempos administrativos, acelerando la confirmación de bancos definitivos para el reinicio de las clases en 2027.

Infografía Digital y Cuadros Informativos

Cronograma y Requisitos de Preinscripción 2027

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│ CRONOGRAMA DE PREINSCRIPCIÓN 2027 │

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│ [ 01 NOV ] ───► Inicio de Carga Digital en Módulo SIE │

│ │ │

│ ▼ │

│ [ 08 NOV ] ───► Período de Selección de Establecimientos (1° y 2°) │

│ │ │

│ ▼ │

│ [ 15 NOV ] ───► Cierre de Recepción de Solicitudes Online │

│ │ │

│ ▼ │

│ [ DICIEMBRE ] ─► Validación de Cupos y Confirmación de Vacantes │

│ │

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Infografía: Pasos para Completar la Preinscripción

🟢 PASO 1 🔵 PASO 2 🟣 PASO 3 🔴 PASO 4

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│ Ingresar a Tu │ │ Seleccionar el │ │ Completar planilla │ │ Descargar y guardar │

│ Gobierno Digital con │─►│ Módulo SIE (Sistema │─►│ y elegir hasta 2 │─►│ comprobante final con │

│ usuario y contraseña │ │ Integral de Educación) │ │ escuelas preferidas │ │ código de seguimiento │

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│ CRONOGRAMA DE PREINSCRIPCIÓN 2027 │

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│ [ 01 NOV ] ───► Inicio de Carga Digital en Módulo SIE │

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│ [ 08 NOV ] ───► Período de Selección de Establecimientos (1° y 2°) │

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│ [ 15 NOV ] ───► Cierre de Recepción de Solicitudes Online │

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│ [ DICIEMBRE ] ─► Validación de Cupos y Confirmación de Vacantes │

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