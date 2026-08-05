Gabriel Rolón llega al NEA con la despedida definitiva de su exitoso espectáculo "Palabra Plena"
Puntos Principales de la Noticia
- El licenciado Gabriel Rolón llega al NEA con la gira despedida de su aclamado espectáculo teatral "Palabra Plena".
- El Domo del Centenario de Resistencia recibe la primera función el viernes 29 de agosto a las 21:00 horas.
- El Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes abre sus puertas el sábado 30 de agosto con una función doble tras agotar las localidades de la primera presentación.
- Las entradas continúan a la venta de manera exclusiva a través de la plataforma digital norteticket.com.
"Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras", sostiene Rolón al explicar el eje central de una puesta en escena que invita a mirar hacia el interior de uno mismo. En una época donde el entorno cotidiano incita a la comunicación superficial, el espectáculo propone transitar el laberinto del propio enigma y evitar las comodidades discursivas.
La obra recorre los grandes tópicos de la experiencia humana, tales como el amor, la pérdida, la angustia y el deseo. A lo largo de la función, el reconocido autor demuestra que la comunicación atraviesa constantes contradicciones, convirtiéndose simultáneamente en herramienta y conflicto.
Las últimas localidades para este suceso teatral se adquieren de forma exclusiva en norteticket.com, consolidando una propuesta imperdible para el público del NEA.