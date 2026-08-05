Gabriel Rolón llega al NEA con la despedida definitiva de su exitoso espectáculo "Palabra Plena"

Puntos Principales de la Noticia

El licenciado Gabriel Rolón llega al NEA con la gira despedida de su aclamado espectáculo teatral "Palabra Plena".

El Domo del Centenario de Resistencia recibe la primera función el viernes 29 de agosto a las 21:00 horas.

El Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes abre sus puertas el sábado 30 de agosto con una función doble tras agotar las localidades de la primera presentación.

Las entradas continúan a la venta de manera exclusiva a través de la plataforma digital norteticket.com.

"Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras", sostiene Rolón al explicar el eje central de una puesta en escena que invita a mirar hacia el interior de uno mismo. En una época donde el entorno cotidiano incita a la comunicación superficial, el espectáculo propone transitar el laberinto del propio enigma y evitar las comodidades discursivas.

La obra recorre los grandes tópicos de la experiencia humana, tales como el amor, la pérdida, la angustia y el deseo. A lo largo de la función, el reconocido autor demuestra que la comunicación atraviesa constantes contradicciones, convirtiéndose simultáneamente en herramienta y conflicto.

Las últimas localidades para este suceso teatral se adquieren de forma exclusiva en norteticket.com, consolidando una propuesta imperdible para el público del NEA.