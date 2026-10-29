Paro Nacional Docente: Los trabajadores de la educación paralizan las aulas y lideran un masivo reclamo federal

Síntesis de los principales aspectos de la noticia

Unidad de los trabajadores: Gremios de la educación obligatoria (CTERA, UDA, UDAP, AMET, SADOP) y del sector universitario (CONADU Histórica, FATUN) confluyen en una jornada histórica de protesta nacional.

Justicia por Nancy Estela Godoy: El sector de educación obligatoria demanda el esclarecimiento del femicidio de la maestra rural en Corrientes bajo el lema "Basta de femicidios, ni una maestra menos" .

Defensa de la Universidad Pública: Los trabajadores universitarios completan una semana de paro total exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial.

Respuesta territorial dispar: San Juan, Santa Fe, Corrientes y la Patagonia registran altísimos niveles de acatamiento, mientras que la fuerza universitaria paraliza las facultades a escala federal.

RESISTENCIA (Octubre de 2026) El colectivo de los trabajadores de la educación protagoniza un contundente paro nacional docente en todas las provincias argentinas, articulando las demandas de las escuelas del nivel obligatorio con las reivindicaciones del ámbito universitario. La jornada de huelga, convocada por las principales organizaciones gremiales como CTERA, UDA, AMET, SADOP y CONADU Histórica, convierte a las aulas en el epicentro de un debate sobre el valor del trabajo pedagógico, las condiciones sanitarias, la estabilidad salarial y la protección de la integridad física de las y los educadores en los territorios más apartados.

El detonante que unifica las acciones en la educación inicial, primaria y secundaria es el clamor unánime de justicia por Nancy Estela Godoy, educadora rural hallada sin vida en la provincia de Corrientes. Las y los trabajadores de la educación alzan la voz para denunciar la precariedad laboral docente y la extrema desprotección en la que desarrollan su labor diaria en los parajes rurales. La premisa gremial "Basta de femicidios, ni una maestra menos" resuena en las movilizaciones, entrelazándose con históricos pedidos de recomposición de los salarios básicos y la defensa del sistema previsional.

En el plano universitario, la comunidad de docentes y nodocentes mantiene una huelga total de actividades durante siete días corridos para defender la Ley de Financiamiento Universitario. Las y los profesores de educación superior reclaman el pago inmediato de las deudas salariales acumuladas y la asignación efectiva de partidas operativas para garantizar el funcionamiento cotidiano de las unidades académicas. Asimismo, los plenarios docentes expresan su categórico repudio a los episodios de represión sufridos por estudiantes y trabajadores en recientes manifestaciones públicas.

La fuerza del acatamiento refleja una geografía diversa marcada por el compromiso de las bases docentes en cada distrito. Provincias como San Juan y Santa Fe registran picos de adhesión que alcanzan entre el 80% y el 90% en los establecimientos públicos, acompañados por abrazos simbólicos de familias y estudiantes. En Corrientes, la consternación generalizada trasforma las marchas en concentraciones masivas, mientras que en la Patagonia (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) las marchas y desobligaciones demuestran la altísima cohesión del sindicato docente ante los reclamos de infraestructura y actualización salarial.

En contraposición, el dictado de clases teóricas y prácticas en el ámbito de las universidades nacionales sufre una parálisis absoluta y uniforme en todo el territorio argentino. El personal nodocente agrupado en FATUN acompaña las jornadas con paros de 24 horas, confirmando que las asambleas de trabajadores proyectan la continuidad de las medidas de fuerza de cara a los primeros días de noviembre si no se obtienen respuestas concretas a sus pautas presupuestarias.

Métricas e Impacto del Paro Docente por Región

Región / Provincia Nivel de Adhesión Docente Factores Clave del Acatamiento San Juan 80% - 90% Respaldo activo de las familias y movilizaciones de UDAP, UDA y AMET. Santa Fe Alto Parálisis profunda en escuelas públicas (Amsafé) y privadas (SADOP). Corrientes Muy Alto Epicentro del reclamo por la maestra rural Nancy Estela Godoy. Patagonia Alto (85%+) Conflictos de infraestructura y fuerte presencia gremial (ATEN, UnTER, ADOSAC, SUTEF). CABA y Mendoza Bajo / Localizado El dictado se mantiene concentrado en la labor del activismo docente. Universidades Nacionales Total (100%) Parálisis homogénea en todo el país bajo la convocatoria de CONADU Histórica y FATUN.

Infografía Temática: Ejes de las Reivindicaciones Docentes