Inundación en Antequeras: familias evacuadas sostienen su día a día a la intemperie con apoyo vecinal

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NOTICIA



Desplazamiento masivo: Nueve integrantes de la familia de Milagros Yudith abandonan su hogar de material en Antequeras y levantan refugios precarios a la vera de la Ruta N° 63 tras el avance incesante de las aguas.

Resguardo de animales y bienes: La comunidad salva con esfuerzo animales de granja y pertenencias personales una semana antes de que el agua inunde por completo la zona.

Solidaridad vecinal: La asistencia estatal se limita a cortes de rancho y corrales, mientras que la ayuda humanitaria principal proviene de ciudadanos particulares y redes solidarias externas.

Pronóstico desalentador: Los ribereños afrontan una emergencia prolongada que los meteorólogos e hidrólogos estiman en hasta seis meses de duración al costado de la Escuela Anexo 159.

ANTEQUERAS (Octubre de 2026).- El avance implacable del río Paraná modifica de golpe la rutina de los habitantes históricos del paraje Antequeras, donde decenas de familias buscan refugio urgente al costado de la ruta N° 63. La crecida extraordinaria sorprende a los vecinos y los obliga a trasladar pertenencias y animales de granja hacia las zonas altas de la banquina, convirtiendo el margen de la calzada en un improvisado campamento de emergencia frente a la Escuela Anexo 159. La falta de obras de contención estructurales deja a los ribereños a merced de la emergencia climática, evidenciando una vulnerabilidad histórica que los gobiernos de turno ignoran sistemáticamente.

Entre las historias de resistencia comunitaria, Milagros Yudith, de 27 años y nacida en la zona, relata el drama cotidiano de perderlo todo frente al agua: "Sacamos todas nuestras cosas hace una semana y salimos todos a la ruta. Somos nueve en la familia y están todos acá en los ranchitos", expresa con resignación mientras custodia los corrales improvisados donde sobreviven chivos, chanchos, gallinas, patos, perros y gatos. Su vivienda de material, castigada por temporales previos, colapsa nuevamente ante la emergencia hídrica, obligando al clan familiar a reinventar su subsistencia a la intemperie.

Infografía-Línea de tiempo- Crecida del río Paraná en Antequeras

Mientras la asistencia oficial se reduce a mínimos aportes de postes y plásticos para cortes de rancho —dejando de lado cualquier protagonismo institucional relevante—, la solidaridad ciudadana emerge como el verdadero motor de supervivencia. "Desde el municipio nos ayudaron con cortes de rancho nada más, con algunos chiqueros para los animales. Más ayuda recibimos de gente de afuera", sostiene Milagros, destacando el rol clave de las redes de ayuda comunitaria independientes. Este fenómeno solidario suple las falencias logísticas de las administraciones locales y provinciales, las cuales mantienen una postura distante frente a las demandas de los evacuados.

El horizonte temporal para los damnificados presenta un panorama desolador y de extrema paciencia. Los pronósticos hidrológicos advierten que el pico de la crecida permanecerá estacionario durante un largo periodo, lo que condena a los ribereños a una estadía prolongada en la vera de la ruta. «A esperar, dicen que va a durar seis meses, ojalá que pase rápido", concluye Milagros con la mirada puesta en el caudal del río Paraná, mientras la comunidad organiza turnos rotativos para cuidar sus escasos bienes y aguarda respuestas estructurales que nunca llegan.

INFOGRAFÍA, CUADROS Y GRÁFICOS

Cuadro 1: Perfil de Afectación en el Paraje Antequeras

Componente de la Emergencia Descripción de la Situación Actual Zona Afectada Paraje Antequeras (Costa del río Paraná) Punto de Evacuación Banquina de la Ruta N° 63 (Adyacente a Escuela Anexo 159) Núcleo Familiar Evaluado 9 personas (Incluyendo adultos, jóvenes y niños) Animales Rescatados Chivos, chanchos, gallinas, patos, perros y gatos Duración Estimada del Fenómeno Hasta 6 meses de permanencia en refugio temporal

Cuadro 2: Afectación de la Crecida del Río Paraná en Antequeras