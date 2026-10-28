Estatales provinciales: Habrá asueto administrativo en Chaco por el Día de los Fieles Difuntos

Síntesis de la Noticia

Fecha de la medida: Lunes 2 de noviembre de 2026.

Motivo: Conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Marco normativo: Decreto N.º 2596/2026, suscrito por el gobernador Leandro Zdero y el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro.

Alcance directo: Personal de la Administración Pública Provincial, docentes y trabajadores de entes autárquicos y descentralizados.

Invitación a adherir: Dirigida a los poderes Legislativo y Judicial, municipios, entidades bancarias, industrias y comercios.

Los trabajadores del sector público provincial y el personal docente cuentan con una jornada de descanso el próximo lunes 2 de noviembre de 2026. La medida oficial permite a miles de familias chaqueñas disponer del día para rendir homenaje, visitar a sus seres queridos fallecidos y participar de las distintas conmemoraciones religiosas e intimas en la provincia.

El beneficio alcanza de forma directa a trabajadores de la Administración Pública Provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados. De este modo, la prestación de servicios administrativos habituales y la actividad en las escuelas estatales se ven suspendidas durante toda la jornada, reanudándose la atención normal el martes 3 de noviembre.

Por su parte, los empleados del sector privado, los comercios, las entidades bancarias y las dependencias municipales quedan a la espera de las decisiones que adopte cada sector. La normativa provincial formula una invitación abierta a estos ámbitos para que se sumen al asueto y faciliten la asistencia de sus trabajadores a las actividades conmemorativas.