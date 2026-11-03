El tiempo inestable marca la agenda climática en el Chaco con precipitaciones

Puntos clave de la noticia

Condiciones climáticas inestables: Se prevé la presencia de chaparrones, lluvias dispersas y tormentas aisladas en todo el territorio provincial sin registros de precipitaciones abundantes.

Comportamiento térmico: Las temperaturas registran marcas máximas que oscilan entre los 27 °C y 31 °C, con un paulatino descenso hacia mediados de semana.

Monitoreo de cuencas hidrográficas: Los ríos Paraná e Iguazú experimentan lluvias moderadas, mientras que en los ríos Paraguay y Bermejo se registran precipitaciones de débiles a moderadas.

Protección del medio ambiente: Especialistas recuerdan la importancia de preservar cauces naturales y lagunas, evitando la acumulación de residuos y el relleno de zonas anegables.

Restricciones de circulación: La Resolución N.º 317/08 mantiene la prohibición estricta del tránsito vehicular sobre las obras del Sistema de Defensas del Área Metropolitana.

Cuerpo de la noticia

El escenario meteorológico en la provincia del Chaco ingresa en un período de marcada inestabilidad climática, caracterizado por la presencia de nubosidad variable, chaparrones y lluvias dispersas. De acuerdo con los reportes hidrometeorológicos actualizados, las precipitaciones se extienden de manera heterogénea por el territorio, aunque sin generar acumulación de milímetros que comprometa la infraestructura urbana o rural.

Durante el inicio de la semana, los termómetros en la zona centro y oeste provincial marcan temperaturas mínimas de 15 °C y máximas que alcanzan los 31 °C, mientras que en la franja este los registros oscilan entre los 16 °C y 30 °C. Con el avance de las jornadas, el incremento del aire húmedo mantiene la probabilidad de tormentas aisladas en Resistencia y alrededores [VÍNCULO: Clima Gran Resistencia], acompañadas por un paulatino descenso en los valores máximos, los cuales se asientan en torno a los 27 °C y 29 °C.

En el plano hidrológico, el comportamiento de los principales cauces de la región [VÍNCULO: Estado de los ríos mesopotámicos] muestra un desarrollo bajo control. La cuenca de los ríos Paraná e Iguazú registra precipitaciones de intensidad moderada, al tiempo que sobre los ríos Bermejo y Paraguay se reportan eventos débiles a moderados. Este seguimiento del caudal fluvial resulta clave para la navegación comercial y la estabilidad de las riberas.

Paralelamente, expertos en gestión ambiental insisten en la imperiosa necesidad de proteger los cauces naturales y las lagunas urbanas. La prevención frente a rellenos clandestinos y el vuelco indebido de residuos sólidos urbanos constituye un factor decisivo para evitar anegamientos. Asimismo, se sugiere a la población la verificación de la normativa urbanística y dominial vigente antes de realizar operaciones inmobiliarias en zonas de cotas bajas o inmediaciones fluviales.

Por último, en lo referente a la infraestructura de contención, se ratifica la plena vigencia de la Resolución N.º 317/08, la cual prohíbe taxativamente la circulación de vehículos sobre las albardones y obras del Sistema de Defensas del Área Metropolitana [VÍNCULO: Normativa defensas contra inundaciones]. Esta medida busca preservar la integridad estructural de las obras ante eventuales crecidas. Para realizar denuncias o consultas operativas, se encuentra habilitada la línea telefónica institucional de asistencia ambiental 362-XXXXXXX.

Infografía y datos estadísticos

Resumen del pronóstico meteorológico regional

Día Zona Centro / Oeste Zona Este Estado del tiempo Lunes 15 °C / 31 °C 16 °C / 30 °C Inestable, lluvias dispersas y tormentas. Martes 15 °C / 29 °C 16 °C / 29 °C Nublado, probabilidad de lluvias sin grandes montos. Miércoles Máx. 27 °C - 29 °C Máx. 27 °C - 29 °C Tormentas aisladas y paulatino descenso térmico.

ESTADO DE LAS CUENCAS FLUVIALES

[Río Paraná / Río Iguazú] --> Precipitaciones Moderadas --> [Nivel Estable]

[Río Paraguay / Río Bermejo] --> Precipitaciones Débiles --> [Monitoreo Preventivo]