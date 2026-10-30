Juicio por violencia institucional contra la comunidad Qom: nuevos testimonios comprometen a los efectivos acusados

SÍNTESIS DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Identificación explícita de agresores: Testimonios policiales reconocen ante el tribunal a los agentes que participaron directamente en las golpizas y vejaciones.

Pruebas en video impactantes: Las filmaciones del expediente exponen patadas, agresiones a jóvenes esposados y maltratos sistemáticos en la Comisaría Tercera de Fontana.

Resistencia y lucha familiar: Las familias afectadas de la comunidad Qom mantienen su reclamo firme por verdad y reparación histórica tras sufrir irrupciones ilegales en sus hogares.

Avance del cronograma judicial: Las audiencias testimoniales continúan durante todo noviembre para determinar la responsabilidad penal de diez imputados.

Transcripción audiovisual acorrala a imputados por agresiones a la comunidad Qom

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- El debate oral por el caso de violencia institucional ocurrido en el barrio Banderas Argentinas de Fontana ingresa en una etapa crucial. Durante las recientes jornadas testimoniales, las familias afectadas de la comunidad qom presencian avances significativos en la causa que investiga el atropello perpetrado dentro de su propia vivienda y en la Comisaría Tercera de Fontana. Las declaraciones de efectivos policiales que analizan en vivo los videos incorporados al expediente confirman la participación individual de distintos agentes en el hecho. Para consultar antecedentes sobre este expediente y el reclamo de las víctimas, se puede acceder al seguimiento del portal Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

| RECONOCIMIENTO DE IMPUTADOS EN REGISTROS FÍLMICOS |

+------------------------------+--------------------------------------------------+

| Efectivo Identificado | Acción Registrada en la Comisaría Tercera |

+------------------------------+--------------------------------------------------+

| Cristian Benítez | Portación de escopeta e ingreso al recinto |

| Orlando Sergio M. Cabrera | Agresión física directa (patada a detenido)

| Sofía González | Agresión a detenida y maltrato a cuerpo reducido|

| Diego Adrián Latorre | Encargado del control y custodia de llaves |

+------------------------------+-------------------------------------------------

El testigo Cristian Adrián Borda examina minuciosamente las imágenes captadas por cámaras institucionales y celulares particulares durante esa fatídica madrugada. Su relato detalla con precisión el momento en que varios compañeros golpean y reducen de manera ilegal a los jóvenes indígenas. Borda señala cómo trasladan a uno de los jóvenes esposado y estirándole del pelo en los pasillos de la guardia. Estas pruebas visuales refuerzan el testimonio desgarrador que las víctimas vienen sosteniendo desde mayo de 2020. Para profundizar en el marco normativo contra el abuso policial, revise la normativa sobre Prevención de la Tortura y Abusos Institucionales.