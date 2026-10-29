- Conflicto central: Ajuste directo sobre haberes por la suspensión de la cláusula gatillo y aumentos por debajo de la inflación.
- Protesta en las aulas: A pesar de inspecciones e imposición de descuentos por huelga, el reclamo se sostiene en escuelas y asambleas.
- Vía Judicial: Fallos en la Justicia provincial instan al Ejecutivo a convocar a la Comisión de Política Salarial.
- Brecha salarial: El cargo docente inicial sufre un desfasaje acumulado superior a los $250.000 respecto a la canasta básica.
- Unidad docente: Coincidencia del arco gremial (ATECH, UTRE CTERA, SITECH, SADOP, AMET, UDA) en la restitución de paritarias e infraestructura.
La docencia chaqueña sostiene sus reclamos en las aulas frente al ajuste salarial y la presión oficial
Educadores de toda la provincia combinan la exigencia de recomposición salarial y condiciones dignas con el sostenimiento cotidiano de la enseñanza.
RESISTENCIA (Octubre de 2026).- Los trabajadores de la educación en Chaco atraviesan una jornada de alta tensión en las escuelas de la provincia. Los educadores combinan las jornadas de protesta por la seguridad laboral y el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy con una lucha histórica: la restitución de la cláusula gatillo y la recuperación del poder adquisitivo perdido en las aulas.
A pesar de que el Ministerio de Educación provincial implementa estrictos operativos de inspección territorial y aplica el descuento por día no trabajado para desincentivar la huelga, los educadores visibilizan sus reclamos en las salas de profesores y manifestaciones públicas. La controversia ha escalado al plano de la Justicia chaqueña, donde fallos recientes instan al Poder Ejecutivo a convocar a la comisión de Política Salarial.
1.EJES DE LOS RECLAMOS
2. Cuadro Comparativo: Postura Oficial vs. Situación en las Aulas
|Eje del Conflicto
|Medidas del Gobierno Provincial
|Demanda del Sector Docente
|Cláusula Gatillo
|Suspensión de la actualización automática; ajustes por debajo de la inflación.
|Restitución inmediata y automática con retroactividad a los trimestres adeudados.
|Mecanismo Paritario
|Convocatorias discontinuas y aumentos unilaterales por decreto.
|Convocatoria regular a la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
|Control de Huelga
|Inspecciones administrativas, control policial y descuento estricto de días de paro.
|Cese inmediato de persecución, controles punitivos y devolución de descuentos.
|Infraestructura
|Mantenimiento básico centralizado con demoras operativas.
|Plan de inversión urgente para escuelas secundarias y rurales postergadas.
3. Reivindicaciones y Reclamos Principales
- Restitución inmediata de la Cláusula Gatillo: Reclaman el restablecimiento del mecanismo automático de actualización salarial por inflación. Desde su suspensión, la docencia acumula cinco trimestres de desfase inflacionario sin recomposición.
- Recomposición Salarial y Paritarias Abiertas: Exigen la convocatoria regular a la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para negociar pautas reales que compensen la pérdida estimada entre un 35% y un 40% del poder adquisitivo.
- Cese de Medidas Punitivas y Control Policial/Administrativo: Denuncian la persecución a través de inspecciones en escuelas para garantizar guardias mínimas y rechazamos la aplicación sistemática de descuentos por días de huelga.
- Infraestructura y Condiciones de Trabajo: Reclaman mejoras urgentes en las condiciones edilicias y garantías de seguridad para docentes que se desempeñan en escuelas rurales y de zonas periféricas.
- Justicia por Nancy Estela Godoy y Seguridad Rural: Adhieren al reclamo federal contra la precariedad e indefensión en parajes aislados tras el trágico femicidio de la docente rural.
4. Infografía: Pérdida Salarial Estimada (%)
5. Síntesis Diagnóstica
- Conflicto central en Chaco: Ajuste directo sobre los haberes docentes producto de la suspensión de la cláusula gatillo e incrementos por debajo de la inflación acumulada.
- Impacto en las aulas: A pesar de las presiones de los descuentos y controles, la protesta se sostiene con firmeza mediante asambleas, visibilización en salas de profesores y movilización pública.
- Judicialización: Fallos en tribunales provinciales dan la razón a los gremios, intimando al Ejecutivo a convocar de forma inmediata a la Comisión de Política Salarial.
- Situación crítica del inicial: Un docente sin antigüedad percibe un ingreso con una brecha mensual superior a los $250.000 respecto del costo de la canasta básica regional.
- Consenso y Unidad: ATECh, UTRE CTERA, Federación SITECh y demás entidades reafirman la cohesión para defender el salario y la educación pública de la provincia.