La docencia chaqueña sostiene sus reclamos en las aulas frente al ajuste salarial y la presión oficial

La docencia chaqueña sostiene sus reclamos en las aulas frente al ajuste salarial y la presión oficial.
Educadores de toda la provincia combinan la exigencia de recomposición salarial y condiciones dignas con el sostenimiento cotidiano de la enseñanza.
Educación - Sindicales29 de octubre de 2026Chaco On LineChaco On Line
SÍNTESÍS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
  • Conflicto central: Ajuste directo sobre haberes por la suspensión de la cláusula gatillo y aumentos por debajo de la inflación.
  • Protesta en las aulas: A pesar de inspecciones e imposición de descuentos por huelga, el reclamo se sostiene en escuelas y asambleas.
  • Vía Judicial: Fallos en la Justicia provincial instan al Ejecutivo a convocar a la Comisión de Política Salarial.
  • Brecha salarial: El cargo docente inicial sufre un desfasaje acumulado superior a los $250.000 respecto a la canasta básica.
  • Unidad docente: Coincidencia del arco gremial (ATECH, UTRE CTERA, SITECH, SADOP, AMET, UDA) en la restitución de paritarias e infraestructura.

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RESISTENCIA (Octubre de 2026).- Los trabajadores de la educación en Chaco atraviesan una jornada de alta tensión en las escuelas de la provincia. Los educadores combinan las jornadas de protesta por la seguridad laboral y el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy con una lucha histórica: la restitución de la cláusula gatillo y la recuperación del poder adquisitivo perdido en las aulas.

A pesar de que el Ministerio de Educación provincial implementa estrictos operativos de inspección territorial y aplica el descuento por día no trabajado para desincentivar la huelga, los educadores visibilizan sus reclamos en las salas de profesores y manifestaciones públicas. La controversia ha escalado al plano de la Justicia chaqueña, donde fallos recientes instan al Poder Ejecutivo a convocar a la comisión de Política Salarial.

1.EJES DE LOS RECLAMOS

> 35%
Pérdida de Poder Adquisitivo Acumulada
+$250.000
Desfasaje Mensual vs. Canasta Básica
Organizaciones y colectivos docentes en reclamo:
ATECH-UTRE CTERA-FEDERACIÓN SITECH-SADOP-AMET-UDA

2. Cuadro Comparativo: Postura Oficial vs. Situación en las Aulas

Eje del ConflictoMedidas del Gobierno ProvincialDemanda del Sector Docente
Cláusula GatilloSuspensión de la actualización automática; ajustes por debajo de la inflación.Restitución inmediata y automática con retroactividad a los trimestres adeudados.
Mecanismo ParitarioConvocatorias discontinuas y aumentos unilaterales por decreto.Convocatoria regular a la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
Control de HuelgaInspecciones administrativas, control policial y descuento estricto de días de paro.Cese inmediato de persecución, controles punitivos y devolución de descuentos.
InfraestructuraMantenimiento básico centralizado con demoras operativas.Plan de inversión urgente para escuelas secundarias y rurales postergadas.

3. Reivindicaciones y Reclamos Principales

  • Restitución inmediata de la Cláusula Gatillo: Reclaman el restablecimiento del mecanismo automático de actualización salarial por inflación. Desde su suspensión, la docencia acumula cinco trimestres de desfase inflacionario sin recomposición.
  • Recomposición Salarial y Paritarias Abiertas: Exigen la convocatoria regular a la comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para negociar pautas reales que compensen la pérdida estimada entre un 35% y un 40% del poder adquisitivo.
  • Cese de Medidas Punitivas y Control Policial/Administrativo: Denuncian la persecución a través de inspecciones en escuelas para garantizar guardias mínimas y rechazamos la aplicación sistemática de descuentos por días de huelga.
  • Infraestructura y Condiciones de Trabajo: Reclaman mejoras urgentes en las condiciones edilicias y garantías de seguridad para docentes que se desempeñan en escuelas rurales y de zonas periféricas.
  • Justicia por Nancy Estela Godoy y Seguridad Rural: Adhieren al reclamo federal contra la precariedad e indefensión en parajes aislados tras el trágico femicidio de la docente rural.

4. Infografía: Pérdida Salarial Estimada (%)

Evolución de Pérdida del Poder Adquisitivo Docente vs. Canasta Básica
0%-20%-40%Trimestre ITrimestre IITrimestre IIIAcumuladoAumento PercibidoInflación / Canasta Real

5. Síntesis Diagnóstica

  • Conflicto central en Chaco: Ajuste directo sobre los haberes docentes producto de la suspensión de la cláusula gatillo e incrementos por debajo de la inflación acumulada.
  • Impacto en las aulas: A pesar de las presiones de los descuentos y controles, la protesta se sostiene con firmeza mediante asambleas, visibilización en salas de profesores y movilización pública.
  • Judicialización: Fallos en tribunales provinciales dan la razón a los gremios, intimando al Ejecutivo a convocar de forma inmediata a la Comisión de Política Salarial.
  • Situación crítica del inicial: Un docente sin antigüedad percibe un ingreso con una brecha mensual superior a los $250.000 respecto del costo de la canasta básica regional.
  • Consenso y Unidad: ATECh, UTRE CTERA, Federación SITECh y demás entidades reafirman la cohesión para defender el salario y la educación pública de la provincia.

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La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desestima de forma contundente la iniciativa impulsada desde la administración provincial para derogar el mecanismo de ajuste salarial automático. El fuero judicial interviene para garantizar la dignidad salarial de las y los educadores y marca una fecha límite para destrabar el litigio en audiencia presencial.
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