La docencia chaqueña sostiene sus reclamos en las aulas frente al ajuste salarial y la presión oficial.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- Los trabajadores de la educación en Chaco atraviesan una jornada de alta tensión en las escuelas de la provincia. Los educadores combinan las jornadas de protesta por la seguridad laboral y el femicidio de la maestra rural Nancy Godoy con una lucha histórica: la restitución de la cláusula gatillo y la recuperación del poder adquisitivo perdido en las aulas.

A pesar de que el Ministerio de Educación provincial implementa estrictos operativos de inspección territorial y aplica el descuento por día no trabajado para desincentivar la huelga, los educadores visibilizan sus reclamos en las salas de profesores y manifestaciones públicas. La controversia ha escalado al plano de la Justicia chaqueña, donde fallos recientes instan al Poder Ejecutivo a convocar a la comisión de Política Salarial.

1.EJES DE LOS RECLAMOS

> 35% Pérdida de Poder Adquisitivo Acumulada +$250.000 Desfasaje Mensual vs. Canasta Básica

Organizaciones y colectivos docentes en reclamo: ATECH- UTRE CTERA- FEDERACIÓN SITECH- SADOP- AMET- UDA

2. Cuadro Comparativo: Postura Oficial vs. Situación en las Aulas