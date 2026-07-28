Barranqueras: avanza la limpieza del Riacho Arazá ante la prevención del fenómeno El Niño

Detalles de la intervención



Ubicación: Riacho Arazá, en el tramo comprendido entre las avenidas España y Mosconi, Barranqueras.

Objetivo técnico: Limpieza del cauce para optimizar el escurrimiento del agua.

Finalidad preventiva: Mitigación de riesgos de anegamientos y protección de zonas urbanas ante el posible impacto del fenómeno El Niño.

Coordinación interinstitucional: Trabajo conjunto entre la Dirección de Vialidad Provincial, la Administración Provincial del Agua (APA) y el Ministerio de la Producción.

Marco de acción: Operativo enmarcado en el cronograma de tareas del Comité de Emergencia.

Limpieza del riacho Arazá

En el marco de un plan preventivo, operarios trabajan en el cauce del riacho Arazá, en Barranqueras, con el objetivo de asegurar el correcto escurrimiento del agua. Las intervenciones se concentran en el sector ubicado entre las avenidas España y Mosconi, donde se realiza la limpieza y remoción de sedimentos.

Limpieza del riacho Arazá

Las tareas se coordinan a través de los organismos técnicos competentes, incluyendo la Dirección de Vialidad Provincial, la Administración Provincial del Agua (APA) y el Ministerio de la Producción. Estos trabajos, integrados al cronograma del Comité de Emergencia, buscan reducir el riesgo de anegamientos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema hídrico ante eventuales lluvias de gran magnitud.

La finalidad técnica de esta obra es optimizar el funcionamiento del cauce y prevenir desbordes. Estas acciones de mantenimiento en la infraestructura hídrica buscan mitigar el impacto de las precipitaciones en la zona portuaria y garantizar un drenaje eficiente en el área urbana afectada.