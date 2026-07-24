El orfebre Juan Carlos Pallarols dona la 'Rosa de la Paz' al Chaco para restaurar bosques nativos

Puntos clave de la noticia

-El gobernador Leandro Zdero recibe al orfebre Juan Carlos Pallarols en Casa de Gobierno.

• Pallarols dona la 'Rosa de la Paz', una obra realizada con material de conflictos bélicos, para ser subastada. • El dinero recaudado se destinará exclusivamente a proyectos de restauración de bosques nativos en el Chaco.

• La obra simboliza la transformación de la violencia en esperanza y compromiso ambiental.

•El ministro Oscar Dudik destaca el impacto social y ecológico de esta alianza entre el arte y la preservación del medio ambiente.

En un encuentro realizado esta mañana en la Casa de Gobierno, el gobernador Leandro Zdero recibe al reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols. Durante la audiencia, el artista oficializa la donación de su obra emblemática, la “Rosa de la Paz”, la cual será subastada con fines solidarios para financiar programas de restauración de bosques nativos en toda la provincia.

La pieza artística destaca por su fuerte simbolismo: está fabricada a partir de proyectiles recuperados de diversos conflictos bélicos, incluyendo la Guerra de Malvinas. De esta manera, el autor logra transformar elementos de violencia en un emblema de esperanza y compromiso ambiental. Tras su paso por la Bienal, el objeto sale a subasta para canalizar recursos directos hacia la preservación del patrimonio natural chaqueño.

Pallarols expresa su profundo vínculo afectivo con la provincia, tierra que visita desde hace más de cinco décadas. “La rosa nació con material bélico de Malvinas y hoy contiene elementos de distintas guerras del mundo. Transformamos material de guerra en arte y comunicación, buscando generar soluciones para causas fundamentales como la restauración de nuestros bosques”, subraya el orfebre, quien agradece el recibimiento del mandatario provincial.

Por su parte, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, valora la iniciativa como una alianza estratégica entre la cultura y la sustentabilidad. El funcionario enfatiza que la obra genera un impacto concreto al fortalecer el desarrollo sostenible mediante la protección del ambiente.

El acto cuenta con la presencia de destacadas autoridades provinciales, entre ellas la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam; el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; así como representantes de Fiduciaria del Norte, la Fundación Urunday y la Fundación Chaco Cultural.

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