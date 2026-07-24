La CNRT retiene en Chaco un colectivo de "tour de compras" por graves riesgos de seguridad
Puntos clave del procedimiento
Intervención en ruta 11: La CNRT detiene un micro en el kilómetro 1060 durante un operativo de control especial.
Irregularidades detectadas: El vehículo realiza viajes bajo la modalidad de "tour de compras" sin la debida habilitación.
Riesgo extremo: Los inspectores constatan que las salidas de emergencia están bloqueadas por bultos de mercadería.
Ocupación indebida: Los espacios destinados a los pasajeros son utilizados para el traslado de carga, obstruyendo los pasillos y asientos.
Medida cautelar: El vehículo queda retenido de forma inmediata, quedando prohibida su circulación hasta que cumpla con las normas de seguridad vigentes.
RESISTENCIA(Julio de 2026).- En el marco de un operativo de fiscalización sobre la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1060, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) intercepta y retiene un micro que opera en la modalidad de "tour de compras" de manera ilegal. La unidad presenta severas irregularidades que comprometen la integridad de quienes viajan a bordo.
Durante la inspección de rutina, los agentes constatan que el rodado transporta grandes cantidades de mercadería en sectores no habilitados. El hallazgo más crítico ocurre al verificar que las salidas de emergencia se encuentran totalmente bloqueadas por bultos, los cuales también ocupan los asientos destinados a los pasajeros, imposibilitando cualquier maniobra de evacuación rápida en caso de emergencia.
Ante la gravedad de las infracciones, la CNRT procede a la retención inmediata del vehículo. El organismo impide que el micro continúe su trayecto para garantizar la seguridad de los usuarios, ordenando la suspensión del servicio hasta que los responsables regularicen su situación legal y técnica.
Chaco tiende puentes con la India: Zdero y el embajador Kumar sellan una agenda de cooperación estratégica
Zdero recibe al embajador de Turquía para afianzar vínculos comerciales y culturales
Cabalgata de la Fe: despliegan un megaoperativo con más de 600 efectivos en el Chaco
La CGT y la UATRE exigen respuestas a Tres Arroyos por el pago de salarios adeudados
Chaco y la Unión Europea establecen una agenda de cooperación estratégica para el desarrollo
La Renga confirma su regreso triunfal a Corrientes: el Cocomarola se prepara para un nuevo banquete
El orfebre Juan Carlos Pallarols dona la 'Rosa de la Paz' al Chaco para restaurar bosques nativos
La CNRT retiene en Chaco un colectivo de "tour de compras" por graves riesgos de seguridad
El INTI ratifica las virtudes nutricionales de la carne de cerdo y derriba viejos mitos
Un nuevo informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirma que el cerdo constituye un alimento saludable desde el punto de vista cardiometabólico. El estudio destaca el aporte de proteínas y minerales de esta carne, al tiempo que desmonta creencias arraigadas sobre su contenido graso en comparación con la bovina.