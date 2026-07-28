Conflicto en el sector farmacéutico: Peretta denuncia a Sturzenegger por intentar desregular la venta de medicamentos

Claves del conflicto farmacéutico

Denuncia por desregulación: Marcelo Peretta acusa a Federico Sturzenegger de promover medidas que fueron frenadas por la Justicia, advirtiendo sobre posibles responsabilidades penales.

Crítica al modelo comercial: El gremio sostiene que habilitar la venta de fármacos en kioscos y supermercados atenta contra la seguridad sanitaria y descontrola el uso de medicamentos.

Impacto inflacionario: Se destaca que los medicamentos suben por encima de la inflación, beneficiando a una pequeña élite de laboratorios.

Propuesta para el Plan Remediar: El sindicato impulsa la entrega de medicamentos a través de farmacias privadas en lugar de los CAPS para reducir costos logísticos y evitar el uso político de los recursos.

venta libre de medicamentos en kioscos

El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, lanza una dura advertencia contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El gremialista sostiene que el funcionario nacional insiste en un proyecto de desregulación farmacéutica que ya enfrenta suspensiones judiciales, calificando la medida como un avance deliberado al margen de la ley.

Según Peretta, la propuesta de permitir la venta de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados, junto con la habilitación de la venta online sin el control adecuado, constituye una "gran estafa disfrazada de libertad". El dirigente enfatiza que este modelo, lejos de reducir los costos, fomenta la automedicación y amenaza con instaurar un escenario sanitario similar al de países donde no existe distinción entre fármacos legales e ilegales.

El referente de SAFyB denuncia que el sector atraviesa una crisis de precios, donde los medicamentos aumentan por encima de la inflación general, favoreciendo la concentración de poder en un núcleo reducido de laboratorios que, según sus palabras, financian la campaña política del oficialismo para 2027. Ante este panorama, Peretta advierte que, si el ministro continúa ignorando los fallos de la Justicia, las consecuencias legales podrían resultar en sanciones penales para el funcionario.

Por otro lado, Peretta propone una reestructuración estratégica para el Plan Remediar. El sindicalista sugiere abandonar el sistema logístico actual basado en los centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para implementar un esquema de distribución a través de las 12.000 farmacias del país. Bajo este modelo público-privado, el paciente retira sus medicamentos de forma gratuita en la farmacia, mientras el Estado abona el valor según el precio de referencia, optimizando así la eficiencia, la transparencia y el acceso federal a los insumos sanitarios.