Karina Milei aterriza en Resistencia: el Gobierno blinda la región ante el impacto del "Super Niño"

Karina Milei llega a Resistencia el próximo 3 de agosto para liderar la puesta en marcha del "Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.

Ejes clave: El encuentro se concentra exclusivamente en la logística de prevención ante el fenómeno climático "El Niño", priorizando la articulación entre Nación, provincias y municipios.

Seguridad y logística: Participan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y altos mandos de fuerzas federales.

Visión estratégica: La motivación política central es evitar el impacto económico en la cosecha y proteger la estabilidad de los ingresos fiscales del Banco Central.

Despliegue operativo:** El plan contempla la activación de sistemas de alerta temprana, el despliegue de recursos sanitarios y la garantía de conectividad en zonas rurales críticas.

RESISTENCIA (Julio de 2026)- Resistencia se prepara para recibir este 3 de agosto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. La funcionaria arriba a la capital chaqueña con un objetivo técnico y político preciso: coordinar la ejecución del "Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027", un esquema integral diseñado por el Ejecutivo para mitigar las consecuencias de un "Super Niño" que, según los pronósticos, impacta con fuerza sobre el Nordeste Argentino en los próximos meses.

La cumbre, que se desarrolla bajo la consigna de priorizar la gestión sobre el intercambio político partidario, reúne en la provincia a figuras clave del gabinete nacional, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El despliegue incluye a diversos organismos técnicos, como Vialidad Nacional, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y las fuerzas de seguridad federales, quienes trabajan bajo la órbita de un protocolo unificado para enfrentar posibles inundaciones y el aislamiento de comunidades.

Para el Gobierno, la importancia del plan trasciende la asistencia civil inmediata. La administración nacional reconoce que, ante una probabilidad superior al 70% de un evento climático intenso, la preservación de la infraestructura agropecuaria es innegociable. La protección de los ciclos productivos en la región del NEA constituye un pilar fundamental para asegurar el ingreso de divisas y sostener las reservas del Banco Central durante el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

La jornada de trabajo en Resistencia marca un precedente en la articulación federal, donde el Gobierno busca demostrar capacidad de respuesta anticipada ante una amenaza que pone en jaque la estabilidad social y económica de las provincias más vulnerables ante excesos hídricos.

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