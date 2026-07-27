Estatales provinciales: Confirman las fechas para activos y pasivos

Puntos clave del cronograma



Sector Pasivo: Cobra el jueves 30 de julio.

Sector Activo: Cobra el viernes 31 de julio.

Disponibilidad digital: Los fondos se habilitan en cajeros automáticos a las 21 horas del día de pago.

Atención presencial: El retiro por ventanilla se permite a partir del día hábil posterior a la acreditación.

Canal oficial: Consultas adicionales sobre haberes y otros beneficios se realizan a través de la web del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia del Chaco anuncia formalmente el cronograma de pagos para el personal de la administración pública provincial correspondiente al corriente mes. La medida busca garantizar la disponibilidad de recursos para los trabajadores del Estado en los plazos establecidos.

De acuerdo con lo informado por la cartera económica, el pago se estructura de la siguiente manera:

Jueves 30 de julio: Perciben sus haberes los jubilados y pensionados (Sector Pasivo).

Viernes 31 de julio: Perciben sus haberes los empleados de la administración pública (Sector Activo).

Desde la entidad bancaria provincial, el Nuevo Banco del Chaco, comunican que los fondos se encuentran disponibles en la red de cajeros automáticos a partir de las 21 horas del mismo día de acreditación. Asimismo, se informa que la atención por ventanilla en las sucursales bancarias queda habilitada a partir del día hábil siguiente a cada jornada de depósito.

Para despejar dudas respecto al estado de los depósitos o consultar novedades sobre beneficios complementarios —como el pago del refrigerio—, el Gobierno provincial recuerda a los agentes que se encuentra disponible el sitio web oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco.