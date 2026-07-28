Noah Zalazar: el pequeño gran maestro de La Leonesa que conquista el mundo del ajedrez

Trayectoria y habilidades destacadas

Consagración nacional: Obtiene el primer lugar en la Olimpiada Nacional de Ajedrez, consolidándose como el máximo exponente de su categoría a nivel país.

Talento precoz: Demuestra una maestría notable en la resolución de problemas complejos, una habilidad potenciada por la práctica constante del ajedrez como ejercicio cognitivo.

Proyección internacional: Se prepara para competir en el Mundial de Ajedrez Sub-7, llevando el nombre de Chaco y de la Argentina a un escenario global.

Desarrollo integral: Equilibra su desempeño deportivo de alto nivel con sus responsabilidades escolares, destacándose por su disciplina y compromiso.

Visión estratégica: Posee una capacidad innata para la toma de decisiones bajo presión, característica fundamental que lo impulsa a superar a sus adversarios.

Nuevo desafío internacional: representa un hito no solo para Noah, sino también para el ajedrez chaqueño, que ve en su figura la consolidación de un proceso de aprendizaje donde la concentración y el pensamiento lógico son las herramientas principales para alcanzar el éxito.

El ajedrez argentino encuentra en Noah Zalazar a un embajador excepcional. El joven talento, oriundo de La Leonesa, deslumbra en el tablero y, tras alcanzar el primer puesto en la Olimpiada Nacional de Ajedrez, asegura su lugar en la máxima cita internacional de la categoría Sub-7.

Noah, quien cursa sus estudios en la EEP N° 698 “Martín Miguel de Güemes” de Resistencia, demuestra día a día que la estrategia no conoce de edades. Su camino hacia el mundial es el resultado de una dedicación temprana y una capacidad analítica poco común, aspectos que lo distinguen en cada competencia donde participa bajo la representación de la Federación Chaqueña de Ajedrez.