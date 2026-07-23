Zdero recibe al embajador de Turquía para afianzar vínculos comerciales y culturales

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Reunión estratégica entre el gobernador Leandro Zdero y el embajador turco Ömür Budak para estrechar lazos comerciales y culturales.

El encuentro pone el foco en la cooperación tecnológica, la maquinaria agrícola, el intercambio comercial y el desarrollo productivo.

El embajador destaca el papel clave del Chaco en la relación de Turquía con Argentina y confirma su asistencia a la Bienal Internacional de Esculturas.

Martín Poccard resalta la complementariedad entre la tecnología turca y los recursos naturales del Chaco.

La provincia busca posicionarse como un hub logístico estratégico en el Norte Grande, tomando como modelo la experiencia turca como puente intercontinental.

RESISTENCIA (Julio de 2026)- En una jornada estratégica para la proyección internacional de la provincia, el gobernador Leandro Zdero recibe esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno al embajador de la República de Turquía, Ömür Budak. El encuentro tiene como finalidad principal fortalecer las relaciones institucionales y explorar nuevas oportunidades de cooperación mutua.

Participan de la reunión la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de Gobierno, Julio Ferro; el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chaco, Martín Poccard; y el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla.

Durante el diálogo, los funcionarios abordan ejes clave como el intercambio comercial, las inversiones, el desarrollo productivo y la cooperación tecnológica. El embajador Budak manifiesta su satisfacción por la visita y subraya el rol fundamental que desempeña el Chaco en el fortalecimiento de la relación entre Turquía y las provincias argentinas.

En el marco de su visita, el diplomático destaca el prestigio de la Bienal Internacional de Esculturas, evento que planea recorrer junto a su familia para apreciar el trabajo del artista que representa a su nación. Asimismo, enfatiza las amplias posibilidades de colaboración en agricultura y relaciones humanas, expresando su interés en que el Chaco logre mayor visibilidad dentro del territorio turco.

Por su parte, el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, Martín Poccard, pone en relieve la complementariedad entre ambos actores. "Turquía constituye un socio con un enorme potencial. Mientras ellos poseen un avanzado desarrollo en tecnología y maquinaria agrícola, nuestra provincia dispone de recursos naturales y una capacidad productiva en pleno crecimiento", asegura Poccard. Además, el funcionario traza una analogía logística, describiendo a Turquía como un puente entre Europa y Asia, rol que el Chaco aspira a emular en el Norte Grande mediante el desarrollo de su infraestructura portuaria.

Con este encuentro, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de promover vínculos que impulsen inversiones y nuevas oportunidades de desarrollo integral para el Chaco.