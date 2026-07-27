La Facultad de Derecho lanza cursos virtuales breves de actualización profesional

Puntos clave del programa



Destinatarios: Graduados, noveles profesionales y estudiantes avanzados de la unidad académica.

Modalidad: Cursos virtuales, breves y con enfoque práctico.

Objetivo: Potenciar el desarrollo profesional en diversos ámbitos, incluyendo el ejercicio libre de la abogacía, el Poder Judicial, la función pública y el sector privado.

Oferta inicial de agosto:

Litigación en Derecho del Consumidor (4/8): 7 horas; aborda garantías, contratos electrónicos y daños punitivos.

Ética Profesional y Responsabilidad Social (4/8): 6 horas; trata la deontología en entornos digitales.

Lógica y Argumentación (5/8): 6 horas; enfocado en fundamentos de lógica jurídica y práctica judicial.

Honorarios Profesionales (5/8): 12 horas; gestión de costas, aranceles y procesos de cobro.

Inscripción: Disponible a través del formulario oficial forms.gle/HKE4LULg5ttXL5od8.

Alcance a futuro: El programa se consolidará como una propuesta permanente que incluirá talleres, clínicas jurídicas, simulaciones de audiencias y diversos espacios de entrenamiento profesional.

CORRIENTES/RESISTENCIA (Julio de 2022)La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste inicia en agosto su Programa Permanente de Capacitación y Actualización, que incluye cursos cortos y prácticos de modalidad virtual para potenciar la calidad del ejercicio profesional.

Fiel a su compromiso histórico con la excelencia académica, la formación de profesionales con sentido ético, responsabilidad social y vocación de servicio público, la Unidad Académica propone la creación del Programa destinado especialmente a recientes y noveles graduados de la Casa de Estudios.

La finalidad, es brindar a graduadas y graduados herramientas jurídicas, prácticas, tecnológicas y profesionales que contribuyan a su inserción, consolidación y desarrollo en el ámbito laboral, ya sea en el ejercicio independiente de la abogacía, en la función pública, en el Poder Judicial, en organismos administrativos, en empresas, organizaciones sociales, instituciones académicas o espacios de asesoramiento técnico.

Se trata de cursos breves con acceso de inscripción en el siguiente link: forms.gle/HKE4LULg5ttXL5od8

· Litigación en Derecho del Consumidor, inicia el 4 de agosto, está a cargo del Dr. Jaime Company, consta de 7 horas e incluye los temas: Proceso judicial, garantías, contratación electrónica, daños punitivos.

· Ética Profesional y Responsabilidad Social del Abogado, inicia el 4 de agosto, está a cargo de la Dra. Gabriela Elgul, dura 6 hs, aborda la Deontología y entornos digitales.

· Lógica y Argumentación en el Estudio del Derecho, inicia el 5 de agosto, a cargo de la Dra. Elgul, dura 6 hs y comprende los fundamentos de lógica jurídica y práctica judicial.

· Honorarios Profesionales: estrategias y gestión, inicia el 5 de agosto, está a cargo del Dr. Omar D’Andrea, dura 12 hs, aborda los temas: Costas, derecho arancelario, honorarios extrajudiciales y cobro.

En ese contexto, el programa tendrá carácter permanente y se organizará a través de cursos, talleres, seminarios, jornadas, laboratorios prácticos, clínicas jurídicas, conversatorios, ciclos de actualización, simulaciones de audiencias y espacios de entrenamiento profesional.