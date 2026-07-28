Flema posterga su presentación en Resistencia y confirma nueva fecha

La banda de punk rock reprograma su show en la capital chaqueña debido a inconvenientes logísticos ajenos a la producción local. Los tickets adquiridos mantienen su vigencia para el próximo encuentro en noviembre.
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Detalles para el público


Validez:  Todas las entradas adquiridas previamente conservan su validez para la nueva fecha de noviembre.
Devoluciones: Aquellos espectadores que no puedan asistir al nuevo concierto tienen la posibilidad de solicitar el reintegro del valor del ticket.

Gestión: El trámite se realiza de forma digital a través del sitio web de la ticketera, ingresando al "Botón de arrepentimiento" con los datos del código QR.
Plazos: El proceso de solicitud de devolución se mantiene habilitado hasta este jueves 30 de julio.
Reembolso: El dinero impacta en la cuenta del usuario mediante el mismo medio de pago utilizado originalmente, sujeto a los tiempos de acreditación de cada plataforma.



RESISTENCIA (Julio de 2026) – El esperado recital de Flema, pautado originalmente para este jueves 30 de julio, en V8 Bar, sufre una modificación en su agenda. Ante imprevistos de fuerza mayor, la organización confirma el traslado del evento al viernes 20 de noviembre, manteniendo la misma sede, ubicada en Ayacucho 42.

Tanto SinFin Producciones como los responsables del local enfatizan que los motivos de la postergación son total y absolutamente ajenos a la gestión local. A través de un comunicado oficial, agradecen al público del NEA por su constante respaldo a la escena independiente y piden disculpas por los inconvenientes generados ante este cambio de cronograma.



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