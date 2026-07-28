ATE convoca a un paro nacional y movilización contra el ajuste de Milei

Puntos clave de la medida de fuerza



Fecha y alcance: ATE confirma un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el lunes 3 de agosto.

Reclamos: Exigen un aumento salarial de emergencia, rechazan los despidos y denuncian el vaciamiento de organismos públicos.

Contexto: La protesta coincide con el inicio del ciclo lectivo tras el receso invernal, abriendo la posibilidad de una marcha conjunta con CTERA.

Situación salarial: Rodolfo Aguiar denuncia un recorte paritario superior al 45% frente a un incremento de servicios públicos del 900%.

Endeudamiento de los trabajadores: El gremio advierte sobre el alarmante endeudamiento de los trabajadores y exige la salida anticipada del presidente Javier Milei.



La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratifica un paro nacional con movilización hacia el Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La decisión, adoptada en el hotel Quagliaro tras una reunión de su Conducción Nacional, busca frenar el avance del ajuste en el sector público y reclamar un aumento salarial de emergencia ante la acelerada pérdida del poder adquisitivo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, encabeza las críticas contra la administración de Javier Milei. "Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45%, se suma un aumento en los servicios públicos superior al 900%", sostiene el dirigente. Además, Aguiar denuncia la "complicidad" de otros sectores gremiales y afirma que "han conformado una asociación ilícita para robar el dinero" de los trabajadores.

La crisis económica impacta directamente en la calidad de vida del empleado público. Según el reporte del sindicato, crece el nivel de endeudamiento, trasladándose desde los bancos formales hacia prestamistas informales en los barrios, una práctica que, según Aguiar, "pone en riesgo la integridad" de los trabajadores.

En un tono de máxima confrontación, el referente gremial subraya que "están dadas todas las causales para avanzar institucionalmente en la destitución" del Presidente. Aguiar desmiente la narrativa oficial sobre la destrucción del Estado y asegura que el aparato estatal "está presente para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales".

Finalmente, el gremio evalúa coordinar esta jornada de lucha junto a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en un contexto de conflictividad creciente que marca el inicio del segundo semestre escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos del país.