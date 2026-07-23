Cabalgata de la Fe: despliegan un megaoperativo con más de 600 efectivos en el Chaco

Puntos clave del operativo



Cobertura: El dispositivo se extiende del 25 al 27 de julio en el trayecto Quitilipi - Pampa del Indio.

Talento humano: Más de 600 efectivos policiales participan de la custodia y asistencia.

Recursos logísticos: Se despliegan 63 móviles, 40 motocicletas, 49 equinos, 3 autobombas y 2 ambulancias.

Tecnología: Se implementa un tótem de videovigilancia en el kilómetro 50 para el monitoreo permanente del flujo de personas.

Bienestar animal: La Policía dispone puestos móviles de veterinaria para el cuidado de los equinos participantes.

Seguridad vial: Se exige a los conductores reducir la velocidad y respetar las señales de los operadores sobre la Ruta Provincial N.º 4.

RESISTENCIA (Julio de 2026) – El Ministerio de Seguridad del Chaco ejecuta un amplio operativo para resguardar el desarrollo de la tradicional Cabalgata de la Fe. La peregrinación, que une la localidad de Quitilipi con el Parque Provincial Pampa del Indio, cuenta con una cobertura integral diseñada para brindar tranquilidad a los miles de fieles que se desplazan para honrar a San Pantaleón y a la Virgen María.

El despliegue policial alcanza a más de 600 efectivos, quienes se distribuyen estratégicamente a lo largo de todo el trayecto y en los puntos de mayor afluencia. Para fortalecer la operatividad, el Gobierno provincial dispone de 63 móviles, 40 motocicletas, 49 equinos, 3 autobombas y 2 ambulancias. Como novedad tecnológica, las autoridades instalan un tótem rural con videovigilancia en el kilómetro 50, permitiendo un monitoreo en tiempo real de la zona de mayor circulación.

Asimismo, la cartera de Seguridad integra servicios de Veterinaria Policial con puestos móviles dedicados exclusivamente a la atención sanitaria de los caballos, garantizando el bienestar animal durante todo el recorrido.

Recomendaciones viales



Ante la masiva presencia de jinetes y peregrinos sobre la Ruta Provincial N.º 4, la Policía Caminera intensifica los controles y solicita a los conductores extremar la prudencia. Las autoridades enfatizan la necesidad de transitar por la banquina ascendente y acatar estrictamente las indicaciones de los agentes viales para prevenir siniestros.

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