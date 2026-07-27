El consumo masivo profundiza su crisis: cae 2,7% en junio y frustra las expectativas de recuperación

Puntos clave del informe



Caída sostenida: El consumo masivo retrocede un 2,7% en junio, acumulando un descenso del 2,9% en el primer semestre.

Efecto inflacionario: La suba de precios promedio (26,6%) supera al aumento de las ventas en pesos (23,1%), lo que anula el crecimiento real del volumen.

Desempeño del sector: El IPC interanual se ubica en el 33,5%, presionando fuertemente el presupuesto de los hogares.

Excepción digital: El comercio electrónico es el único canal que crece (41% interanual), impulsado por la demanda de alimentos y bebidas.

Golpe al comercio físico: Los almacenes de barrio y kioscos son los puntos de venta más afectados por la retracción del consumo.

LA PLATA (Julio de 2026). — El sector de consumo masivo atraviesa un momento crítico en junio, mes en el que registra una caída del 2,7% en su volumen de ventas. Este resultado, lejos de consolidar la moderación observada en mayo, profundiza el retroceso anual y refleja un escenario de estancamiento donde el poder adquisitivo continúa erosionándose.

Con este nuevo desplome, el acumulado del primer semestre del año se sitúa en una baja del 2,9%. Los datos técnicos son elocuentes: el nivel de ventas marca 82,9 puntos sobre una base de 100 establecida en enero de 2023, lo que representa una contracción de dos puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El informe detalla que, aunque las ventas en pesos experimentan un alza del 23,1% interanual, el precio promedio de los productos asciende un 26,6%. Esta brecha confirma que el incremento nominal en la recaudación es insuficiente frente a un IPC que registra una suba interanual del 33,5% y un acumulado del 16,8% en lo que va de 2026.

El refugio digital frente a la crisis



Mientras la mayoría de los canales de comercialización sufren el impacto de la retracción, el comercio electrónico se posiciona como el único sector con resultados positivos. En junio, las ventas online crecen un 41% interanual, superando el desempeño de mayo. Las categorías de bebidas con alcohol (+61,8%), alimentación (+54,6%) e impulsivos (+45,2%) lideran este crecimiento digital.

En contrapartida, los canales de cercanía y gran formato enfrentan un panorama adverso:

Kioscos y almacenes: sufren la mayor caída mensual con un -4,6%.

Mayoristas: registran una baja del -3,3%.

Supermercados de cadena: reportan un descenso del -2,6%.

Fuente: InfoGEI