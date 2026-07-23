Chaco tiende puentes con la India: Zdero y el embajador Kumar sellan una agenda de cooperación estratégica

Puntos clave del encuentro



Cooperación Farmacéutica: Se exploran mecanismos para facilitar el acceso a medicamentos y dispo

Impulso Productivo: El intercambio incluye el desarrollo de proyectos para exportación de madera, derivados del algodón y la incorporación de maquinaria agrícola india de alta tecnología.

Agenda Científica y Educativa: Se sientan las bases para programas de becas que favorezcan a estudiantes e investigadores chaqueños, promoviendo la transferencia de conocimientos.

Vinculación Institucional: La Agencia de Inversiones Chaco centraliza la agenda de trabajo para garantizar que las propuestas se traduzcan en inversiones y beneficios reales para la provincia.

Destacado Cultural: La Bienal Internacional de Esculturas recibe un reconocimiento especial del embajado

r, quien busca fomentar la participación de escultores indios en futuras entregas del certamen.

RESISTENCIA (Julio de 2026)– En un paso significativo para la inserción internacional de la provincia, el gobernador Leandro Zdero encabeza un encuentro clave con el embajador de la República de la India, Ajeneesh Kumar. La reunión, celebrada en la Casa de Gobierno, marca el inicio de un vínculo formal destinado a potenciar sectores estratégicos para el desarrollo chaqueño.

Durante la jornada, el mandatario provincial, acompañado por integrantes de su gabinete y representantes de áreas clave, analiza con el diplomático diversas oportunidades de colaboración bilateral. El eje central del diálogo se enfoca en la industria farmacéutica, el fortalecimiento de la producción forestal y algodonera, y la incorporación de tecnología agrícola india para optimizar el rendimiento del campo chaqueño.

El embajador Kumar, quien realiza su primera visita oficial a la región, destaca la relevancia del encuentro al señalar que el objetivo es conectar a los empresarios de ambos países para fomentar la llegada de inversiones. Asimismo, el representante indio pone especial énfasis en el ámbito educativo, proponiendo programas de becas e intercambio de conocimientos entre instituciones científicas.

En el plano cultural, la figura del diplomático adquiere protagonismo tras su recorrida por la Bienal Internacional de Esculturas en Resistencia. Kumar califica al evento como un "tesoro extraordinario" y expresa su firme intención de gestionar la participación de artistas de su país en las próximas ediciones.

Finalmente, el Gobierno provincial encomienda a la Agencia de Inversiones Chaco la tarea de articular los proyectos planteados. El objetivo de las autoridades locales es transformar este acercamiento en iniciativas concretas que impacten directamente en la salud, la economía y la formación académica de los chaqueños, consolidando así una relación estratégica a largo plazo.

Etiquetas: #Chaco #India #LeandroZdero #CooperacionInternacional #Produccion #BienalDeEsculturas #DesarrolloEconomico #RelacionesBilaterales #Educacion