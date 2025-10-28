Jubilados recibirán un bono de $70.000

Jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un Bono Extraordinario Previsional de $70.000. Este monto se acreditará en noviembre de 2025.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un Bono Extraordinario Previsional de $70.000. Este monto se acreditará en noviembre de 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirma este martes el pago de un nuevo Bono Extraordinario Previsional en noviembre para jubilados y pensionados, que cobran la mínima.
Este martes, en las primeras horas de esta mañana se publica en el Boletín Oficial, el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que se acreditará en noviembre de 2025
El bono de $70.000 será percibido por los siguientes grupos:
|Jubilados y pensionados que cobran haberes bajo el régimen general de la Ley 24.241.
|Titulares de regímenes especiales derogados y ex cajas provinciales transferidas a la Nación.
|Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
|Personas que cobran Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo a las PNC por invalidez o vejez, PNC para madres de siete hijos o más y Pensiones graciables y otras prestaciones equivalentes.
