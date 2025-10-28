Estatales: El lunes 3 comienza el pago

El Ministerio de Hacienda y Finanzas del Chaco anuncia que los sueldos correspondientes a octubre se acreditarán los días lunes 3 y martes 4 de noviembre.



Este martes, el Ministerio de Hacienda da a conocer el cronograma de pagos, que será del siguiente modo: el lunes 3 de noviembre, se acreditarán los haberes de los jubilados, los cuales estarán disponibles para su retiro, a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, desde las 21 horas. Al día siguiente, podrán hacerlo por ventanilla; mientras que, el martes 4 de noviembre, percibirán sus haberes los trabajadores activos del sector público, también disponibles desde las 21 horas por cajeros automáticos.