Nivel Primario: Prorrogan la exhibición de listas provisorias de traslado e ingreso

El Ministerio de Educación, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia (Regiones 1 a 10), hace saber a los docentes de la provincia que, debido al volumen de inscripciones registradas en los concursos de Traslado Definitivo e Ingreso —coincidentes con las de Interinatos y Suplencias—, se prorroga la exhibición de las Listas Provisorias.
Las mismas están disponibles a partir del 11 de diciembre de 2025, por el término de diez días hábiles, período durante el cual quedará habilitado el Período de Tachas para Maestro/a de Grado Común y Adultos, y para M.M.E. de Educación Física Común y Adultos.
Las Listas Provisorias podrán consultarse en Tu Gobierno Digital – aplicación SIE, sección Juntas / Listas Vigentes. Los reclamos y consultas podrán realizarse de manera presencial o por los canales habilitados: en Sáenz Peña, la atención presencial será en la Junta de Clasificación (Chacabuco 310, Planta Baja), al celular 3644-549053 o al correo [email protected]; en Resistencia, atención presencial en la Junta de Clasificación (Gob. Bosch 99 – Nave 1), al teléfono fijo 0362-4414983 o al correo [email protected].
Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual
La Cámara de Apelaciones revoca las medidas cautelares dictadas a favor de la fundación Valdocco
Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
