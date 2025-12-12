Nivel Primario: Prorrogan la exhibición de listas provisorias de traslado e ingreso

El Ministerio de Educación, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia (Regiones 1 a 10), hace saber a los docentes de la provincia que, debido al volumen de inscripciones registradas en los concursos de Traslado Definitivo e Ingreso —coincidentes con las de Interinatos y Suplencias—, se prorroga la exhibición de las Listas Provisorias.

Las mismas están disponibles a partir del 11 de diciembre de 2025, por el término de diez días hábiles, período durante el cual quedará habilitado el Período de Tachas para Maestro/a de Grado Común y Adultos, y para M.M.E. de Educación Física Común y Adultos.



Las Listas Provisorias podrán consultarse en Tu Gobierno Digital – aplicación SIE, sección Juntas / Listas Vigentes. Los reclamos y consultas podrán realizarse de manera presencial o por los canales habilitados: en Sáenz Peña, la atención presencial será en la Junta de Clasificación (Chacabuco 310, Planta Baja), al celular 3644-549053 o al correo [email protected]; en Resistencia, atención presencial en la Junta de Clasificación (Gob. Bosch 99 – Nave 1), al teléfono fijo 0362-4414983 o al correo [email protected].