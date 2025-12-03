Julieta Campos: "Por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”

La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.

Actualidad - NaciónChaco On LineChaco On Line
Juramento de la diputada nacional Julieta Campos

En la transmisión oficial del juramento de los nuevos diputados nacionales, se escucha cuando el secretario parlamentario Adrián Pagán invita a la diputada Julieta Campos

 

 

Hugo-Coria_1Paciente oncológico responsabiliza al InSSSeP, por falta de medicamentos

Se llama a jurar a la diputada nacional bajo la fórmula del Reglamento interno n°4. La ceremonia es con la nueva diputada sola. 

 

 

Diputados-nacionales-chaquenios-25-12-03-02Juran los diputados nacionales chaqueños
Multisectorial-en-defensa-de-los-trabajadores-jubilados-y-del-pueblo-del-Chaco-25-12-02-01Definen detalles para movilización de la Multisectorial


Julieta Campos jura: “Por el pueblo del Chaco; por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”

Últimas noticias
Juramento-de-Rosario-Goitia-25-12-03-02

"Che que buena que está"

Chaco On Line
Actualidad - Nación

En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a  hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso

Diputados-nacionales-chaquenios-25-12-03-02

Juran los diputados nacionales chaqueños

Chaco On Line

En el Congreso de la Nación, los chaqueños Guillermo César Agüero, Rosario Goitía, Sergio Dolce y Julieta Campo prestan juramento y asumen sus bancas. Durante la ceremonia juran 127 diputados nacionales.

Te puede interesar
Juramento-de-Rosario-Goitia-25-12-03-02

"Che que buena que está"

Chaco On Line
Actualidad - Nación

En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a  hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso

Lo más visto
APA-Muestras-de-agua-del-rio-Negro-25-12-02-01

Mortandad de peces en el río Negro: Evalúan posibles causas

Chaco On Line

La APA ha realizado la toma de muestras del río Negro ante la aparición de peces muertos. En una primera observación detalla que se trata de la descarga de efluentes no tratados por arrastre de agua de lluvia, disminución del flujo y estancamiento del agua por el bajo caudal del río de llanura, las altas temperaturas ambientales, incluso por el aumento de la carga orgánica y eutrofización local.

Diputados-nacionales-chaquenios-25-12-03-02

Juran los diputados nacionales chaqueños

Chaco On Line

En el Congreso de la Nación, los chaqueños Guillermo César Agüero, Rosario Goitía, Sergio Dolce y Julieta Campo prestan juramento y asumen sus bancas. Durante la ceremonia juran 127 diputados nacionales.

Boletín de noticias