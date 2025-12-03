Julieta Campos: "Por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”

Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”
El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.
La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.Actualidad - NaciónChaco On Line
En la transmisión oficial del juramento de los nuevos diputados nacionales, se escucha cuando el secretario parlamentario Adrián Pagán invita a la diputada Julieta Campos.
Se llama a jurar a la diputada nacional bajo la fórmula del Reglamento interno n°4. La ceremonia es con la nueva diputada sola.
Julieta Campos jura: “Por el pueblo del Chaco; por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso
En el Congreso de la Nación, los chaqueños Guillermo César Agüero, Rosario Goitía, Sergio Dolce y Julieta Campo prestan juramento y asumen sus bancas. Durante la ceremonia juran 127 diputados nacionales.
Durante el fin de semana XL por el Día de la Soberanía Nacional se han desplazado 1.694.000 turistas por la Argentina, 21% más que el año pasado, según un informe de CAME. Estos días, los turistas desembolsan $ 355.789 millones, un aumento del 34% en el gasto total.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un Bono Extraordinario Previsional de $70.000. Este monto se acreditará en noviembre de 2025.
El 11% de participación en las urnas, se registra hasta las 11 horas. Los datos son brindados por la Dirección Nacional, Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.
Las ventas por el Día de la Madre caen 3,5 %, anual de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Este es el cuarto descenso interanual consecutivo, asociado al deterioro del poder de compra de los hogares.
Entidades políticas, sindicales y sociales multisectoriales convocan a caravanas para reclamar por el diálogo social y la negociación colectiva. La convocatoria es para este jueves 4, a las 18.30, desde la laguna Argüello hacia la Casa de Gobierno.
El martes 9 se realizarán las elecciones del Sindicato de Prensa del Chaco. Hay lista única, N°1 "Azul y Blanca" que está encabezada por Sebastián Acosta.
La APA ha realizado la toma de muestras del río Negro ante la aparición de peces muertos. En una primera observación detalla que se trata de la descarga de efluentes no tratados por arrastre de agua de lluvia, disminución del flujo y estancamiento del agua por el bajo caudal del río de llanura, las altas temperaturas ambientales, incluso por el aumento de la carga orgánica y eutrofización local.
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.
