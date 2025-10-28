Caso Cecilia: Inicia el juicio por jurados

Hoy, martes 8, comienza el juicio por jurados en el caso Cecilia Strzyzowski con la presentación de los posibles jurados. Desde las 7, deben presentarse en el Centro de Convenciones Gala.

Auditorio del Centro de Estudios Judiciales

El juicio por jurados en el  caso Cecilia comienza este martes 8, a partir de las 7, en el Centro de Convenciones Gala. En la oportunidad, se seleccionará a los potenciales jurados. 

 

El juicio por jurados en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio"  por la muerte de Cecilia Strzyzowski se desarrollará el 28, 29, 30 y 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Se desarrollará de igual modo que todos los juicios de este tipo, tal como lo establece la Ley 2364-B.

Las personas sorteadas como potenciales jurados deben presentarse el martes 28, a las 7 horas, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia para el inicio de la audiencia de selección.

Durante esta instancia, las partes realizarán preguntas y evaluarán a los ciudadanos convocados con la intención de lograr un jurado imparcial. Durante esta etapa, las partes podrán hacer recusaciones con y sin causa que, en todo momento, serán admitidas o no por la jueza técnica Dolly Fernández.

Se seleccionarán 12 ciudadanos que serán los jurados titulares y 6 serán los jurados suplentes. 

 

Desarrollo

 

Una vez conformado el jurado las audiencias continuarán en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) en el que se llevarán a cabo las siguientes instancias:

Instrucciones iniciales: la jueza técnica Dolly Fernández leerá las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del juicio.
 Alegatos de apertura: ada parte expondrá su teoría del caso. Comenzará el Equipo Fiscal Especial, seguido por las querellas y las defensas.
Producción de la prueba:

en esta etapa tienen lugar las declaraciones de testigos y peritos.

 

Alegatos de clausura:las partes repasarán su teoría del caso a partir de la instancia previa y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar. 
 Instrucciones finales:la jueza leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una.
Deliberación y veredicto: una vez finalizada la lectura de instrucciones el jurado comenzará la etapa de deliberación que, según establece la ley, debe durar no menos de dos horas y el veredicto al que lleguen debe ser unánime. 

