Jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un Bono Extraordinario Previsional de $70.000. Este monto se acreditará en noviembre de 2025.
Caso Cecilia: Inicia el juicio por jurados
El juicio por jurados en el caso Cecilia comienza este martes 8, a partir de las 7, en el Centro de Convenciones Gala. En la oportunidad, se seleccionará a los potenciales jurados.
El juicio por jurados en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" por la muerte de Cecilia Strzyzowski se desarrollará el 28, 29, 30 y 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Se desarrollará de igual modo que todos los juicios de este tipo, tal como lo establece la Ley 2364-B.
Las personas sorteadas como potenciales jurados deben presentarse el martes 28, a las 7 horas, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia para el inicio de la audiencia de selección.
Durante esta instancia, las partes realizarán preguntas y evaluarán a los ciudadanos convocados con la intención de lograr un jurado imparcial. Durante esta etapa, las partes podrán hacer recusaciones con y sin causa que, en todo momento, serán admitidas o no por la jueza técnica Dolly Fernández.
Se seleccionarán 12 ciudadanos que serán los jurados titulares y 6 serán los jurados suplentes.
Desarrollo
Una vez conformado el jurado las audiencias continuarán en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) en el que se llevarán a cabo las siguientes instancias:
|Instrucciones iniciales:
|la jueza técnica Dolly Fernández leerá las indicaciones que el jurado deberá tener en cuenta durante el desarrollo del juicio.
|Alegatos de apertura:
|ada parte expondrá su teoría del caso. Comenzará el Equipo Fiscal Especial, seguido por las querellas y las defensas.
|Producción de la prueba:
en esta etapa tienen lugar las declaraciones de testigos y peritos.
|Alegatos de clausura:
|las partes repasarán su teoría del caso a partir de la instancia previa y expresarán al jurado qué tipo de veredicto consideran que deben arribar.
|Instrucciones finales:
|la jueza leerá al jurado una sinopsis de lo ocurrido, así como las distintas opciones de veredicto para cada imputado y qué características tiene cada una.
|Deliberación y veredicto:
|una vez finalizada la lectura de instrucciones el jurado comenzará la etapa de deliberación que, según establece la ley, debe durar no menos de dos horas y el veredicto al que lleguen debe ser unánime.
Hoy, martes 8, comienza el juicio por jurados en el caso Cecilia Strzyzowski con la presentación de los posibles jurados. Desde las 7, deben presentarse en el Centro de Convenciones Gala.
Trabajadores estatales percibirán sus sueldos el lunes 3 y martes 4. En primer lugar, lo harán los jubilados y al día siguiente, será el turno de los activos.
Las Breñas: Denuncian supuestas irregularidades en mesa electoral
Fuerza Patria solicitará el recuento de votos por supuestas inconsistencias en una mesa en Las Breñas. Estas irregularidades se observan en el telegrama oficial como en el escrutinio definitivo.
La Dirección de Educación Especial desarrolla la campaña “Somos Chaco, Somos Inclusión”. Apunta a fortalecer las prácticas inclusivas y promover la igualdad de oportunidades.
Los Ministerios de Infraestructura y Seguridad, la Subsecretaría de Transporte y Ecom presentan “ChacoBus”. Es un sistema digital que implementará cámaras, GPS, App y botón de pánico con el argumento de otorgar mayor seguridad y control en los colectivos.
Aptasch presenta en la Legislatura proyecto para declarar la emergencia salarial
Aptasch presenta en la Legislatura chaqueña el proyecto de Ley de Emergencia salarial. Propone la actualización automática bimestral de los haberes en tres puntos por encima de la inflación medida por el INDEC.
Malestar en Nagpel por dilación en el tratamiento de la recomposición del refrigerio
Nagpel ratifica el estado de alerta, movilización y asamblea permanente ante la dilación en el tratamiento del proyecto de recomposición del refrigerio. Dice sentirse burlado por los legisladores del oficialismo y califica de “decepcionante” al desempeño de la diputada Andrea Charole.
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.
Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
Godoy: “Vamos a trabajar para llevar bienestar a todos los chaqueños"
El senador electo por la Libertad Avanza, Juan Cruz Godoy señala que “vamos a trabajar para llevar bienestar a todos los chaqueños y argentinos y que nuestros jóvenes puedan vivir en paz y en libertad”.
En estas elecciones legislativas nacionales 2025 en Chaco, son electos 4 diputados nacionales y 3 senadores nacionales. Los resultados reflejan un avance de La Libertad Avanza y un retroceso del peronismo local.
Capitanich: Facultades delegadas; DNU y transferencia de recursos
El senador electo Jorge Capitanich anuncia que con la nueva conformación del Congreso pedirá no delegar las facultades al presidente así como poner límites al uso de los DNU. En tanto, planteará se garantice la transferencia de los recursos a la provincia.
Las Breñas: Denuncian supuestas irregularidades en mesa electoral
