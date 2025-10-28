Caso Cecilia: Inicia el juicio por jurados

El juicio por jurados en el caso Cecilia comienza este martes 8, a partir de las 7, en el Centro de Convenciones Gala. En la oportunidad, se seleccionará a los potenciales jurados.

El juicio por jurados en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" por la muerte de Cecilia Strzyzowski se desarrollará el 28, 29, 30 y 31 de octubre, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Se desarrollará de igual modo que todos los juicios de este tipo, tal como lo establece la Ley 2364-B.







Las personas sorteadas como potenciales jurados deben presentarse el martes 28, a las 7 horas, en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia para el inicio de la audiencia de selección.









Durante esta instancia, las partes realizarán preguntas y evaluarán a los ciudadanos convocados con la intención de lograr un jurado imparcial. Durante esta etapa, las partes podrán hacer recusaciones con y sin causa que, en todo momento, serán admitidas o no por la jueza técnica Dolly Fernández.

Se seleccionarán 12 ciudadanos que serán los jurados titulares y 6 serán los jurados suplentes.







Desarrollo

Una vez conformado el jurado las audiencias continuarán en el auditorio del Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) en el que se llevarán a cabo las siguientes instancias: