Registran 11% de participación electoral

Los datos son brindados por la Dirección Nacional, dependiente del Ministerio del Interior.

Actualidad - NaciónChaco On LineChaco On Line
boleta-unica-papel-25-07-14-01
Boleta Única de Papel

El tiempo promedio de voto, a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

Según informa la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a las 11:00 AM ya votó el 17% del padrón electoral en todo el país.

 

Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.

Últimas noticias
Te puede interesar
Javier-Milei-karina-25-09-12-02

Los vetos de esta semana

Chaco On Line
Actualidad - Nación

Esta semana, el Presidente ha vetado sucesivamente tres leyes. La de Financiamiento Universitario; Emergencia Pediátrica y, esta madrugada ha enviado al Senado la de Reparto de Adelantos de Aportes del Tesoro Nacional.

Lo más visto
Boletín de noticias