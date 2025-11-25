Fin de semana XL: Cerca de 1,7 millón de turistas recorren la Argentina

Gráfico sobre el turismo en Argentina, durante el fin de semana XL (Fuente CAME)

El feriado de cuatro días de noviembre ha tenido un aumento del 21% en el número de turistas que han viajado, con un crecimiento real del 34% en el gasto total frente al mismo período del año pasado. El clima y la agenda de actividades y eventos son determinantes en los buenos resultados.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se han desplazado 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El aumento se ve favorecido por la combinación de un clima templado, una agenda nacional muy activa y el formato de cuatro días, que amplía las posibilidades de viaje.



La estadía promedio es de 2,3 noches (un 15% superior a 2024). Este incremento se explica porque el año pasado el fin de semana ha sido de sólo tres días.

El gasto promedio diario por turista es de $ 91.317, un 3,7% menos en términos reales a 2024, reflejando un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsan $ 355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $ 196.233 millones gastados en 2024.

Los destinos con mayor movimiento son Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos, que alcanzan ocupaciones muy altas. También se destacan Bariloche, Salta, Tucumán y los corredores serranos bonaerenses como Tandil. En la Patagonia, sobresalen El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos.

Los números de los feriados de noviembre (2022/2024/2025)

