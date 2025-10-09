Zdero en La Eduvigis: Inaugura remodelación de centro terapéutico en consumos problemáticos

El Gobernador Zdero ratifica la decisión del Gobierno provincial de respaldar la tarea del Centro “La Fortaleza” : “La idea es que el Chaco no tenga chicos que recuperar. Por eso, además de la lucha sin cuartel contra el narcotráfico, hay que ponerle contención, humanidad y sensibilidad. Ahí tiene que estar el Estado”, enfatiza el gobernador.







El Centro “La Fortaleza” brinda atención gratuita, acompañamiento terapéutico, talleres, huerta y terminalidad educativa, articulando con los ministerios de Educación y Producción. Además, ECOM Chaco instala 32 cámaras, una antena satelital y paneles solares para garantizar conectividad y seguridad permanente. Con esta mejora, el establecimiento podrá alojar a 50 residentes.





El gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez, a la coordinadora del Programa Fortaleza, Alejandra Castro y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, inauguran las obras de remodelación y ampliación del Centro Integral Terapéutico de Atención en Consumo Problemático “La Fortaleza”, en La Eduvigis.







Durante el acto, el primer mandatario provincial resalta que la obra “es una de las más grandes y significativas, porque demuestra que el Estado tiene corazón y que da soluciones a problemas que encontramos en cada rincón de la provincia”.



Junto a la directora de Salud Mental, Karina Alfonzo, y la directora del Centro, Rita González, Zdero indica que la iniciativa se concreta en el marco del programa “Fortaleza”, con el trabajo articulado de distintas áreas del Gobierno y la vicegobernadora Silvana Schneider. “Comenzamos a construir esta posibilidad de prevenir, ayudar y vincularnos con organizaciones, voluntariados e iglesias que hacían esta tarea, pero donde el Estado tenía que estar”, subraya.

La obra incluye la construcción de un edificio nuevo con seis aulas, sanitarios completos, mobiliario, entrega de bicicletas y la ampliación de la capacidad a 50 plazas.



Rodríguez: “Este es un Gobierno presente que trae soluciones”

El ministro de Salud, Sergio Rodríguez, resalta que la ampliación del Centro es resultado del trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado. “El abordaje de los consumos problemáticos es prioridad. Este es un Gobierno presente para las necesidades de la gente, porque trabajamos para ellos. Acá hay un Gobierno que viene a traer soluciones”, asevera.

Rodríguez también destaca la importancia de fortalecer la prevención y la educación emocional para los jóvenes.

Domínguez: “Esto es poner la plata bien puesta”

En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, valora la tarea en tiempo récord: “Esto estaba destruido. Lo planificamos, lo diseñamos, lo empezamos y lo terminamos, como nos pide el gobernador. Esta es una obra ciento por ciento provincial, y es poner la plata bien puesta”, apunta.