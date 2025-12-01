Convocan a protesta frente a políticas de ajuste y desregulación

📌 Contexto de la movilización

• Convocatoria en Resistencia (Chaco): La Multisectorial de Resistencia, Chaco, integrada por sindicatos y organizaciones de trabajadores, llama a mantenerse en estado de alerta y movilización ante la visita del presidente Javier Milei a la provincia.

• Fecha clave: La protesta está prevista para el jueves 4 de diciembre de 2025, con concentración en puntos centrales de la ciudad.

• Motivo principal: Rechazo a las políticas de ajuste, despidos y reducción de salarios impulsadas por el gobierno nacional, que distintos sectores consideran antipopulares y antinacionales.

• Participación sindical: La CTA Autónoma y otras centrales gremiales remarcan la importancia de la unidad multisectorial, destacando que la resistencia organizada es “imprescindible”.

✊ Actores involucrados

• Sindicatos: CTA Autónoma, gremios del transporte, docentes y estatales.

• Organizaciones sociales: Movimientos barriales y cooperativas que denuncian el impacto del ajuste en la economía popular.

• Espacio multisectorial: Se articula bajo el lema “Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”, que ya tuvo movilizaciones previas en Buenos Aires.