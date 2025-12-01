Convocan a protesta frente a políticas de ajuste y desregulación

El jueves 4 de diciembre habrá una movilización multisectorial en Resistencia convocada por sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a visibilizar la resistencia local y nacional frente a medidas de ajuste y desregulación.

Jubilados-25-12-01-01
Represión a jubilados frente al Congreso (Fuente:Juan Valeiro/La Vaca.org)

 

📌 Contexto de la movilización

•     Convocatoria en Resistencia (Chaco): La Multisectorial de Resistencia, Chaco, integrada por sindicatos y organizaciones de trabajadores, llama a mantenerse en estado de alerta y movilización ante la visita del presidente Javier Milei a la provincia.

 

 

•     Fecha clave: La protesta está prevista para el jueves 4 de diciembre de 2025, con concentración en puntos centrales de la ciudad.

 

•     Motivo principal: Rechazo a las políticas de ajuste, despidos y reducción de salarios impulsadas por el gobierno nacional, que distintos sectores consideran antipopulares y antinacionales.

•     Participación sindical: La CTA Autónoma y otras centrales gremiales remarcan la importancia de la unidad multisectorial, destacando que la resistencia organizada es “imprescindible”.

 

 

✊ Actores involucrados

•     Sindicatos: CTA Autónoma, gremios del transporte, docentes y estatales.

•     Organizaciones sociales: Movimientos barriales y cooperativas que denuncian el impacto del ajuste en la economía popular.

•     Espacio multisectorial: Se articula bajo el lema “Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”, que ya tuvo movilizaciones previas en Buenos Aires.

