La Libertad Avanza en Makallé, Tirol y La Escondida: Zdero insta "a defender el futuro del Chaco"

Los candidatos de La Libertad Avanza Lista 503, llevan sus propuestas a vecinos independientes y militantes, en toda la provincia. En esta oportunidad, en La Escondida, Makallé y en Puerto Tirol acompañados por Leandro Zdero, quien llama a sostener el cambio iniciado en la provincia, a participar activamente en las elecciones del 26 de octubre y a defender el futuro del Chaco con compromiso y convicción.

En su mensaje, Zdero llama “a los chaqueños a acompañar con su voto a la lista 503 y a participar con entusiasmo en los próximos comicios legislativos. Les pido que nos acompañen para guiar a nuestros mayores y seguir motivando a nuestros jóvenes. Tenemos que recuperar el entusiasmo y participar con compromiso, porque no podemos permitir que otros decidan por nosotros”, remarca.

Zdero subraya que la lista 503 representa una alianza amplia y generosa, integrada por personas comprometidas en mejorar las oportunidades de todos los chaqueños. Además, defiende la gestión de su equipo y cuestiona a la oposición por buscar generar inestabilidad social: “Algunos intentan empujar para volver al poder, como lo hicieron antes con golpes o saqueos. Hoy lo hacen con operaciones, pero tenemos que ser firmes y no permitirlo”, alerta. En esa misma línea, respalda el rumbo económico del país: “Los cambios duelen, pero si ya tocamos fondo y tenemos la posibilidad de salir adelante, no tiremos por la borda el esfuerzo de todos los argentinos. Necesitamos que al país le vaya bien, porque solo así también nos irá bien a los chaqueños, generando más empleo, más trabajo y más oportunidades”.

Finalmente, Zdero señala que “el 26 de octubre el Chaco se juega una gran patriada. Tenemos la oportunidad de demostrar que la historia se puede cambiar. Les pido que nos acompañen para seguir construyendo un Chaco con trabajo, producción y más oportunidades para todos los chaqueños”.

Schneider: “debemos ratificar el camino del orden que inició el gobernador zdero en 2023”

La vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, agradece el acompañamiento de los vecinos y convoca “a continuar el proceso de transformación iniciado por el actual gobierno. “Debemos recuperar la cultura del esfuerzo y del mérito, porque la educación es la que les da a nuestros jóvenes las alas de la libertad para crecer, soñar y construir su futuro en esta provincia”, expresa. Así también, insta “a trabajar unidos, con responsabilidad y compromiso, para seguir defendiendo este proyecto que inició en 2023 de la mano del gobernador Leandro Zdero, quien está reconstruyendo, ordenando y poniendo de pie al Chaco. Este 26 de octubre debemos reafirmar ese camino”.

Godoy: “los jóvenes somos parte del cambio”

A su turno, el candidato a senador Juan Cruz Godoy resalta la participación de los jóvenes en el encuentro y afirma que : “el 26 de octubre tenemos la oportunidad de reafirmar el cambio que inició el gobernador Zdero en el Chaco y el presidente Milei en la Nación, para dejar atrás un pasado que tanto daño nos hizo. Los jóvenes debemos involucrarnos, porque somos parte del cambio y debemos todos los días seguir en contacto con la gente, para escuchar sus demandas y consolidando este cambio”.