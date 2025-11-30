Ingreso al Poder Judicial: Este lunes 1, serán los exámenes de escritura

Iniciarán este lunes 1 de diciembre, los exámenes de escritura del concurso de ingreso al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos. Las evaluaciones se tomarán en el Aula 23 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.

Exámenes de ingreso al Poder Judicial del Chaco

El lunes 1 de diciembre comenzarán los exámenes de escritura del concurso de ingreso al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos. Las jornadas se desarrollarán en el Aula 23 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Av. Las Heras 727, Resistencia) y estarán en condiciones de rendir quienes hubieran superado las instancias previas.

Los aspirantes deberán consultar en el sistema ADITUM el día y hora asignado en que deberán asistir con el Documento Nacional de Identidad. Esta condición será excluyente para el ingreso, quien no cumpla este requisito quedará eliminado del concurso sin lugar a recurso alguno.

Características de la etapa


Esta etapa consiste en copiar textos jurídicos en computadora. Para aprobar deben escribir correctamente 140 palabras en cinco minutos, lo que otorga 24,5 puntos. El postulante que escriba correctamente la mayor cantidad de palabras obtendrá el máximo puntaje de la etapa: 35 puntos.

Valen como media palabras aquellas con errores de acentuación, cortadas o unidas indebidamente. No son computadas palabras con errores ortográficos, duplicadas y que no aparezcan en el texto original. El postulante que no alcance la puntuación mínima quedará eliminado.

Al finalizar el examen el sistema imprimirá una constancia del desempeño y resultado alcanzado que deberá ser suscripta por el aspirante. Quienes obtuvieron el mínimo exigido serán notificados a través del sistema ADITUM la fecha y horario en que rendirán el examen técnico.

